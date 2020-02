Programación Martes 18 de Febrero

00.00

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Movimiento de cuarteto en mi menor

Cuarteto Diógenes

Edvard Grieg

Melodías folklóricas noruegas, op.72. Versión orquestal

Orquesta Real Nacional de Escocia / Bjarte Engeset

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº4 en Sol mayor, op.65

Trío Beaux Arts

Benjamin Godard

Jocelyn, suite para orquesta Nº1

Orquesta Real Nacional de Escocia / Martin Yates

08.00



Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, violín y bajo continuo Nº5 en la menor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Leif Ove Andsnes, piano

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Albert Roussel

“Los flautistas”, cuatro piezas para flauta y piano, op.27

Marc Beaucoudray, flauta

Yves Henry, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº4 en Re mayor

The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Joseph Haydn

Cuarteto Nº20 en Re mayor, op.17, Nº6

Cuarteto Tátrai

10.00

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Joshua Bell, violín

Jean-Yves Thibaudet, piano

Cuarteto Takacs

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

11.00

La gran aldea (Hungría)

Johann Patzelt

Castor et Pollux

Pablo Travaglino, contratenor (Castor)

Marcela Sotelano, soprano (Pollux)

Silvina Sadoly, soprano

Milagros Seijó, mezzosoprano

Martin Sacco, tenor

Fabián Neira, barítono

Orquesta Barroca del Rosario / Sylvia Leidemann

Erno von Dohnanyi

Quinteto con piano Nº2 en Mi bemol menor, op.26

Erno Szegedi, piano

Cuarteto Tátrai

12.00

Clásicos a la carta

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Robert Schumann

Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73

Sol Gabetta, chelo

Hélène Grimaud, piano

Giuseppe Verdi

“Va pensiero” de la ópera Nabucco

Coro y Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Giuseppe Sinopoli

13.00

La música del fauno

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

Obertura a siete en Fa mayor, para dos violines, dos oboes, viola, fagot y bajo continuo

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Heitor Villa-Lobos

Concierto para piano y orquesta Nº2

Cristina Ortiz, piano

Orquesta Filarmónica Real / Miguel Gómez-Martínez

Joaquín Turina

Fandanguillo

Ernesto Bitetti, guitarra

14.00

Bedřich Smetana

Trío con piano en sol menor, op.15

Trío Joachim

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Albert Roussel

Tres piezas para piano, op.49

Eric Parkin, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Baldassare Galuppi (1706-1785)

Sonata Nº2 para clave en La mayor

Jörg Ewald Dahler, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364 (1779)

Jaap Schroeder, violín

Marilyn McDonald, viola

Orquesta de Cámara del Instituto Smithsoniano / Jaap Schroeder

Franz Berwald (1796-1868)

Serenata en Fa mayor, para tenor, clarinete, corno, viola, chelo, contrabajo y piano (1824)

Thomas Annmo, tenor

Lars Hjelm, clarinete

Philip Foster, corno

Joel Sundin, viola

Anders Modigh, chelo

Mikale Björk, contrabajo

Joakim Kallhed, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso.

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº 11 en fa menor, op.95 “Serioso”

Simon Bernardini y David Mc Carroll, violines

Mathew Herzog, viola

Pierre Doumenge, chelo

Gabriela Frank (compositora estadounidense nacida en 1972)

Elegia Andina

Orquesta Sinfonica de Fort Worth / Miguel Hart Bedoya

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave obligado en La mayor, BWV 1032

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

19.00

Georg Friedrich Handel

Concerto grosso en do menor, op.6 Nº8

I Musici

Claude Debussy

El rincón de los niños (orquestación de André Caplet)

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

Henryk Wieniawsky

Fantasía brillante sobre temas de la ópera Faust

Bartlomiej Nizil, violín

Andrzej Tatarski, piano

20.00

Ciclos ()

21.00

Música nocturna

Léo Delibes

Música del ballet en tres actos Sylvia

Orquesta Filarmónica de Rótterdam / David Zinman

John Downland

Ven de nuevo, dulce amor

Si mis lamentos pudieran despertar la pasión

Fuera, jóvenes presumidos

Fluid, lágrimas mías

Barbara Bonney, soprano

Jacob Heringman, laúd

Mana Zucca

El entrenamiento de los Zwawa

Shura Cherkassky, piano

23.00

Industria Nacional

Gustav Mahler

Cuatro canciones sobre textos de Rückert

Bernarda Fink, mezzosoprano

Orquesta Tonkünstler de la Baja Austria / Andrés Orozco-Estrada

Luis Gianneo

Preámbulo, Fuga y Epílogo, para dos pianos

Tila y John Montés, piano

Francisco Kröpfl (1931)

Divergencias

Ensamble / Santiago Santero

Grabado en vivo en la Sala Argentina del CCK en el marco del Ciclos Precursores el 17 de septiembre de 2017

Zoltán Kodály

Escenas de Matra

Oscar Escalada

Tangeando

Coro de Cámara de la Municipalidad de Morón “Jorge Fernández Zeballos” / Guillermo Raúl Tesone