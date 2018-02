Programación Martes 20 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

Ambrose Akinmusire

Bubbles

Memo

Barry Harris

Is you is or is you ain’t my baby

Don’t blame

Karen Jones

Who can I turn to

All blues

Edvard Grieg

Suite de los tiempos de Holberg, op.40 (versión para piano)

Jan Henrik Kaiser, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ludwig Van Beethoven

“Coriolano”, obertura op.62

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Joseph Haydn

Cuarteto en Fa mayor, op.17, Nº2, Hob.3, Nº26

Cuarteto Tátrai

Henryk Wieniawski

Polonesa brillante para violín y piano en La mayor, op.21

Krzysztof Jakowicz, violín

Krystyna Borucinska, piano

Zdenek Fibich

“Romance de primavera”, cantata para solistas, coro y orquesta, op.23

Nadia Sormová, soprano

Karel Prusa, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar



08.00



Gian Francesco Malipiero

Sinfonía Nº11, “De las cornamusas”

Orquesta Sinfónica de Moscú / Antonio de Almeida

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Claudio Arrau, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

09.00

Carl Nielsen

Sinfonía Nº1 en sol menor, op.7

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Cheng

Piotr illych Chaikovsky

Cuatro romanzas, op.6 y Tres romanzas, op.73, para voz y piano. Arreglo para violín y piano

Lisa Batiashvilli, violín

Yannick Nézet-Séguin, piano



10.00

Gaetano Donizetti

Cuarteto para cuerdas Nº2 La mayor

Cuarteto del Tonhalle de Zurich

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

11.00

La gran aldea (Polonia)

Roman Maciejewski

Selección del Réquiem

Zdzislawa Donat, soprano

Jadwiga Rappé, alto

Jerzy Knetig, tenor

Janusz Niziolek, bajo

Coro y Orquesta Filarmonica de Varsovia / Tadeusz Strugala

Juliusz Zarębski

Quinteto con piano en si menor, op.34

Paweł Kowalski, piano

Cuarteto Silesia

12.00

Clásicos a la carta

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Salieri

“Alfin son sola… Sola e mesta” de la ópera La Cifra

“Lungi da me sen vada… contro un’alma sventurata” de la ópera Palmira, reina de Persia

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de la Era del Iluminismo / Adam Fischer

Mauro Giuliani

Variaciones para guitarra sobre un tema de Handel, op.107

John Williams, guitarra

13.00

La música del fauno

Edward Elgar

Suite de la música incidental Rey Arturo

Bournemouth Sinfonietta / George Hurst

Erik Satie

En traje de caballo

Aldo Ciccolini y Gabriel Tacchino, piano a cuatro manos

Johann Baptist Vanhal (1739-1813)

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa

14.00

Bedřich Smetana

Blaník

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann

Joseph Haydn

Cuarteto Nº19 en do menor, op.17, Nº4

Cuarteto Tátrai

Frank Martin

Balada para piano y orquesta

Ronald Brautigam, piano

Orquesta Real del Concertgebouw / Riccardo Chailly

15.00

Música documental (El clasicismo)

Hermann Friedrich Raupach (1728-1778)

Aria de Alceste de la opera homónima

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

I Barochisti / Diego Fasolis

Christian Cannabich (1731-1798)

Dúo para flauta y viola N°4 en mi menor

Brigitte Buxtorf, flauta

Christine Sörensen, viola

Franciszek Lessel (1780-1838)

Jerzy Sterczyñski, piano

Orquesta Fialrmónica de Silesia / Jerzy Salwarowsli

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Carl Nielsen (Compositor Danés, 1865-1931)

Suite de Aladdin

Orquesta de la radio sueca / Esa-Pekka Salonen

Johann Sebastian Bach

Dúo de la Cantata Nº184

Lisa Larsson, soprano

Bogna Bartosz, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Claude Debussy

“Giga e Iberia”, de Iberia

Orquesta Sinfónica de Boston / Michael Tilson Thomas

Franz Liszt

Fantasía y fuga sobre el tema B-A-C-H, S.529

Károly Mocsari, piano

19.00

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor

John Abberger, oboe

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Federico Moreno Torroba

Sonatina

David Russel, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con clarinete en Fa mayor, K.496

József Balogh, clarinete

Mária Szabó, violín

Cecilia Bodolai, viola

Ilona Ribli, chelo

Aram Khachaturián

Suite de la música de la película Otello

Orquesta Sinfónica Radio Eslovaca / Adriano

20.00

Ciclos (El Concerto grosso)

Giuseppe Torelli (1658-1709)

Concerto grosso a cuatro en sol menor, op.8, N°6, “Para la Santísima Navidad”

Il Giardino Armonico / Giovann Antonini

Ralph Vaughan Williams

Concerto grosso

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Alfred Schnittke

Concerto grosso N°1 para dos violins, clave, piano preparado y orquesta de cuerdas

Gidon Kremer y Tatiana Grindenko, violín

Yuri Smirnov, clave y piano preparado

Orquesta de Cámara de Europa / Heinrich Schiff

21:00

Música nocturna

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios, op.28

Jorge Bolet, piano

Grabado en vivo en el Carnegie Hall el 25 de febrero de 1974

Antonio Caldara

“Soy aquel buen pastor”, del oratorio La muerte de Abel prefigura la de nuestro Redentor

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Jean Françaix

La hora del pastor, para flauta, oboe, clarinete, corno y piano

Catherine Cantin, flauta

Maurice Bourgue, oboe

Michel Portal, clarinete

André Cazalet, corno

Pascal Rogé, piano

Alexander Glazunov

Stenka Razin, op.13

Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Wenzel Thomas Matiegka (1770-1830)

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Henryk Wieniawski

Leyenda para violín y orquesta en sol menor, op.17

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Orlando Gibbons

Tres fantasías a tres, “Para gran contrabajo”

The Parley of Instruments / Peter Hollman

Aaron Copland

“Hoe Down”, del ballet Rodeo

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

23:00

Industria Nacional

Johanes Brahms

La muerte en la fría noche, Hemos caminado, Noche de mayo, Tú eres mi reina y Me atraes como las melodías, canciones

Lucas Debevec Mayer, bajo-barítono

Ana María Floriani, piano

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Ricardo Odnoposoff, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Zurich / Heineich Hollreiser

Grabado en 1957

Luciano Azzigotti

Qualia, para septeto de flauta, clarinete, bandoneón, piano, violín, contrabajo y percusión (2010)

Compañía Oblicua / Marcelo Delgado

Heitor Villa-Lobos

Estudio N°11, Preludio N°3 y Chôros Nº1

Irma Costanzo, guitarra