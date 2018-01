Programación Martes 23 de Enero

00.00

Trasnoche Jazz

Mel Lewis

Leave your worries behind

Sir Richard face

Joachim Kühn

Asmaa

Jimmy Rushing y Earl Hines

Exactly like you

Save it pretty mama

Franz Liszt

Gran solo de concierto, catálogo Searle 176

Leslie Howard, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

7.00

Y la mañana va

Otto Nicolai

Obertura de “Las alegres comadres de Windsor”

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1

Deszó Ránki, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para trompeta, cuerdas y continuo en fa menor

Maurice André, trompeta

Orquesta de cámara de Rouen / Albert Beaucamp

Carl Stamitz

Cuarteto orquestal en Do mayor, op.14, Nº1

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

Astor Piazzolla

“Buenos Aires hora cero”, “Jacinto Chiclana” y “Triunfal”

Victor Villadangos, guitarra

Samuel Barber

Primer ensayo para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº9

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ferruccio Busoni

Improvisación sobre un coral de Bach, para dos pianos

Isabel y Jürg von Vintschger, pianos

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.7b

Reiner Hochmuth, chelo

Orquesta de Cámara Polaca / Wojciech Rajski

Pablo Sorozábal

“No puede ser”, de la zarzuela La tabernera del puerto

Alfredo Kraus, tenor

Orquesta de Conciertos de Madrid / Pablo Sorozábal (registro de 1958)

Camille Saint-Saëns

Sonata para fagot y piano en Sol mayor, op.168

Klaus Thunemann, fagot

Ricardo Requejo , piano

Wilhelm Stenhammar

“Excelsior”, obertura sinfónica, op.13

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

10.00

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

John O’Conor, piano

Aram Kachaturian

Rapsodia de concierto para violín y orquesta

Andrei Korsakov, violín

Orquesta del Teatro Maly de Moscú / Yuri Simonov

François Joseph Gossec

Sinfonía en Sol mayor, op.12, Nº2

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

11.00

La gran aldea (Rusia)

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº1 en Fa mayor, op.6,

Alexandre Dossin, piano

Nicolai Moskowsky

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.44

Grigori Feigin, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Alexander Dmitriev

12.00

Clásicos a la carta

Gustav Mahler

“La despedida” de La canción de la tierra

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Filarmónica de Viena / Jonathan Nott

Antonio Vivaldi

El verano, concierto para violín y orquesta en sol menor, op.8, Nº2

Janine Jansen, violín solista

Candida Thompson y Henk Rubingh, violines

Julian Rachlin, viola

Maarten Jansen, chelo

Stacy Watton, contrabajo

Elizabeth Kenny, theorba

Jan Jansen, clave

Frédéric Chopin

Selección de los Preludios para piano, op.10

Martha Argerich, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Cuarteto Pascal

Werner Speth, corno

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía Nº11

Orquesta Sinfónica de la radio de Stuttgart / Carl St. Clair

Giacomo Meyerbeer

“D’una madre disperata”, de la ópera El cruzado en Egipto

Diana Damrau, soprano

Coro y Orquesta de la Opera Nacional de Lyon / Emmanuel Villaume

14.00

El compositor de la semana

Francis Poulenc

Concierto para órgano, cuerdas y timbales en sol menor

Martin Haselböck, órgano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Austria / Leif Segerstam

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa menor, op.13, Nº6

Liv Glaser, fortepiano

Jean Sibelius

Karelia, suite para orquesta op.11

Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges (c-1745-1799)

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. Post Nº2r

Qian Zhou, violín

Camerata Toronto Camerana / Kevin Mallon



Jan Ladislav Dussek (1760-1812)

Sonata en mi bemol mayor para piano ”La despedida”

Ian Hobson, piano

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Darius Milhaud

El buey sobre el tejado

Gidon Kremer, violin

Oleg Maisenberg, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en La mayor, op.4, Nº3

Ensamble Aurora

Carlos Chávez

Paisaje Mexicanos

Orquesta Sinfónica del estado de México / Enrique Bátiz

Nicola Porpora

Sinfonía Nº4 en Mi mayor

Artifizii Musicali / Guy Delvaux

19.00

Erik Satie

Gymnopedie 1, 2 y 3

Marcela Roggeri, piano

Sergei Prokofiev

Concierto para violin y orquesta Nº2 en sol menor, op.63

Ruggero Ricci, violin

Orquesta de la Radio de Luxemburgo / Louis de Froment

Frederick Delius

3 canciones del ciclo Canciones de despedida, para doble coro y orquesta

Coro y Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

20.00

Ciclos (El Concerto grosso)

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor op.3, Nº4a

Lisa Benoziuk, flauta

Sophia McKeena, oboe

Simon Standge y Elizabeth Wilcock, violín

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Rolf Liebermann

Concierto para banda de jazz y orquesta sinfónica

Orquesta Sauter-Finegan

Orquesta Snfónica de Chicago / Fritz Reiner

Philip Glass

Concerto grosso

Orquesta Beethoven de Bonn / Dennis Russel Davies

21:00

Música nocturna

Ludwig van Beethoven

Septimino en Mi bemol mayor para cuerdas y vientos, op.20

Miembros del Octeto Filarmónico

Arvo Pärt

Festina Lente

Orquesta de la Sala Beethoven de Bonn / Dennis Russell Davies

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta Nº5 en Do mayor

Suzanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Nicolai Myaskovsky

La luna y la niebla

Aram Jachaturián

Canto de Nina

Sergei Rachmaninov

Canción de los jóvenes gitanos

Eduard Napravnik

Romanza

Nicolai Gedda, tenor

Erik Werba,piano

Grabado en vivo en el Festival de Salzburgo de 1961

Michael Haydn

Música incidental para Zaïre de Voltaire

Collegiun Aureum / Franzjosef Maier

23:00

Industria Nacional

Juan Carlos Delli Quadri (1931-2012)

… más allá de la esperanza. Adagio para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Akros

Grabado en vivo en la Casa Histórica “Isaac Fernández Blanco” en mayo de año 2010

Claudio Alsuyet (1957)

Concierto para trompeta y orquesta, “Buenos Aires íntimo, casi secreto”

Fernando Ciancio, trompeta

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Enrique Arturo Diemecke

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 24 de septiembre del año 2015

Franz Liszt

Variaciones sobre “Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen” de Bach

Rafael Ferreyra, órgano

Gerardo Gandini

A Cow in a Mondrian Painting

Dúo de Flautas Mei