Programación Martes 24 de Enero

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Johnny Griffin

Good bait

Horace Parlan

Us three

I want to be loved

Sister Swing

A tisket a tasket

Moonglow

———————————-

Franz Liszt

Seis cantos polacos de Chopin S.480

Claudio Arrau, piano

01.00

Tiempos Modernos

Wolfgang Rihm

Canto Grave

Staatskapelle Dresde / Christian Thielemann

Festival de Salzburgo “Herbert von Karajan” de primavera,

15 de abril de 2014

Dmitri Shostakovich

Sinfonía N° 12, op.112 “el año 1917”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Vassily Sinaisky

02.00

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Jean-Christophe Naudot (ca.1690-1762)

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Arthur Honegger

Pastoral de verano

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Isaac Albéniz

Mallorca (transcripción Andrés Segovia)

Ernesto Bitetti, guitarra

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. “La leyenda del Rin”

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’ amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Michel Richard Delalande

Tercer capricho

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Frederick Delius

The Walk to Paradise Garden, de la ópera A Village Romeo and Juliet

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

07.00

Y la mañana va

Hector Berlioz

Obertura de Beatriz y Benedicto

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Johann Christian Bach

Concierto para arpa y orquesta en Re Mayor (transcripción del Concierto para clave op.1, Nº6)

Annie Chalan, arpa.

Orquesta Musica Antiqua

Robert Schumann

Piezas de fantasía, op.73, arreglo para chelo y piano

Arto Noras, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

Piotr illich Chaikovsky

Serenata melancólica para violín y orquesta en si bemol menor, op.26

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, D.935, Nº3

Alfred Brendel, piano

08.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº13 en Fa mayor, K.112

Northern Chamber Orchestra / Nicholas Ward

Ambroise Thomas

Obertura de la ópera Mignon

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Alexander Glazunov

“El mar”, fantasía orquestal en Mi mayor, op.28

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Joaquín Turina

Trío para piano y cuerdas Nº2 en si menor, op.76

Trío García

09.00

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Dmitri Kitaenko

Gioachino Rossini

Introducción, tema y variaciones para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Bohuslav Martinú

Primavera en el jardín

Giorgio Koukl, piano

10.00

El artista de la semana

Anne Sofie Von Otter

Gustav Mahler

5 canciones del ciclo “El cuerno mágico de la juventud”

Anne Sofie Von Otter, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

——————————

Charles Auguste de Beriot

Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Bélgica / Alfred Walter

Edvard Grieg

Seis piezas para piano, sobre canciones originales del compositor, op.41

Eva Knardahl, piano

11.00

La gran aldea (Austria)

Robert Fuchs

Seis piezas de fantasía para viola y piano, op.117

Arnold Steinhardt, viola

Victor Steinhardt, piano

Georg Christoph Wagenseil

Concierto para trombón y orquesta en Mi bemol mayor

Alain Trudel, trombón

Northern Sinfonia / Alain Trudel

Franz Schreker

Selección del primer acto de la ópera El sonido distante (1912)

Thomas Moser, tenor

Gabriele Schnaut, soprano

Victor von Halem, bajo

Siegmund Nimsgern, bajo-barítono

Hans Helm, barítono

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Gerd Albrecht

12.00

Clásicos a la carta

Dmitri Shostakovich

Suite de jazz Nº2

Orquesta Real del Consertgebouw de Ámsterdam / Riccardo Chailly

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano a cuatro manos

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº1 en Fa mayor

René Clemencic, flauta dulce

Walter Stiftner, fagot

Peter Widensky, órgano

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Max Bruch

Kol Nidrei, op.47

Guilhermina Suggia, chelo

Registro de 1927

———————————–

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en sol menor, op.73, Nº3

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

Arnold Bax

Sonata para piano Nº3 en sol sostenido menor

Eric Parkin, piano

14.00

El compositor de la semana

Ferruccio Busoni

Suite “Turandot”, op.41

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Samuel Wong

——————————————-

Johann David Heinichen (1683 – 1729)

Concierto para oboe d’amore y orquesta en La mayor

Orquesta Il Fondamento / Paul Dombrecht

15.00

Música documental (el clasicismo)

Giuseppe Sarti (1729-1802)

Oratorio ruso, para solistas, doble coro y orquesta (1785)

Ana Mikova, soprano

Vera Hubackova, mezzosoprano

Maria Mrazova, contralto

Coro Filarmónico Checo

Orquesta de la Radio de Bratislava / Smetaček

Johann Nepomuk Hummel

Introducción, variaciones y rondó sobre la canción ‘Bella Minka’ para flauta, chelo y piano, op.78 (1818)

Lise Daoust, flauta

Elisabeth Dolin, chelo

Carmen Picard, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Estudios para piano)

Kaikhosru Shapurji Sorabji (1892-1988)

Selección de los Estudios trascendentes para piano

Fredrik Ullén, piano

György Ligeti

Estudios. Primer libro (1985)

Idil Biet, piano

——————–

Josef Lanner

Danzas de Estiria, op.165

Ensamble Viena

21.00

Música Nocturna

George Frideric Handel

Música acuática (1717)

Le Concert Spirituel / Hervé Piquet

Edino Krieger

Preludio y fuga

Miguel Proença, piano

Bernhard Crusell

Concertino para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Sigurd von Koch

En el monte de Tjaitra, De aroma de loto y claro de luna, Lluvia de una noche de primavera, El destino de la humanidad y Los cisnes silvestres, canciones

Ann Sophie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forster, piano

Anton Webern

Sinfonía, op.21 (1928)

Ensamble Clásicos del Siglo XX / Robert Craft

Luis de Narváez

Diferencias sobre ‘Guárdame las vacas’

Lex Eisenhardt, vihuela de mano

Camille Saint-Saëns

Danza macabra, op.40, poema sinfónico

Orquesta Philharmonia / Charles Dutoit

23:00

Industria Nacional

Robert Schumann

Carnaval, op.8

Fernanda Morello, piano

Ricardo Pérez Miró (1952)

Otros lugares, obra electroacústica (1994)

María Yost de Hidalgo, voz solista

Registro realzado en el Estudio de Fonología y Música Electroacústica de la Universidad Nacional del Litoral.

Alberto Ginastera

Suite del ballet Panambí

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan / Jorge Fontenla