Programación Martes 23 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Benny Goodman

After you’ve gone

Body and soul

China boy

Wolfgang Muthspiel

Where the river goes

Rondi Charleston

I’ve got just about everything

Talk to me baby

Nobody else but me

————-

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Giuseppe Verdi

Obertura de Aroldo

Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Franz Danzi

Quinteto para vientos en Fa mayor, op.68, Nº2

Ensamble Viena-Berlín

Hermann Goetz

Tres piezas fáciles para violín y piano, op.2

Hans Maile, violín

Horst Göbel, piano

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº19 en Mi bemol mayor, K.132

Academy of St.Martin the Fields / Neville Marriner

Domenico Scarlatti

“Salve Regina”, motete para soprano y orquesta in La mayor

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

09.00



Jean Baptiste Davaux (compositor francés, 1742-1822)

Sinfonía concertante sobre aires patrióticos para dos violines y orquesta en Sol mayor

Luis Michal y Martha Carfi, violines

Orquesta de Cámara de Baviera

Alphons Diepenbrock (compositor holandés, 1862-1921)

Noche en Lidia

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Hans Vonk

Grabado en vivo en Amsterdam, en marzo de 1984

Edvard Grieg

Humorescas, op.6

Geir Henning Braaten, piano

10.00

Percy Grainger

Canción de la colina Nº1

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

John Field

Sonata para piano Nº4 en Si mayor

John O’Conor, piano

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Michael Gielen

11.00

La gran aldea (Brasil)

Camargo Guarnieri

Sinfonía Nº6

Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo / John Neschling

Francisco Mignone

Sonata para chelo y piano

Peter Dauelsberg, chelo

Myrian Dauelsberg, piano

Heitor Villa-Lobos

Fantasía para saxo y orquesta

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

12.00

Clásicos a la carta

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Leif Ove Andsnes, piano

Cuarteto Artemis

Richard Strauss

Macbeth, op.23

Staatskapelle de Dresde / Rudolf Kempe

Giuseppe Verdi

“Se quel guerrier io fossi!… Celeste Aida” de la ópera Aída

Plácido Domingo, tenor

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Carlo Maria Giulini

13.00

La música del fauno

Karl Goldmark

Obertura “Prometeo encadenado”, op.38

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.41

Tanya Bannister, piano

Darius Milhaud

Cuarteto para cuerdas Nº14

Cuarteto Arcana

14.00

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Zurich / Edmond de Stoutz

Arnold Bax

Noneto para flauta, oboe, clarinete, cuarteto, contrabajo y arpa

Miembros de The Nash Ensemble

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Håvard Gimse, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Wilhelm Friedeman Bach

Fantasía en do menor

Christophe Rousset, clave

Karl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía en Do mayor. “Las cuatro edades del hombre”, del ciclo de sinfonías basadas en la Metamorfosis de Ovidio

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

George Onslow (1784-1853)

Quinteto para cuerdas en si menor, op.70

Quinteto de Pianoforte Nepomuk

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Quintetos para piano)

Georges Enescu

Quinteto para piano y cuerdas en la menor

Ensamble Solomon

———-

Leo Brouwer

El Decamerón negro

Eduardo Fernández, guitarra

21:00

Música nocturna

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, “Inconclusa”

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Igor Stravinsky

Tres piezas para cuarteto

Cuarteto Chillingirian

Henry Purcell

Si la música es el alimento del amor, “Chacona” de Rey Arturo, Oh, soledad, mi más dulce elección y Pavana

Andreas Scholl, contratenor

Accademia Bizantina / Stefano Montanari

Henri Dutilleux

Misterios del instante

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

Josef Suk

Primavera, op.22a

Margaret Fingerhut, piano

Francesco Petrini

Concierto para arpa y orquesta

Annie Chalan, arpa

Orquesta Antiqua Musica / Marcel Couraud

Joseph Nicolas Pancrace Royer

“El vértigo” de las Piezas para clave

Christophe Rousset, clave

23:00

Industria Nacional

Juan Crisóstomo Arriaga

Cuarteto N°! en re menor

Cuarteto Petrus

Grabado en vivo en el Teatro Gran Rex el 10 de agosto del año 2016

Alberto Ginastera

Ollantay. Tres movimientos sinfónicos, op.17

Orquesta Sinfónica de la BBC de Gales / Gisèle Ben Dor

Fernando Maglia (1954)

Seis estudios para guitarra. Serie II

Javier Bravo, guitarra