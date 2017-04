Programación Martes 18 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Dennis Farnon Orchestra

Caution, men swingin

Spring will be a little late this year

Lover come back to me

John Abercrombie

Look around

Malene Mortensen

The look of love

Dream a little dream of me

—————-

00.30

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

01.00

Tiempos Modernos

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para dos pianos y orquesta N°10 en Mi bemol mayor, K.365

Katia y Marielle Labéque, pianos

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Cristian Macelaru

Munich, Alemania, 10 de marzo de 2017

Roberto Sierra (compositor de Puerto Rico nacido en 1954)

Sinfonía Nº3 “salsa”

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico / Maximiano Valdes

Grabación editada el 8 de enero de 2016 por el sello Naxos

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº7

Cuarteto Purcell

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Emerson

Ernö Dohnányi

Variaciones sobre una canción infantil para piano y orquesta, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta en la menor, BWV 1013

Peter-Lukas Graf, flauta

Arnold Bax

Trío en Si bemol

Trío Borodin

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3

Maria João Pires, piano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Johann Adam Hiller, op.100

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam/ Neeme Järvi

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en sol menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, “La Trucha”

András Schiff, piano

Miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

George Frideric Handel

Sonata a 5 en Si bemol Mayor, HWV 288

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Johannes Brahms

Geistliches Wiegenlied, op.91, Nº2

Jessye Norman, soprano

Daniel Barenboim, piano

Wolfram Christ, viola

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, “Drum roll”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en La mayor, R.396

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00

Y la mañana va

William Walton

Arribo al Palacio del Orgullo, de la suite del ballet La conquista

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

George Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Joaquín Turina

Danzas gitanas para piano, op.84

Jordi Masó, piano

Nikolai Rimsky Korsakov

El joven príncipe y y la joven princesa, de Sheherazade, op.35

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

08.00

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Pieter Wispelwey, chelo

Orquesta de cámara de Australia / Rochard Tognetti

Franz von Suppé

Obertura de la opereta “Caballería ligera”

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Carlos Guastavino

Sonatina

Marcela Roggeri, piano

George Frideric Handel

“Ah! mio cor !”, aria de la ópera Alcina

Kathleen Battle, soprano

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Ernest Moeran

Serenata para orquesta en Sol mayor

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Louis Couperin

Suite para clave en sol menor

Jacques Ogg, clave

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y bajo continuo en mi menor, BWV 1023

Takako Nishizaki, violín

Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi

10.00

El artista de la semana

Yundi Li

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16

Yundi, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

———–

Heinrich Franz Von Biber

Sonata Representativa para violín y bajo continuo en La mayor, C.146

Ensamble Romanesca

Hubert Parry

Sarabanda y Alegría, de la Suite Inglesa

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

11.00

La gran aldea (Polonia)

Franciszek Lessel (1780 -1838)

Fantasía para piano en mi menor, op.13

Marcin Łukaszewski, piano

Juliusz Zarębski

Quinteto con piano en si menor, op.34

Paveu Koválski, piano

Cuarteto Silesia

Witold Lutoslawski

Pequeña obertura

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Antoni Wit

12.00

Clásicos a la carta

Charles-Valentin Alkan

Dos movimientos de la Sonata para piano, op.33, “Las cuatro edades”

Marc-André Hamelin, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.21

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Giacomo Puccini

“Nessun dorma” de la ópera Turandot

Plácido Domingo, tenor

Coro de la Ópera de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Wolfgang Amadeus Mozart

Segundo movimiento del Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, K.191

Archie Camden, fagot

Orquesta dirigida por Hamilton Harty

Registro de 1926

——————–

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano en La mayor, op.9

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Jan Dismas Zelenka (1679-1745)

Obertura a siete en Fa mayor, para dos violines, dos oboes, viola, fagot y bajo continuo

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

14.00

El compositor de la semana

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, op.80

Lorraine Hunt, soprano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

————-

Ottorino Respighi

Los pájaros, suite para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Tamas Vasary

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº1 para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo

Masahiro Arita, flauta traversa

Ryo Terakado, violín

Kaori Uemura, viola da gamba

Christophe Rousset, clave

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Carl Czerny

Gran sonata brillante para piano a cuatro manos en do menor, op.10

Yaara Tal y Andreas Groethuysen, piano a cuatro manos

Friedrich Kuhlau (1786-1832)

Concertino para dos cornos y orquesta en fa menor, op.45

Ib Lanzky-Otto y Frøydis Ree Wekre, cornos

Orquesta Sinfónica de Odense / Othmar Maga

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Sextetos para cuerdas)

Johannes Brahms

Sexteto para cuerdas N°2 en Sol mayor, op.36 (1865)

Ensamble Amadeus

Thomas Kakuska, primera viola

Herhard Schulz, segunda viola

Valentin Erben, segundo chelo

————

Claude Debussy

Juegos. Poema danzado

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

21.00

Música Nocturna

Rheingold Gliere

Sinfonía Nº3 en si menor, op.42, “Ilya Muromets”

Orquesta Filarmónica de la BBC / Valery Sinaisky

Gilles Binchois

Al contemplar, Luna muy bella y Muchachas casaderas, chansons

Ensamble Gilles Binchois / Dominique Vellard

Johann Joachim Quantz

Sonata trío en do menor para flauta, oboe y continuo

Ensamble Barroco de París

Lars-Erik Larsson

Concertino para viola y orquesta de cuerdas, op.45, Nº9

Bemgt Andersson, viola

Ensamble de Cámara de Estocolmo / Jan-Olav Wedin

23:00

Industria Nacional

Carlos Guastavino

Pampa sola, Pampamapa, Encantamiento, Viniendo de Chilecito y La rosa y el sauce

Alicia Nafé, mezzosoprano

Carmen Piazzini, piano

Astor Piazzolla

Concierto Aconcagua para bandoneón y orquesta

Astor Piazzolla, bandoneón

Orquesta de St. Luke’s / Lalo Schifrn

Ludwig van Bewethoven

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Trío Argentino

Iván René Cosentino

“Pájaros” y “Moléculas”, Nº1 y 5 de Misterios. Cinco estudios para guitarra

Roberto Lara, guitarra