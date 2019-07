Programación Martes 2 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Donald Byrd y Pepper Adams

Trío

The Latin Jazz Trío

Doña Olga

Carol Welsman

Stand by your man

Just a little lovin’

I feel lucky

Arnold Schoenberg

Concierto para piano y orquesta, op.42

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gasparo Spontini

El paso de los guerreros

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Frederic Chopin

Cuatro valses: op.64, Nº2 y 3, y op.69, Nº1 yNº2

Cyprien Katsaris, piano

Sergei Rachmaninov

Melodía en Mi mayor y Pulcinella, de las Piezas de Fantasía op.3. Arreglo para orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Alexander Anissimov

Franz Berwald

Trío Nº2 en fa menor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano



08.00



Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “El zarévich”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Maurice Ravel

Tzigane, rapsodia de concierto para violín y orquesta

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St. John’s Smith Square / John Lubbock

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

09.00

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa menor, op.13, Nº6

Maria Tipo, piano

Antonin Dvorak

Seis piezas del ciclo “Cipreses”

Cuarteto Hagen

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor

Siegfried Behrend, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

10.00

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en Si bemol mayor

Ensamble “L’Ecole d’Orphée”

Gaspard Fritz

Sinfonía en sol menor, op.6, Nº6

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

11.00

La gran aldea

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del Fauno

Juan Crisóstomo de Arriaga

Sinfonía para gran orquesta

Orquesta Il Fondamento / Paul Dombrecht

Igor Stravinsky

Tres movimientos de Petrouchka

Maurizio Pollini, piano

Carl Heinrich Graun

“Mi paventi il figlio indegno”, de la ópera Britannico

Julia Lezhneva, soprano

Concerto Köln / Mijail Antonenko

14.00

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Máximo Pujol

Tangata de agosto

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Joan Pla y Josep Pla

Concierto para dos oboes y orquesta en Re mayor

Sebastián Gimeno y Manuel Angulo, oboes

Capella Bydgostiensis / Joan Lluís Moraleda

Michael Haydn

Quinteto para cuerdas en Do mayor, P.108

Quinteto Haydn de Salzburgo

Johann Baptist Cramer (1777-1858)

Selección de estudios para piano

Ian Hobson, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Lieder de Schumann)

Robert Schumann

Lieder und Gesänge. Segundo volúmen, op.51

Stella Doufexis, mezzosoprano

Oliver Widmer, barítono

Graham Johnson, piano

Robert Schumann

Baltazar, op.57, balada con texto de Heinrich Heine

Ian Bostridge, tenor

Julius Drake, piano

Robert Schumann

“Confesión” y “El contrabandista”, de Spanisches Liederspiel, op, 74, N°7 y 10

Adrian Thompson, tenor

Stephan Loges, barítono

Graham Johnson, piano

Robert Schumann

“De la tierra de la abundancia” y “Campanillas de nieve”, op.79, N°5 y 26

Anne Sofie von Otter, mezzosoporano

Bengt Forsberg, piano

Robert Schumann

“La campana errabunda” y “La canción de Lineo el vigía”, op.79, N°17 y 27

Hermann Prey, barítono

Karl Engel, piano

Robert Schumann

“El arenero” y “Mignon”, op.79, N°13 y 26, de El álbum de canciones para la juventud

Bernarda Fink, mezzosoprano

Roger Vignoles, piano

Silvestre Revueltas

Ventanas

Orquesta Filarmónica de los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

21:00

Música nocturna

Reinhold Glière

Sinfonía Nº3 en si menor, op.42, “Ilya Muromets”

Orquesta Filarmónica de la BBC / Valery Sinaisky

Grabado en vivo en el Royal Albert Hall de Londres el 18 de julio del año 2007

Gillaume de Machaut

Señora, en vos mi corazón permanece, rondelet

Cuando Teseo, balada doble

Ensamble Proyecto Ars Nova

Johann Joachim Quantz

Sonata en trío en do menor para flauta, oboe y continuo

Ensamble Barroco de París

Jean Françaix

Concertino para piano y orquesta

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

23:00

Industria Nacional

Maurice Ravel

Concierto en Sol para piano y orquesta

Manuel Rego, piano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jean-Claude Casadesus

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 14 de septiembre de 1992

Graciela Paraskevaídis (1940-2017)

Huauqui, obra electroacústica realizada en el estudio Elac de Montevideo

Mauro Giuliani

Rossiniana Nº1, op.119

Pablo González Jazey, guitarra

Lía Uriarte Rebaudi (1925-2011)

Andante en Si bemol para clarinete y chelo

Fabiana Israel, clarinete

Pablo García, chelo