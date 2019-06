Programación Martes 18 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Ryan Truesdell

Dancing on a great big rainbow

Who’ll buy my violets

How about you

Celine Bonacina

Watch your step

Bayrum

Trish Hatley

When your lover is gone

Mountain greenery

These foolish things

—————-

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín, cuerdas y continuo en Sol mayor, op. 3, Nº9

Roberto Michelucci, violín

I Musici

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Josef Bohuslav Foerster

Allegro deciso, de la Suite sinfónica “Cyrano de Bergerac”, op.55

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Smetacek

Witold Lutowslaski

Variaciones Paganini

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca / Antoni Wit

Francesco Pollini

Capricho y aria con variaciones para arpa

Claudia Antonelli, arpa

Leos Janacek

Concierto para piano, 2 violines, viola, clarinete y corno

Thomas Hlawatsch, piano

Béla Nagy & Vilmos Oláh, violines

Csaba Babácsi, viola

Géza Bánhegyi, clarinete

Károly Ambrus, corno

08.00



Michael Haydn

Sinfonía Nº23 en Re mayor, Perger 43

Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y piano en sol menor, “El trino del diablo”

Itzhak Perlman, violín

Janet Goodman Guggenheim, piano (grabación realizada el 30 de abril de 1990 en el Chaikovsky Hall de Moscú)

Igor Stravinsky

“Juegos de cartas”, ballet en tres rondas

Orquesta Filarmónica de Rótterdam / James Conlon



09.00



Mauro Giuliani

Variaciones concertantes para dos guitarras, op.130

Jutta Wenzlaff y Thomas Bittermann, guitarras



Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico

Orquesta Filarmónica Estatal de Renania-Palatinado / Pierre Stoll

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº3 en do menor, op.60

Trio Wanderer

Christophe Gaugué, viola

10.00



Piotr illych Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Franz Liszt

Dúo para violín y piano en do sostenido menor, Searle 127

Chris Nicholls, violín

Jonathan Ayerst, piano

Gaetano Donizetti

Concertino para flauta y orquesta en Re mayor

Marc Grauwels, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de Bélgica / André Vandernoot

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Johann Peter Emilius Hartmann

Piezas de carácter op.81, Nº1 y Nº2

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Hakon Borresen

Cuarteto para cuerdas Nº2 en do menor

Jon Gjesme, violin

Arne Balk-Moller, violín

Ida Gron, viola

Ingemar Brantelid, chelo

Carl Nielsen

Melodías populares checas y danesas

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

12.00

Clásicos a la carta

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº3 en Mi mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

Erik Satie

Tres Gymnopédies

Aldo Ciccolini, piano

13.00

La música del Fauno

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Jean-Jacques Rousseau

Fragmentos del intermedio El adivino de la aldea, con libreto del compositor (1752)

Eva Kirchner, soprano

Dongkyu Choy, tenor

Thomas Müller de Vries, bajo

Coro Gottardo Tomat de Spilimbergo

Ensamble Alpe Adria / René Clemencic

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Lieder de Schumann)

Robert Schumann

Romanzas y baladas. Primer volúmen, op.45

Oliver Widmer, barítono

Grahamn Johnson

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48, ciclo de canciones sobre poemas de Heinrich Heine

Fritz Wunderlich, tenor

Herbert Giesen, piano

———-

Igor Stravinsky

Scherzo fantástico, op.3

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

21:00

Música nocturna

Jean-Féry Rebel

Los elementos. Suite para orquesta

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Leoś Janáček

En la niebla

Rudolf Firkušný, piano

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor (segunda versión)

Gidon Kermer, violín

Orquesta de Cámara Orpheus

Manuel de Falla

Psyché, con texto de Jean-Aubry

Victoria de Los Ángeles, soprano

Miembros de la Orquesta de Cámara del Teatro Lliure

Georg Muffat

Passacaglia para órgano

Martin Haselböck, órgano

Karl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía en Re mayor, “La petrificación de Fineo y sus amigos”, del ciclo de sinfonías basadas en la Metamorfosis de Ovidio

Sinfonietta de Viena / Kurt Rapp

Heitor Villa-Lobos

Chôros Nº7, “Settimino”, para, vientos, violín, chelo y tam tam

Ensamble de la Orquesta Sinfónica de San Pablo

23:00

Industria Nacional

Roberto García Morillo (1911-2003)

Sonata para piano Nº6, “Rítmica giocosa”

Dora Castro, piano

Carlos Micháns (1950)

Fénix (Obertura sinfónica)

Orquesta Van der Oosten / Jurgen Hempel

Juan Crisóstomo Arriaga

Cuarteto N°! en re menor

Cuarteto Petrus

Grabado en vivo en el Teatro Gran Rex el 10 de agosto del año 2016

Luis Gianneo

Pericón

Orquesta Sinfónica Nacional / Yoichiro Omachi

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 8 de julio de 1981