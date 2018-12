Programación Martes 18 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

The Modern Jazz Quartet

La ronde suite

Delaunay’s dilemma

Pat Metheny Group

(Cross the) Heartland

Monday Michiru

Talk

Send one your love (Stevie Wonder)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de El empresario, K.486

Ensamble “Tafelmusik” / Bruno Weil

Francesco Lecce

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Sol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52

Alfred Brendel, piano

Edvard Grieg

Dos melodías para orquesta de cuerdas, op.53

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº9 en Fa mayor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

08.00



Joseph Stalder

Concierto para flauta y orquesta en Si bemol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Zurich / Edmond de Stoutz

Ludwig Van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº1 en Re mayor, op.12, Nº1

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Sigmund Romberg

“Un beso” y “Amor, vuelve a mi”, de la opereta “La luna nueva”

Barbara Hendricks , soprano

Gino Quilico, barítono

Coro Ambrosiano

Orquesta Philharmonia / Lawrence Foster

09.00



Carl Maria Von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.11

Peter Rösel, piano

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

William Herschel

Sinfonía Nº14 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Jean Françaix

Quinteto para vientos Nº1

Quinteto de vientos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca

10.00

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº2 en sol sostenido menor, op.19

Elisabeth Leonskaja, piano

Benjamin Britten

Cuarteto para cuerdas Nº3, op.94

Cuarteto Amadeus

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

11.00

La gran aldea (Polonia)

Maria Szymanowska

Nocturno y cuatro mazurcas para piano

Anna Ciborowska, piano

Wojciech Kilar

Concierto para piano y orquesta

Waldemar Malick, piano

Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Antoni Wit

Andrzej Panufnik

Sinfonía Nº10

Orquesta Filarmónica de Varsovia / Kazimierz Kord

12.00

Clásicos a la carta

Abel Fleury

La Cimarrona, Mudanzas, Estilo pampeano y Pájaros en el monte

Sergio Moldavsky, guitarra

Johann Sebastian Bach

Selección La pasión según San Mateo

Margaret Marshall, soprano

Carolyn Watkinson, contralto

Orquesta de Cámara de Lausanne / Michel Corboz

Floro Ugarte

Sonata para violín y piano, op.28

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

13.00

La música del Fauno

Ralph Vaughan Williams

Concerto grosso

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Salieri

“Quando più irato freme”, de la ópera L’Europa riconosciuta

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer

Isaac Albeniz

Suite española, op.47

Ricardo Requejo, piano

14.00

Carl Friedrich Abel

Concierto para flauta y orquesta en mi menor, op.6, Nº2

Karl Kaiser, flauta

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Cuarteto Ludwig

Michael Levinas, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Ignaz Pleyel

Cuarteto en La mayor, op.2,Nº1

Cuarteto Ensö

Berhard Romberg (1767-1841)

Concierto para dos chelos y orquesta, op.72

Antonio Meneses y Werner Thomas-Mifune, chelos

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Georg Schmöhe

Giulio Briccialdi (1818-1881)

Quinteto para vientos en Re mayor, op.124

Quinteto de Vientos Avalon

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Obra de Heinrich Ignaz Franz von Biber)

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Balletti Lamentabili

Ensamble La Follia de Salzburgo

Heinrich Ignaz von Biber

Sonata Nº1 y 2 de la colección de Sonatas aptas para el salón o el atrio de la iglesia

The Rare Fruits Council / Mandredo Kremer

Heinrich Ignaz von Biber

Serenata con el canto del guardia nocturno, para bajo, cuerdas y bajo continuo

Kurt Moll, bajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Partita para dos violas d’amore y continuo Nº7 en do menor, de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Heinrich Ignaz von Biber

Suite Nº5 en Mi mayor de la colección Mensa sonora

Concerto Köln / Reinhard Goebel

Heinrich Ignaz von Biber

“Gloria”, de la Misa Alleluya, a 36 partes

Gradus Ad Parnasum / Konrad Junghänel

21:00

Música nocturna

Edward Elgar

Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor, op.63

Orquesta Philharmonia / Bernard Haitink

Marchetto Cara

O mia cieca e dura sorte

Josquin Desprez

Scaramella

Gian Domenico da Nola

Fontana che dai acqua

Shirley Rumsey, voz y laúd

Bernhard Crusell

Concertino para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Charles Valentin Alkan

Scherzo diabólico

Bernard Ringeissen, piano

Henryk Góreck)

Aguas anchas, op.39

Coro de la Orquesta Sinfónica de Chicago y Coro de la Lyric Opera / John Nelson

Jean Sibelius

Intermedio de danza, op.45, N°2

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neme Järvi

23:00

Industria Nacional

Juan Pedro Esnaola

Sanctus

Camerata Vocale

Conjunto de cámara Con Voces e Instrumentos / Gullermo Oppitz

Juan Carlos Cirigliano (1939)

El sonido de la ciudad

Musica Camarata Montreal

José Franchini (1912-1984)

Suite Las pampas

Néstor Benito, guitarra

Eva Lopszyc (1956)

A Camille Claudel, con texto de Adriana Alba

Adriana Alba, soprano

Conjunto instrumental / Eva Lopszyc