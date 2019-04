Programación Martes 23 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Nick Hempton

Fifth floor run up

The setup

7th and swing

All blues

Summertime

Dorretta Carter

What a friend

If we ever needed the Lord before

Camille Saint Saëns

Concierto para chelo y orquesta en la menor, Op.33

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara Inglesa / Yan Pascal Tortelier

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Georges Bizet

Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

Charles-Valentin Alkan

El festín de Esopo, op.39, Nº12

Marc-André Hamelin, piano

Edvard Grieg

Antigua romanza noruega con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

08.00

Joseph Haydn

Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”

Cecilia Bártoli, mezzosoprano

Christoph Prégardien, tenor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº11 en fa menor

Cuarteto Borodin

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en la mayor, K.622

Martin Fröst, clarinete y dirección

Orquesta de Filarmónica de cámara Alemana de Bremen

Camille Saint Saëns

Fantasía para flauta y arpa en La mayor, op.124

Jean Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

George Frideric Handel

Concerto grosso en si menor, op.6, Nº12

I Musici

10.00

Carl Reinecke

Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

William Sterndale Bennett

Capricho para piano en Mi mayor

Malcolm Binns, piano

Humiwo Hayasaka (compositor japonés, 1914-1955)

Obertura en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

11.00

La gran aldea (Hungría)

Erno von Dohnányi

Concierto para piano y orquesta Nº2 en si menor, op.42

Howard Shelley, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Matthias Bamert

Joseph Joachim

Obertura En memoria de Heinrich von Kleist, op.13

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Meir Minsky

Johann Kaspar Mertz

Fantasía original para guitarra, op.65, Nº2

Laszló Szendrey-Karper, guitarra

Anónimo

Danzas populares del Barroco húngaro

Budapest Baroque Strings / István Kertész

12.00

Clásicos a la carta

Luigi Cherubini

Selección del Réquiem en do menor, “A la memoria de Luis XVI”

Maîtrise des Hauts-de-Seine

Ensemble National Français / Francis Bardot

Carlos Guastavino

Cuarteto para arcos

Cuarteto Gianneo

Piotr Ilich Chaikovsky

Tercer movimiento de la Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

13.00

La música del Fauno

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor

Andreas Staier, fortepiano

Concerto Köln

Arnold Bax

Quinteto con oboe

The Nash Ensemble

Johann Adolph Hasse (1699 – 1783)

“Fra quest’ombre”, de la ópera Solimano

Vivica Genaux, mezzosoprano

Armonia Atenea / George Petrou

14.00

Edouard Lalo

Sinfonía en sol menor

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

Samuel Barber

Sonata para piano

David Allen Wehr, piano

Johann Gottlieb Graun (1702-1771)

Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en Si bemol mayor

Cappella Academica Frankfurt

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Georg Anton Benda

Primer acto del singspiel Romeo y Julieta (1776)

Scott Weir, tenor

Heidrtun Kordes y Claron McFadden, sopranos

La Staggione Frankfurt / Michael Schneider

Wolfgang Amdeus Mozart

Una pequeña serenata nocturna en Re mayor, K:525

Cuarteto Solomon

Barry Guy, contrabajo

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Interpretaciones no historicistas de la Música Antigua)

George Frideric Handel

Fragmentos del oratorio El Mesías (arreglo de Eugene Goossens)

Jennifer Vyvyan, soprano

Monica Sinclair, contralto

Jon Vickers, tenor

Giorgio TOzzi, bajo

Coro de la Orquesta Filarmónica Real

Orquesta Filarmónica Real / Thomas Beecham

21:00

Música nocturna

Aronld Schönberg

Noche transfigurada (versión original para sexteto de cuerdas)

Ensamble Intercontemporáneo / Pierre Boulez

Francisco Guerau

“Canario”, del Poema Harmonico

Hopkinson Smith, guitarra barroca

Igor Stravinsky

Concierto para piano e instrumentos de viento (1924)

Boris Berman, piano

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Dietrich Buxtehude

Cantata Jesús, vida de mi vida, muerte de mi muerte, BWV 62

Collegium Vocale

The Royal Consort

Orquesta Anima Eterna / Jos van Immerseel

Reinhold Glière

Las sirenas, op.33, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Kirill Karabits

Grabado en vivo el 24 de noviembre pasado

Johann Christian Bach

Cuarteto para oboe y cuerdas en Si bemol mayor

Max Artrved, oboe

Elise Båtnes, violín

Tue Lautrop, viola

Lars Hohn Johansen, chelo

Carlos Salzedo

Centelleo, op.31

Yolanda Kondonassis, arpa

Jaromir Weinberger

“Polca y fuga” de la ópera Schwanda el gaitero

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Kurt Weill

Speak low

Jessye Norman, soprano

John Williams, piano

23:00

Industria Nacional

Antonín Dvořák

Trío Nº3 en fa menor, op.65

Nuevo Trío Argentino

Grabado en vivo en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional el 7 de julio del año 2007

Marcelo Koc (1918-2006)

Amor y amar

Graciela Alperyn, soprano

Orquesta Filarmonica de Buenos Aires / Mario Perusso

Grabación de la transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón el 12 de noviembre de 1979