Programación Martes 20 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Howard Johnson & “Gravity”

Appointment in Ghana



Tommy Flanagan

Cup bearers

Maybe September

Julie London

There’ll be some changes made

Why don’t you do right

Cry me a river

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Aldo Orvieto, piano

Davide Teodoro, clarinete

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Bohuslav Martinu

Concierto para chelo y orquesta Nº1, H.196

Angelica May, chelo

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neuman

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898

Hansheinz Schneeberger, violín

Thomas Demenga, chelo

Jörg Ewald Dähler, piano

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Arnold Bax

Sonata para piano Nº3 en sol sostenido menor

Eric Parkin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, “Júpiter”

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

07.00

Y la mañana va

Antonio Vivaldi

Stabat Mater, Ryom 621

Marion Newman, contralto

Ensamble Aradia / Kevin Mallon

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Geir Henning Braaten, piano

Georges Auric

Selección de la música para la película “La Bella y la Bestia”, del año 1946

Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano

Robert Volkmann

Concierto para chelo y orquesta la menor, op.33

Jörg Baumann, chelo

Radio-Symphony-Orchester Berlin / Miltiades Caridis

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor, op.póstumo

Trío Bekova

Antonio Salieri

Variaciones sobre “La Folia de España”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Arthur Lourié

Cinco preludios frágiles, op.1

Christian Erny, piano

09.00

Módulo Educativo

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colòn