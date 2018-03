Programación Martes 20 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Dan Nimmer

Ray

Jambangle

Didier Lockwood

Automatic man

Cynthia Sayer

The gift

Shakin’the blues away

Franz Anton Hoffmeister

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Gran paso, Variaciones y Gran coda, del acto II del ballet Raymonda, op.57

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Arcangelo Corelli

Trío sonata en do menor, op.2, Nº4

Miembros de The English Concert

Wolfgang Amadeus Mozart

Nueve variaciones sobre un minuet de Duport, K.573

Ingrid Haebler, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

08.00



Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en La mayor, op.114

Alan Hacker, clarinete

Jennifer Ward Clark, chelo

Richard Burnett, piano

Mauro Giuliani

Sonata brillante para guitarra en Do mayor, op.15

Reinbert Evers, guitarra

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Orquesta de Cámara Orpheus

09.00



Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Jan Henrik Kaiser, piano

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Giovanni Bottesini

Andante sostenuto para cuerdas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

10.00



Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Peter Schreier

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hob.16, Nº23

Emanuel Ax, piano

Oscar Fetrás

Reminiscencias de la ópera “Aída” de Verdi (arreglo para orquesta de salón de Walter Görgel)

Orquesta de Salón de Colonia

11.00

La gran aldea

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, op.1, Nº3

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Pascal Monteilhet, tiorba

Rinaldo Alessandrini, clave

Malcolm Arnold

Sinfonía Nº2, op.40

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Charles Groves

14.00

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Fa menor

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Filarmónica Estatal de Eslovaquia / Johannes Wildner

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en Si bemol menor, op.36

Vladimir Ashkenazy, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Ivan Jandoshkin (1747-1804)

Sonata para violín solo en Re mayor, op.3, N°3

Elena Denisova, violín

Friederich Witt

Sinfonía Nº6 en la menor, “Turca”

Orquesta Sinfónica de Hamburgo / Johannes Moesus

Gioachino Rossini

“Espécimen del futuro”, del Álbum de castillo, octavo volumen de los Pecados de vejez

Pablo Giacometti, piano

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (El Concerto grosso)

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en sol menor, op.1, N°12 (1721)

Europa Galante / Fabio Biondi

Eino Tamberg (1930-2010)

Concerto grosso, op.5, para flauta, clarinete, trompeta, saxo alto, fagot y piano con percusión, arpa y cuerdas

Martine van der Loo, flauta

Hans Colbers, clarinete

Gertjan Loot, trompeta

Arno Bornkamp, saxo alto

Dorian Cooke, fagot

Hans Eijsackers, piano

Orquesta de la Residencia Real de La Haya / Neeme Järvi

Edvard Grieg

Cuarteto en Fa mayor (inconcluso)

Cuarteto de Noruega

21:00

Música nocturna

Michael Haydn (1737-1806)

Missa “Pro Defuncto Archiepiscopo Sigismundo”

Ibolya Verebics, soprano

Judit Németh, contralto

Martin Klietmann, tenor

József Moldvay, bajo

Coro de la Radio y Televisión Húngara

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Helmuth Rilling

Paul Hindemith

Sonata para corno contralto y piano en MI bemol

Mason Jones, corno contralto

Glenn Gould, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite sinfónica de la ópera La ciudad invisible de Kitezh

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sarre / Myung-Whun Cheng

Jean-Philippe Rameau

Quinto concierto de Piezas de clave en concierto

Masahiro Arita, flauta

Natsumi, Wakamatsu, violín

Wieland Kwijken, viola da gamba

Chiyoko Arita, clave

Gian Francesco Malipiero

Sinfonía N°11, “De las cornamusas”

Orquesta Sinfónica de Moscú / Antonio de Almeida

Franz Liszt

Rapsodia húngara N°1 en do sostenido menor

Michele Campanella, piano

23:00

Industria Nacional

Werner Wagner (1927-2002)

Dos miniaturas para corno inglés y piano

León Mames, corno inglés

Dora Castro, piano

Alberto Williams

Sinfonía Nº2 en do menor, op.55, “La bruja de las montañas”

Orquesta Sinfónica de Córdoba / Hadrián Ávila Arzuza