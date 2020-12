Programación Martes 22 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

00.30

Trasnoche Jazz

Donald Byrd y Pepper Adams

Trío

The Latin Jazz Trío

Doña Olga

Carol Welsman

Stand by your man

Just a little lovin’

I feel lucky

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

3.30

Gabriel Fauré

Cuarteto para piano y cuerdas Nº2 en sol menor, op.45

Cuarteto Domus

Richard Strauss

Divertimento para orquesta de cámara sobre piezas para clave de Couperin, op.86

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bamberg / Clemens Krauss

Marin Marais

Sonata a la Maresiana para viola y bajo continuo (en violín)

Jaap Schroeder, violín;

Philippe Foulon, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, “Pastoral”

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Béla Bartók

Sonata para violín y piano Nº2, Sz 85

Isaac Stern, violín;

Yefim Bronfman, piano

Johann Sebastian Bach

Fuga (ricercata) a 6 voces de la Ofrenda Musical (orq. Anton Webern, 1935)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia. Piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

07.00

Y la mañana va

Nicolai Rimsky-Korsakov

La Gran Pascua Rusa, obertura para gran orquesta op.36

Orquesta Hallé / Vernon Handley

Félix Mendelssohn

Fantasía en fa sostenido menor, op.28

Martin Jones, piano

Ottorino Respighi

Poema otoñal, para violín y orquesta

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Yakov Kreizberg

Joseph Lanner

Los pretendientes, vals op.103

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Johann Georg Albrechtsberger

Partita para arpa y orquesta en Fa mayor

Anna Lelkes, arpa

Orquesta Filarmónica de Gyor / Janos Sandor

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Geir Henning Braaten, piano

Edmund Rubbra

Sinfonía Nº10, op.145, “Sinfonía de cámara”

Sinfonietta de Bournemouth / Hans-Hubert Schönzeler

Máximo Pujol

Sonatina para guitarra

María Isabel Siewers, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Re mayor, K.175

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Franz Danzi

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.67, Nº2

Quinteto de vientos Michael Thompson

Maurice Ravel

“Historias naturales”, ciclo de canciones sobre textos de Jules Renard

Nathalie Stutzmann, contralto

Catherine Collard, piano

Michael Haydn

Sinfonía Nº19 en Do mayor, Perger 10

Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ödön Rácz, contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Clara Schumann

Variaciones sobre un tema de Robert Schumann, op.20

Yoshiko Iwai, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Sumando Voces (Eva Lopszyc & Nelly Gómez)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón