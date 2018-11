Programación Martes 20 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Joe Henderson

Homestretch

Recorda-me

Allison Miller

Waiting

Elisabeth Kontomanou

Summer

A flower is a lovesome thing (Billy Strayhorn)

———————————–

Nicolai Miaskovsky

Cuarteto Nº10 en Fa mayor, op.67, Nº1

Cuarteto Taneyev

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Louis Moreau Gottschalk

Tarantela célebre, op.67, Nº5

Orquesta del Hot Springs Music Festival / Richard Rosenberg

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1

Laure Colladant, piano

Domenico Scarlatti

“Salve Regina”, motete para soprano y orquesta in La mayor

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

08.00

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo Nº3 en La mayor

Pauliina Fred, flauta

Aapo Häkkinen, clave

Heidi Peltoniemi, chelo

Mili Balakirev

Obertura sobre una marcha española, op.6

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Leos Janacek

Capricho para la mano izquierda y ensamble de cámara

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

09.00

Ludwig Van Beethoven

Dúo para clarinete y fagot Nº3 en Si bemol mayor

Béla Kovács, clarinete

Tibor Fülemile, fagot

William Sterndale Bennett

Las ninfas del bosque, obertura, op.20

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Ferdinand Ries (alemán, 1784-1838)

Gran sonata fantasía en fa sostenido menor, op.26, “El desdichado”

Alexandra Oehler, piano

10.00

Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº2 en mi bemol mayor

Hermann Baumann, corno

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Wenceslaus Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto de cuerdas en La mayor, D.438

Vera Beths, violín solista

Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines

Steven Dann, viola

Anner Bylsma, chelo

11.00

La gran aldea (Polonia)

Tadeusz Szeligowski

Sonata para flauta y piano

Antoni Wierzbiński, flauta

Elżbieta Tyszecka, piano

Krzysztof Penderecki

Concerto grosso para tres chelos y orquesta

Andrzej Bauer, Bartosz Koziak y Rafat Kwiatkowski, chelos

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca de Cracovia / Krzysztof Penderecki

12.00

Clásicos a la carta

Robert Schumann

Seis estudios para piano sobre caprichos de Paganini, op.10

Jean Martin, piano

Camille Saint-Saëns

La juventud de Hércules, op.50

Orquesta Filarmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante para flauta y orquesta en Re mayor, K.315

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

13.00

La música del Fauno

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Marianne Martines (1744-1812)

“Benerice, ah che fai?” de la Selección de arias compuestas para su deleite, con textos de Metastasio (1767)

Nuria Rial, soprano

La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu

Louis Massoneau (1766-1848)

Cuarteto para oboe y cuerdas en Re mayor

Ensamble Piú

Joachim Nicolas Eggert

Sinfonía N°3 en Mi bemol (1807)

Orquesta Sinfónica de Gävlen / Gérard Korsten

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Música de Heinrich Ignaz Franz von Biber)

Heinrich Ignaz von Biber

Sonata representativa en La mayor, para violín y continuo

Ensamble Romanesca

Henrich Ignaz von Biber

Requiem a quince partes en La mayor (1687)

Marta Almajano y Mieker van der Sluis, sopranos

John Elwes y Mark Padmore, tenores

Harry van der Kamp, bajo

Coro y Orquesta Barroca de la Sociedad Bach de Holanda / Gustav Leonhardt

21:00

Música nocturna

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº 8 en Si bemol, op. 84 (1944)

Yefim Bronfman, piano

Michael Haydn

Sinfonía en Re mayor, P.29

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

Leo Brouwer

Cinco micropiezas para dos guitarras

Adam Khan y Luis Orias Diz, guitarra

Arias de las óperas La joven muchacha de Perth de Bizet, Mignon de Thomas y Romeo y Julieta de Gounod

Juan Diego Flores, tenor

Orquesta del Teatro Comunal de Bolonia / Roberto Abbado

Arcangelo Corelli

Sonata trío en Re mayor, op.4, Nº4

Cuarteto Purcell

Egil Hovland

Concierto para trombón y orquesta, op.76

PK Svensen, trombón

Orquesta Sinfónica de Malmö / Christoph König

Franz Danzi

Quinteto para vientos en mi menor, op.67; nº2

Quinteto Aulos

César Franck

Pastoral para órgano en Mi mayor, op.19

Jean Guillou, órgano

23:00

Industria Nacional

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía N°2, “Ascenso”

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Carlos Bertazza

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 16 de agosto de 2012