Programación Martes 18 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Béla Bartók

Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz 115

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

John Dowland

Tres canciones del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº1, op.12

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austro, piano

Georg Abraham Schneider (alemán, 1770-1839)

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Werner Grobholz, violín

Jürgen Kussmaul, viola

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en la menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Josef Suk

Primavera, op.22a

Margaret Fingerhut, piano

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Orpheus Chamber Orchestra

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op. 1, Nº 8

Trío Locatelli

Wolfgang Amadeus Mozart

Minués para orquesta, K.599

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

07.00

Y la mañana va

Sergei Prokofiev

“Desde que nos conocimos”, vals de La guerra y la paz

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel

Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Frédéric Chopin

Tres nocturnos: op.55 Nº2 en Mi bemol mayor, op.62 Nº1 en Si mayor y op.62 Nº2 en Mi mayor

María Joao Pires, piano

Giacomo Puccini

“Vogliatemi bene”, del Acto I de Madama Butterfly (arreglo para orquesta)

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y orquesta, op.24

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

Louis Spohr

Cuarteto para cuerdas Nº5 en Re mayor, op.15, Nº2

Nuevo Cuarteto de Budapest

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violin

Bengt Forsberg, piano

09.00

Módulo Educativo

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón