Programación Martes 2 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Joe Lovano

Invitation

Dave Grusin

Fascinating rhythm

Is wonderful

Blue Martini Jazz

It’s only love

Save your love for me

00.30

Edvard Grieg

Piezas líricas, op.54 (Libro Nº5)

Leif Ove Andsnes, piano

01.00

Tiempos Modernos

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta N°1 en la menor, op.77

Renaud Capuson, violín

Orquesta Sinfónica del oeste de Alemania / David Afkam

Alemania, 17 de febrero de 2017

Joseph Haydn

Sinfonía N° 60 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de Boston / Bernard Haitink

Symphony Hall de Boston EEUU, 18 de marzo de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Fini Henriques (Dinamarca, 1867-1940)

Trío de los niños en Sol mayor, op.31

Trío Tre Musici

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter – Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Gustav Mahler

Canciones tempranas

Thomas Hampson, barítono

David Lutz, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)

Yuri Bashmet, viola

Solistas de Moscú

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Gerardo Gandini

Eusebius, cuatro nocturnos para piano o un nocturno para cuatro manos. Mov.III

Gerardo Gandini, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

Bohuslav Martinu

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe

David Campbell, clarinete

Graham Sheen, fagot

Fanny Mendelssohn Hensel

Gartenlieder. Seis canciones para coro mixto, op.3

Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Carl Michael Ziehrer

Noctámbulos, vals op.466

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Jean-Yves Thibaudet, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en Fa mayor, BWV 1053

Douglas Boyd, oboe

Orquesta de Cámara de Europa / Douglas Boyd

Arnold Bax

Scherzo sinfónico

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº1

Lynn Harrell, chelo

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Samuel Schroeter

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op. 3, Nº3

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

07.00

Y la mañana va

Gioacchino Rossini

Obertura de Semiramide

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Frederic Chopin

Tres valses, op.64

Ingrid Fliter, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, K.447

Michael Thompson, corno y dirección

Sinfonietta Bournemouth

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Orquesta de cámara Orpheus

08.00

Franz Berwald

Trío Nº3 en re menor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

Giacomo Meyerbeer

Suite del ballet “Los Patinadores”

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

John Field

Sonata para piano en do menor, op.1, Nº3

Míceál O’Rourke, piano

09.00

Pietro Antonio Locatelli

Concerto Grosso en Re mayor, op.1, Nº9

Capella Istropolitana / Jaroslav Krecek

Franz Schubert

Minué y trío en re menor, D.89, Nº3

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Richard Wagner

“Fausto”, obertura de concierto

Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Uto Ughi, violín

Maria Tipo, piano

10.00

El artista de la semana

Simon Rattle

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Sarah Chang, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

George Frideric Handel

Sonata para oboe y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº5

Heinz Holliger, oboe

Christiane Jaccottet, clave

Thomas Demenga, chelo

Jules Massenet

Escenas dramáticas, suite para orquesta Nº3

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / John Elliot Gardiner

11.00

La gran aldea (Polonia)

Stanisław Moniuszko

Cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor

Cuarteto Camerata

Mieczysław Karłowicz

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.8

Ilya Kaler, violín

Orquesta Filarmónica de Varsovia / Antoni Wit

Karol Szymanowski

Dos mazurkas para piano, op.62

Martin Roscoe, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, “Appassionata”

Wilhelm Kempff, piano

Cristóbal Halffter

Partita para guitarra y orquesta

Ernesto Bitetti, guitarra

Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española / Enrique García Asensio

Jacques Offenbach

“Barcarola” de la ópera Los cuentos de Hoffmann

Anna Netrebko, soprano

Elina Garanca, mezzosoprano

Orquesta Philarmonia de Praga / Emmanuel Villaume

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Georg Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor

Marcel Tabuteau, oboe

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Registro de 1952.

John Marsh (1752-1828)

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Alexander Glazunov

Preludio y fuga en re menor, op.62

Stephen Combs, piano

14.00

El compositor de la semana

Benjamin Britten

Serenata para tenor, corno y cuerdas, op. 31

Ian Bostridge, tenor

Marie Luise Neunecker, corno

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Ingo Metzmacher

Cécile Chaminade

Trío con piano N°2 en la menor, op. 34

Trío Tzigane

Jean Sibelius

Suite característica, op.100

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Cantilena / Adrian Shepherd

John Burton (1730-1785)

Sonata para piano Nº1 en Do mayor

Ian Hobson, piano

Mauro Giuliani

Serenata para flauta y guitarra, op.127

Nora Shulman, flauta

Norbert Kraft, guitarra

Santiago Ferrer (1762-1824)

Lamentación (edición de Alberto Blancafort)

Ángeles Chamorro, soprano

Inés Rivadeneyra, contralto

Carlo del Monte, tenor

Antonio Blancas, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Española / Igor Markevitch

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Sextetos para cuerdas)

Priot Ilich Chaikovsky

Sexteto para cuerdas en re menor. “Recuerdos de Florencia”, op 70

Cuarteto Borodin

Yuri Bashmet, viola

Mistislav Rotropovich

Hyacinthe Jadin

Sonata para fortepiano en Fa mayor, op.6, Nº3

Patrick Cohen, fortepiano

21.00

Música Nocturna

César Franck

Sinfonía en re menor

Orquesta de la Radio y Televisión Francesa / Jean Martinon

Franz Xaver Mozart

Tres canciones alemanas, op.27

Barbara (bóuni) Bonney, soprano

Malcolm Martineau, piano

Goran Söllscher, guitarra

Malcolm Arnold

Dúo para flauta y viola

Judith Pearce, flauta

Macia Crayford, viola

Jean-Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.7, N°1

Simom Standge, violín

Collegium Musicum 90 / Simom Standge

Alexander Scriabin

Preludios para piano, op.11, N°11, op.13, N°6 y op.11, N°12, Estudio, op.8, N°9 y Poema, op.32, N°1

Yuja Wang, piano

Ricardo Castillo

Xibalbá

Orquesta Sinfónica de Moscú / Antonio de Almeida

Ferde Grofé

Christine

Chistine Walewska, chelo

Akimi Fukuhara, piano

23:00

Industria Nacional

Claude Debussy

Selección de Estudios para piano

Nelson Goerner, piano

Louis Spohr

Gran noneto en Fa mayor, op 31

Ensamble Instrumental de Buenos Aires