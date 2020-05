Programación Martes 19 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Francesco Antonio Rosetti (1750-1792)

Concierto para fagot en Si bemol major

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals

Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

John Adams

Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)

Hermann Kretzschmar, piano

Joaquín Rodrigo

Zarabanda lejana, para guitarra

Manuel Barrueco, guitarra

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42

Lotte Lehmann, soprano

Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés]

Mandel Quartet

Franz Benda}

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Nelson Freire, piano

07.00

Y la mañana va

Harald Saeverud (compositor noruego, 1897-1992)

Danza Silju, op.17a

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonatina para dos claves y orquesta en Re mayor, Wq.109

Martin Haselböck e Ingomar Rainer, claves

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Joseph Haydn

Cuarteto Nº21 en Mi bemol mayor, op.17, Nº3

Cuarteto Tatrai

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Michel Beroff, piano

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº3, op.47

Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano

Ronald van Spaendonck, clarinete

Alexandre Tharaud, piano

Alice Mary Smith (compositora inglesa, 1839-1884)

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra, viola d’amore y orquesta en re menor, R.540

Eduardo Fernández, guitarra

Norbert Blume, viola d’amore

Orquesta de Cámara de Inglaterra / George Malcolm

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Richard Wagner

El Idilio de Sigfrido

Orquesta de Cámara Orpheus

Zoltan Kodaly

Cuarteto para cuerdas Nº2, op.10

Cuarteto Kodaly

Joseph Martin Kraus

Sinfonía buffa en Fa mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Piotr illych Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica sobre temas de Shakespeare, op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Pablo Sarasate

Danzas españolas para violín y piano

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

11.00

La gran aldea (México)

Manuel Ponce

Sonata para guitarra y clave

Manuel López Ramos, guitarra

Robert Veyron Lacroix, clave

Silvestre Revueltas

La noche de los mayas

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

Samuel Zyman

Quinteto para vientos, cuerdas y piano

Miriam Conti, piano

Ensamble de Cámara de Chelsea

12.00

Clásicos a la carta

Giovanni Battista Pergolesi

Selección del Stabat Mater

June Anderson, soprano

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Edouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Maria Kliegel, chelo

Nicolaus Esterházy Sinfonía / Michael Halász

Leo Brouwer

Canción de cuna

Silvia Costanzo, guitarra

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Complemento musical

Hans Pfitzner

Concierto para violín y orquesta, op.34

Saschko Gawrilow, violín

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

Saverio Mercadante

Soirées italianas, transcripciones para piano de Franz Liszt sobre temas de Mercadante, Searle 411

Leslie Howard, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Complemento musical

23.00

Después del Concierto (Sergio Feferovich)