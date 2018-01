Programación Martes 2 de Enero

00.00

Programación especial de música con motivo del Año Nuevo.

7.00

Y la mañana va

Carl Maria Von Weber

Obertura de la ópera “El cazador furtivo”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Carlo Cecere

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Robert Schumann

Papillons, op.2

Andrei Gavrilov, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº43 en Fa mayor, K.76

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner



08.00

Samuel Barber

Ensayo para orquesta Nº2, op.17

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Michael Tippett

Sonata para piano Nº1

Peter Donohue, piano

Bohuslav Martinú

Concierto para oboe y pequeña orquesta

Ingo Goritzki, oboe

Orquesta de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

09.00

Claudio Monteverdi

“il Combattimento di Tancredo e Clorinda”, madrigal

Andrew King, tenor

Emma Kirkby, soprano

Paul Agnew, tenor

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Franz Schubert

1er mov de la Sinfonía Nº9 en Do mayor, D.944 “Grande”

Staatskapelle Dresden / Jeffrey Tate

Astor Piazzolla

Le grand tango

Jan Vogler, chelo

Vanessa Pérez, piano



10.00

Carlos Baguer (compositor y organista español, 1768-1808)

Sinfonía Nº18 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Vincent D’indy

Lied para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara Inglesa / Yan Pascal Tortelier

11.00

La gran aldea (Polonia)

Zygmunt Noskowski

Ojo del Mar

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Gabriel Chmura

Grażyna Bacewicz (1909 – 1969)

Quinteto con piano Nº1

Wiaczesław Nowikow,piano

Cuarteto Silesia

Stanisław Moniuszko

Obertura fantástica Bajta, “Un cuento infantil”

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Grzegorz Fitelberg

12.00

Clásicos a la carta

Antonio Vivaldi

Concierto para piccolo y orquesta en Do mayor, RV.443

Claudio Barile, piccolo

Camerata Bariloche / Elías Khayat

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol mayor, op.100, D.929

Trio Wanderer

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Fernando Sor

Sinfonía N°1 en Do mayor (c.1804)

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Franz Schubert

Cuarteto en Do mayor, D.32 (1812)

Cuarteto Melos

Saverio Mercandante (1795-1870)

Concierto para flauta y orquesta en Mi mayor

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

20.00

Ciclos (El concerto grosso)

Alessandro Stradella

Sonata di viole en Re mayor

Orquesta Barroca Capricho de Basilea

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso en Do mayor, op.6, Nº10

The English Concert / Trevor Pinnock

Béla Bartók

Divertimento para cuerdas

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

———–

Frédéric Chopin

Nocturno en mi menor, op. póstumo

Maria João Pires, piano

21:00

Música nocturna

Claude Debussy

El mar. Tres bocetos sinfónicos

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

“Hombre que prosperas”, “El bien y el mal marchan juntos”,-y “Deja, Sión, que nuestras lágrimas fluyan como un río”, del manuscrito Carmina Burana (siglos XII y XIII)

Clemencic Consort / René Clemencic

Mijail Glinka

Trío “Patético” en re menor

Trío de Amsterdam

Antonio Vivaldi

Concierto para dos mandolinas y orquesta en Sol mayor

James Tyler y Robin Jeffrey, mandolina

The English Concert / Tervor Pinnock

Henryk Wieniawski

Estudios.Caprichos N°5 y 6

Luis Michal y Martha Carfi, violines

Richard Strauss

Palabras maternales, Dedicación, La dicha de bosque, Visión amistosa, y Los tres Reyes Magos, canciones

Elisabeth Schwartzkopf, soprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / George Szell

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº6, op.62

John Ogdon, piano

Heinrich Ignaz von Biber

Batalla

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonioni

Antonín Dvořák

Bosques silenciosos, op.68, N°5

Jacqueline Du Pré, chelo

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

23:00

Industria Nacional

Guillaume de Machaut

Cuando estoy privado de ver a mi dama, virelai

Rico en amor, balada

Dulce rostro lleno de gracia, rondó

La Manfredina

Jorge Delorenzi

Sybila. Poema sinfónico para orquesta

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Mauricio Weintraub

Víctor Amícola (1931)

A través de lo incierto

Grupo del CEAMC

Jorge Martínez Zárate

Motivo campero, Motivo campero N°2 y Ritmo de danza

Dúo D’Adamo-Bulgarelli