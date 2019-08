Programación Martes 20 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Paul Desmond y el Modern Jazz Quartet

Bag’s new groove

You go to my head

Javier García

Banquete místico

Susurro nocturno

Laura Garam

Don’t be that way

Once again

An easy tune

——-

Benjamín Britten

“El tiempo que fue”, suite sobre canciones folklóricas inglesas, op.90

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Antonio Salieri

Obertura de la ópera “La locandiera”

Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8

Vilde Frang, violín

Michail Lifits, piano

Johann Nepomuk Hummel

Octeto para vientos en Mi bemol mayor

Solistas de Vientos de la Orquesta de Cämara de Europa

Alphons Diepenbrock

“Las aves”, obertura sobre una comedia de Aristófanes

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

08.00



Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Sergei Rachmaninov

Cuatro preludios para piano, op.23: Nºs 7 a 10

Howard Shelley, piano

Edward Elgar

Suite del ballet El abanico decorado, op.81

English Nothern Philharmonia / David Lloyd-Jones



09.00

Johannes Brahms

Cuarteto en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata”, aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Nicolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº3 en do menor, op.19

Murray McLachlan, piano



10.00

Edouard Lalo

Obertura de la ópera El Rey de Ys

Orquesta de Bordeaux Aquitania / Roberto Benzi

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano Nº2, op.35

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Fernando Sor

Pieza de concierto, op.54

Goran Söllscher, guitarra

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Alan Hovhaness

Sinfonía Nº22, op.236

Orquesta Sinfónica de Seattle / Alan Hovhaness

Samuel Barber

Concierto para violín y orquesta, op.14

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Cuarteto Éder junto con Jänos Fehérvári en viola

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor, op.99

Narciso Yepes, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / García Navarro

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto N°21 en Do mayor, K.575 (1790)

Cuarteto Alban Berg

Gioacchino Rossini

La muerte de Dido, cantata (1811)

Marcella Devia, soprano

Coro Filarmónico de La Scala

Orquesta Filarmónica de La Scala/ Riccardo Chailly

Johann Gottlieb Naumann (1741-1801)

Sonata Nº2 para armónica de cristal

Thomas Bloch, armónica de cristal

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia De Arteaga)

21:00

Música nocturna

Sergei Prokofiev

Sonata para piano N°8 en Si bemol mayor, op.82

Yefim Bronfman, piano

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y cuerdas en re menor

Nicholas Daniels, oboe

Orquesta de Cuerdas de Peterborug / Nicholas Daniels

Arias de Le Roi d’Ys de Lalo, La condenación de Fausto de Berlioz y La Reina de Saba de Gounod

Elina Garanča, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Boloña / Yves Abel

Franz Krommer

Sexteto pastoral para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Mozart Camargo Guarnieri

Sinfonía N°5

Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo

Sylvius Leopold Weiss

“Siciliana”, “Minué” y “Presto” de la Gran partita para laúd en do menor

Viggo Mangor, laúd barroco

23.00

Industria Nacional

Enrique Mario Casella

Chasca, ópera en un acto y seis cuadros, con libreto del compositor

Soledad de la Rosa, soprano

Enrique Folger, tenor

Alejandro Meerapfel, bajo barítono

Víctor Torres, barítono

Leonardo Pastore, tenor

Sebastián Sorrarain, barítono

Leonardo Menna, bajo

Coro Lírico Argentino

Ensamble de Percusión del Conservatorio “Astor Piazzolla” de Buenos Aires

Orquesta Filarmónica Latinoamericana / Lucio Bruno Videla