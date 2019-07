Programación Martes 23 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Wayne Shorter

Black Nile

Armageddon

Takumi Seino

Night tree

Vivian Buczek

Cherokee

Lighthouse

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Si bemol mayor, K.281

Vladimir Horowitz, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Piotr illych Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Sinfónica de Mineapolis / Antal Dorati

Matthew Locke

Música para las cornetas y sacabuches de su majestad

Ensamble London Gabrielli

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos, para piano a cuatro manos

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Jean Sibelius

Las Oceánides, poema sinfónico op.73

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

08.00



César Cui

Suite concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

Béla Bartók

Microcosmos, volumen 5

Kornél Zempléni, piano

Antón Bruckner

Agnus Dei, de la Misa en fa menor

Karita Mattila, soprano

Thomas Moser, tenor

Kurt Moll, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

09.00

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas Nº3 en Si bemol mayor, Gerard 447

Pepe Romero, guitarra

Miembros de la Academy of St.Martin in the Fields

Francis Poulenc

Trío para piano, oboe y fagot

Ricardo Requejo, piano

Ingo Goritzki, oboe

Klaus Thunemann, fagot

William Walton

Improvisaciones sobre un impromptu de Benjamín Britten

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

10.00

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano en do menor, op.45

Augustin Dumay, violín

Maria Joao Pires, piano

Samuel Barber

Danza de la venganza de Medea, de la suite del ballet Medea, op.23

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumell, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Dana Suesse

Cocktail Suite

Sara Davis Buechner, piano

George Chadwick

Bosquejos Sinfónicos

Orquesta Filarmónica de la República Checa / José Serebrier

Lynn Palmer

Suite clásica

Judy Loman, arpa

12.00

Clásicos a la carta

Félix Mendelssohn

Selección de Sueño de una noche de verano

Judi Dench, narradora

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Edouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Maria Kliegel, chelo

Nicolaus Esterházy Sinfonía / Michael Halász

13.00

La música del fauno

Karl Goldmark

Obertura “Prometeo encadenado”, op.38

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.41

Tanya Bannister, piano

Darius Milhaud

Cuarteto para cuerdas Nº14

Cuarteto Arcana

14.00

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Zurich / Edmond de Stoutz

Arnold Bax

Noneto para flauta, oboe, clarinete, cuarteto, contrabajo y arpa

Miembros de The Nash Ensemble

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Håvard Gimse, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Joseph Haydn

Misa N°12 en Si bemol mayor, “Misa de Treresa I de Austria” (1799)

Carol Vaness, soprano

Doris Soffel, contralto

Keith Lewis, tenor

Petteri Salomaa, bajo

Coro de la Radio de Leipzig

Orquesta del Estado de Dresde / Neville Marriner

Fernando Sor

Selección de Estudios para guitarra

Frank Bungarten, guitarra

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Lieder de Schumann)

Robert Schumann

“La cabaña”, de Tres poemas, op.119, N°1

Oliver Widmer, barítono

Graham Johnson, piano

Robert Schumann

“Advertencia”, de Tres poemas, op.119, N°2

Christin Gerhaer, barítono

Gerold Huber, piano

Robert Schumann

“El novio y el abedul”, de Tres poemas, op.119, N°3

Oliver Widmer, barítono

Graham Johnson, piano

Robert Schumann

“El hada marina”, de Cinco canciones serenas, op.125, N°1, con texto de Julius Buddeus

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Robert Schumann

“La partida de los húsares”, op.125, N°2, con texto de Karl August Candidus

“Canción de Jung Volker”, op.125, N°3, con texto de Eduard Möricke

“Canción de primavera”, op.125, N°4, con texto de Ferdinand Braun

“Alegría de primavera”, de Cinco canciones serenas, op.125, N°5, con texto de Paul Heyse

Stella Douxfexis, mezzosoprano

Oliver Widmer, barítono

Graham Johnson, piano

Robert Schumann

Cuatro cantos, op.142

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Christoph Eschenbach, piano

Peter Schreier, tenor

Norman Shetler, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para dos violines, dos violas y chelo en Do mayor, op.62, Nº1

Ensamble 415 / Clara Bianchini

21:00

Música nocturna

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595

Mitsuko Uchida, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate

Lili Boulanger

Pie Jesu, motete

Alain Fauqueur, niño soprano

Orquesta Lamoureux / Igor Markevitch

Johann Jacob Froberger

Variaciones sobre la canción “La Mayerin”

Sergio Vartolo, calve

Silvestre Revueltas

Cuarteto Nº1

Cuarteto Latinoamericano

Frederick Delius

Un jardín de verano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y continuo en La mayor, op. 2, Nº70

Wilbert Hazelzet, flauta

Ton Koopman, clave

Richter van der Meer, chelo barroco

Frédéric Chopin

Scherzo para piano N°1 en si menor, op.20

Emanuel Ax, piano

Samuel Barber

Ensayo para orquesta Nº1, op.12

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

23:00

Industria Nacional

Darius Milhaud

Las desventuras de Orfeo, ópera en tres actos con libreto de Armand Lunel

Clara Oyuela, soprano

Ángel Mattielo, barítono

Marta Bangas.soprano

Isabel Casey y Tota de Igarzábal, mezzosopranos

Virgilio Tavini, tenor

Duilio de Matthaeis, barítono

Carlos Feller, bajo

Orquesta Estable del Teatro Colón / Enrique Sivieri

Grabado en el Teatro Odeón en abril de 1956

Juan Namuncurá (1962)

Pu choroy piré (Los loros de la nieve, obra electroacústica

Astor Piazzolla

Primavera porteña y Otoño porteño

Dúo Flores-Saavedra

Grabado en vivo en el Salón Dorado Municipal de La Plata en 1999