Programación Martes 19 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Branford Marsalis

The mighty sword

Brews

Tal Farlow

How about you

There is no greater love

Dee Alexander

Live

Surrender your love

Carl Maria Von Weber

Nueve variaciones para piano sobre un tema popular ruso, op.40

Alexander Paley, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Marcha Imperial

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich

Sinfonía Nº48 en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.

Howard Shelley, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11

Ensamble Musica ad Rhenum



08.00



Béla Bartók

Rapsodia para violín y piano Nº1

Zoltán Székely, violín

Isobel Moore, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, “De la Coronación”

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisboa / Theodor Guschlbauer

Henry Purcell

“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey

The Parley of Instruments / Peter Holman



09.00



Franz Schubert

Dos momentos musicales, op.94: Nº1 en Do mayor y Nº2 en La bemol mayor

Daniel Barenboim, piano

Vincenzo Bellini

“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”

Marcelo Álvarez, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Max Bruch

Octeto para cuerdas en Si bemol mayor, op.póstumo

Cuarteto Kodály

Miembros del Cuarteto Auer

Zsolt Féjervári, contrabajo

10.00

Arnold Bax

“La verdad acerca de los bailarines rusos”, música de ballet

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº6 en sol menor, “La inmortal”

Ensamble Rebel

11.00

La gran aldea (Noruega)

Georg von Bertouch

Sonata en trío Nº 11 en Fa mayor

Ensamble Barroco de Bergen

Wolfgang Plagge

Concierto para corno y orquesta, op.49

Fröydis Ree Wekre, corno

Orquesta Sinfónica de Trondheim / Kristian Ruud

Fartein Valen (1887-1952)

Sonata para violín y piano, op.3

Bjarne Fiskum, violín

Jörgen Larsen, piano

Kjell Mörk Karlsen

Seleccion de motetes

Coro de la Catedral de Bergen

12.00

Clásicos a la carta

Aram Jachaturián

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.46

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Frédéric Chopin

Polonesa para piano en La bemol mayor, op.53, “Heroica”

Mauricio Pollini, piano

Vincenzo Bellini

“Casta diva”, de la ópera Norma

Beverly Sills, soprano

New Philarmonia Orchestra / James Levine

Pablo Sarasate

Zapateado, op.23, Nº2

Julia Fischer, violín

Milana Chernyavska, piano

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Ludwig van Beethoven

Contradanza en Mi bemol mayor, WoO14/7

Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi

Johann Vanhal (1739-1813)

Divertimento para violín, viola y contrabajo

Konrad Other, violín

Helmut Löchel, viola

Barbara Sanderling, contrabajo

Carl Maria von Weber

Andante y Rondó húngaro para fagot y orquesta, op.35 (1809)

Christian Davidsson, fagot

Orquesta de Cámara de Sundvall / Niklas Willen

Niccolò Zingarelli (1752-1837)

Canto trigésimo tercero del Infierno de Dante

Ernesto Palacio, tenor

Samuele Pala, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia de Arteaga)

21.00

Música nocturna

Dimitri Shostakovich

Sinfonía Nº4 en do menor, op.43

Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania, Colonia / Semyon Bychkov

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en Solmayor, op.55, Nº1

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Doležal de Praga

Edvard Grieg

Seis canciones sobre poemas de Ibsen, op.25

Solveig Kringelborn, soprano

Malcolm Martineau, piano

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta, trompeta

Orquesta de Cámara de Wurttemberg / Jörg Faeerber

23.00

Industria Nacional

Luigi Dallapiccola

Job. Representación sacra en un acto

Víctor de Narké, bajo

Ángel Mattiello, barítono

Marta Benegas, soprano

Isabel Casey., mezzosoprano

Eugeni, Valori y Renato Sassola, tenores

Gian-Piero Mastromei, barítono

Coro Estable del Teatro Colón

Orquesta Estable del Teatro Colón / Fernando Previtali

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 14 de agosto de 1964

George Frideric Handel

Chacona en Sol mayor

Francisco Troccoli, clave

Aby Rojze

Suite argentina (2007)

Daniel Zisman, violín

Fernando Carlos Tavolaro, guitarra