Programación Martes 24 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Charles McPherson

Here’s that rainy day

The viper

Kenny Burrell

I’m just a lucky so and so

A sleepin’bee

Michelle Zangara

Never let me go

Meaning of the blues

I’m hip

——–

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Edward Elgar

Pompa y circunstancia, marcha militar op.39, Nº1

Orquesta Filarmónica de Dresde / Herbert Kegel

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nº6 en Re mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Johannes Brahms

Dos rapsodias para piano, op.79, Nº1 en si menor y Nº2 en sol menor

Glenn Gould, piano

Nikolai Rimsky-Korsakov

Suite de la ópera La ciudad invisible de Kitezh

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sarre / Myung-Whun Chung

08.00



Johann Joachim Quantz

Trío para flauta dulce, flauta traversa y bajo continuo en Do mayor

Ensamble Barroco de París

Camille Saint Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.22

Pascal Rogé, piano

Royal Philharmonic Orchestra / Charles Dutoit

Claudio Monteverdi

Gloria a siete voces, de la Selva morale e spirituale

Les Arts Florissants / William Christie

09.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº20 en Re mayor, op.17, Nº6

Cuarteto Tátrai

Dmitri Shostakovich

“Octubre”, poema sinfónico, op.131

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

George Enescu

Impresiones de la infancia, para violín y piano, op.28

Leonidas Kavakos, violín

Peter Nagy, piano



10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en la mayor, K.622

Martin Fröst, clarinete y dirección

Orquesta de Filarmónica de cámara Alemana de Bremen

Camargo Guarnieri

Cinco ponteios para piano

Marcelo Verzoni, piano

François Joseph Gossec

Sinfonía en Si bemol mayor, op.12, Nº4

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

11.00

La gran aldea (Italia)

Luigi Cherubini

Cuarteto para cuerdas Nº5 en Fa mayor

Cuarteto Melos

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en La mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Luigi Castellacci

Variaciones para guitarra sobre “Nel cor più non mi sento”, op.35

Carlos Groisman, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIb:1

Jacquelin du Pré, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

Giuseppe Verdi

Selección de arias y dúos de la ópera La traviata

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlo Rizzi

Luis de Milán

Fantasía para vihuela Nº26

Christopher Wilson, vihuela

13.00

La música del Fauno

Matthew Locke (c.1621-1677)

Música incidental para “La tempestad” de Shakespeare

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Heitor Villa-Lobos

Concierto para piano y orquesta Nº2

Cristina Ortiz, piano

Orquesta Filarmónica Real / Miguel Gómez-Martínez

Joaquín Turina

Fandanguillo

Ernesto Bitetti, guitarra

14.00

Bedřich Smetana

Trío con piano en sol menor, op.15

Trío Joachim

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Albert Roussel

Tres piezas para piano, op.49

Eric Parkin, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Giovanni Paisiello

Marcha fúnebre en ocasión de la muerte del general Hoche (1797)

Orquesta del Capitoio de Tolouse / Michel Plasson

Friedrich Kuhlau

Quinteto para flauta y cuerdas en Mi mayor, op.51, Nº3

Jean-Pierre Rampal, flauta

Cuarteto Juilliard

Johann Nepomuk Hummel

EL cuerno mágico de Oberón, op.116 (1829)

Christopher Hinterhuber, piano

Orquesta Sinfónica de Gävle / Uwe Grodd

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Canciones populares)

Ludwig van Beethoven

Arreglos de cuatro canciones escocesas (Bonnie Laddie, Highland Laddie, The Lovely Lass of Inverness, Oh Mary at thy Window be yTheSweetest Lad was Jamie)

Marjanne Kweksilber, soprano

Vera Beths, violin

Anner Bijlsma, chelo

Maurice Ravel

Cinco canciones populares griegas (1906)

Wolfgang Holzmair, barítono

Gérard Wyss, piano

Luciano Berio

Canciones folklóricas (1964)

Dawn Upshaw, soprano

Tara O’Connor flauta

Todd Palmer, clarinete

Ljoba, viola

Erik Friedlander, chelo

Bridget Kibbey, arpa

Eric Poland y Gordon Gottlieb, percussion

—————–

Claude Bénigne Balbastre

La Boullongne, del Primer libro de piezas para clave

Ursula Duetscher, clave

21:00

Música nocturna

César Franck

Sinfonía en re menor

Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet

Franz Xaver Mozart

Tres canciones alemanas, op.27

Barbara Bonney, soprano

Malcolm Martineau, piano

Malcolm Arnold

Dúo para flauta y viola

Judith Pearce, flauta

Macia Crayford, viola

Jean-Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.7, N°1

Jaapa Schröder, violín

Concerto Amsterdam / Simom Standge

Sergei Rachmaninov

Elegía, op.3, N°1 y Études Tableux, op.39, N°4, 5 y 6

Yuja Wang, piano

Mario Lavista

Clepsydra

Orquesta Filarmónica de las Américas / Alondra de la Parra

Ferde Grofé

Christine

Chistine Walewska, chelo

Akimi Fukuhara, piano

Henry Purcell

Fantasía Nº14

London Baroque

23:00

Industria Nacional

Julián Aguirre

Cinco tristes. Primer cuaderno de Aires nacionales argentinos, op.17

Valentina Díaz Frénot, piano

José André

Santa Rosa de Lima. Cantata para recitante, soprano, coro femenino y orquesta (1930)

Delia Garcés, recitante

Nilda Hoffmann, soprano

Coro de la Schola Cantorum de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA

Orquesta Sinfónica de Radio Nacional/ Juan Emilio Martini

Gerardo Gandini

… hecha sombra y altura. Música nocturna II

Mariano Malamud, viola

Oscar Abrieu Roca, percusión

Quinteto Sonorama / Federico Gariglio

Giuseppe Verdi

Obertura de la ópera Nabucco

Orquesta Sinfónica Municipal de Olavarría / Mario Patané