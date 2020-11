Programación Martes 24 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Mongorama

Mambo Mindoro

A little dab will do ya

Keith Jarrett y Charlie Haden

Where can I go without you

Helen Carr

Be careful it’s my heart

Summer night

You’re getting to be a habit with me

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”

Maria Joao Pires, piano

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, poema sinfónico, op.34

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Johannes Brahms

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Emerson

Johann Sebastian Bach

No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Antonin Dvorák

Leyendas, op.59

Dúo Crommelynck, piano a cuatro manos

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 “Undine”

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Zoltán Kodály

Danzas de Galanta

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / David Zinman

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Sol mayor

Vladimir Horowitz, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Giovanni Paolo Cima

Sonata para violín y continuo Nº1

Convivium Ensamble

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

07.00

Y la mañana va

Giuseppe Verdi

El otoño, del ballet Las cuatro estaciones

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Riccardo Chailly

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta N°3 en Fa menor

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Johannes Wildner

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trio Beaux Arts

Robert Schumann

Manfredo, obertura op.115

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor

Martin Haselböck, clave

Richard Fuller, fortepiano

Academia de Viena / Martin Haselböck

Joseph Haydn

Sinfonía Nº94 en Sol mayor, “Sorpresa”

Orquesta Estatal de Hungría / Hikmet Simsek

09.00

Módulo Educativo

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica

14.00

Módulo Educativo

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón