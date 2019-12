Programación Martes 24 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Joshua Redman

Santa Claus is coming to town

Dexter Gordon

The Christmas song

Chet Baker

The first Noel

Brad Mehldau Trío

Christmas time is here

Tony Bennett

Silver bells

Ella Fitzgerald

Let it snow

Michael Bublé y The Puppini Sisters

Jingle bells

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor, “con violín obligado”

Orquesta de Cámara Sueca / Petter Sundkvist

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

William Walton

Introducción y marcha, de la música para la película “La batalla de Britania”

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt

“San Francisco de Asís predicándole a los pájaros”, Nº1 de las Leyendas para piano

Jeno Jando, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Cesar Cui

Siete preludios para piano, op.64

Jeffrey Biegel, piano

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Saverio Mercadante

Concierto para corno y cuerdas en re menor

Luciano Giuliani, corno

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Clara Wieck

Sonata para piano en sol menor

Yoshiko Imai, piano

Ambroise Thomas

“A vos jeux, mes amis …”, aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Do mayor

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

10.00

Claude Debussy

Trío en Sol mayor

Trío Florestan



Claudio Monteverdi

“Qui rise, o tirsi”, del libro 6to.de madrigales

Ensamble Delitiae Musicae / Marco Longhini

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Si bemol mayor, op.53

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

11.00

La gran aldea (Brasil)

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O’Neill, fagot

Antonio Carlos Gomes

“Ah, Se tu sei fra gli angeli” de la ópera Fosca

“Quado nascesti tu”, de Lo Schiavo

“El dueto del amor”, de Il Guarani

Claudia Ricitelli, soprano

David Curry, tenor

Orquesta Sinfónica de Jóvenes Músicos / Lizzie Ball

Ernesto Nazareth

Tanguinhos, choros y modinhas para piano

Luis Ascot, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ferde Grofé

Suite Gran Cañón

Orquesta Sinfónica Bournemouth / William Stromberg

Camille Saint-Saëns

“Mon coeur s’ouvre a ta voix” de la ópera Sansón y Dalila, op.47

Elina Garanča, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Bolonia / Yves Abel

Baldassare Galuppi

Sonata para piano Nº5 en Do mayor

Ya Li Wu, piano

13.00

Programación Especial de Música