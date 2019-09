Programación Martes 17 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Duke Pearson

Minor mishap

The song is you

Trio of Doom

Dark prince

Continuum

Wanda Sá

Discussao

So me fez bem

Consolacao

——-

Béla Bartók

Microcosmos, volumen 5

Kornél Zempléni, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

El carnaval de Praga

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Jean Sibelius

Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Arnold Bax

“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto para cuerdas Nº2 en La mayor

Cuarteto Rasoumovsky

08.00

Peter von Winter (compositor alemán, 1754-1825)

Sinfonía concertante para violín, clarinete, corno, fagot y orquesta

Wolfgang Schwarzmüller, violin

Karl Schlechta, clarinet

Jürgen Gode, fagot

Xiao-Ming Han, corno

Orquesta de Cámara de Kurpfalz / Jirí Malát

Clara Schumann

Tres romances para piano, op.11

Yoshiko Iwai, piano

Darius Milhaud

Saudades do Brazil, op.67. Arreglo para orquesta de Elmer Schönberger

Ensamble Schoenberg

09.00



Luigi Boccherini

Quinteto con dos violas en Do mayor, op.60, Nº1, Gerard 391

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº12 en do sostenido menor

Yevgeny Kissin, piano

Hamilton Harty

Con los gansos salvajes, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

10.00

Sandor Veress (compositor húngaro, 1907-1992)

Cuatro danzas de Transilvania, para orquesta de cuerdas

Camerata Bern

Ottorino Respighi

Tocata para piano y orquesta

Geoffrey Tozer, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

George Gershwin

Dos canciones: Love is here to stay y Embraceable you. Arreglo para dos pianos

Katia y Marielle Labeque, pianos

11.00

La gran aldea (Brasil)

Martian Negrea

Sonata para clarinete y piano, op.27

Ray Jackendoff, clarinete

Valentina Sandu-Dediu, piano

Paul Constantinescu

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Moldavia / Ion Baciu

Timotei Popovici

Tres pastores

Coro de Cámara de Rumania Madrigal / Marin Constantin

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del Fauno

Carl Reinecke

Concierto para piano y orquesta N°2 en mi menor, op.120

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste Alemán / Alun Francis

Francis Poulenc

Sexteto para piano y quinteto de vientos, op.100

Ralf Gothóni, piano

Quinteto de vientos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca

Fernando Sor

Sonata para guitarra en Do mayor, op.15, Nº2

Reinbert Evers, guitarra

14.00

Antonín Dvořák

Canciones bíblicas, op.99

Bernarda Fink, mezzosoprano

Christoph Berner, piano

Giuseppe Torelli (1658-1709)

Concierto para dos violines y orquesta en Si bemol mayor, op.8, N°4

Simon Standage y Catherine Weiss, violines

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Sergei Prokofiev

Diez piezas para piano del ballet Cenicienta, op.97

Boris Berman, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Joseph Haydn

Concierto para piano y cuerdas en Re mayor, Hob.VIII:11

Elena Mouzalas, piano

Orquesta de Cámara Amadeus / Anieszka Duczmal

Anton Reicha (1770-1836)

Quinteto para vientos en la menor, op.100, Nº5

Quinteto de Vientos Aulos

Jean-Paul Égide Martini (1741-1816)

Plaisir d’amour (Placer del amor)

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia de Arteaga)

21:00

Música nocturna

Dmitri Shostakovich

Suite sobre poemas de Miguel Ángel, op.145a

Ildar Adbrazakov, bajo

Orquesta Sinfónica de Chicago / Riccardo Muti

Grabado en vivo en la Sala de la Sinfónica de Chicago el 14 de junio de 2014

Camille Saint-Saëns

Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.167

Elisabeth Ganter, clarinete

Peter Schmalfuss, piano

John Stanley

Concierto para órgano y cuerdas en si menor, op.2, Nº2

Antonio Frigé, órgano

Ensamble Pian’e Forte

Nino Rota

Sarabanda y Toccata

Willy Postma, arpa

Juan Crisóstomo Arriaga

Obertura, op.1, “Noneto”

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Aulis Sallinen

Música de cámara Nº3, op.58, para chelo y cuerdas

Mats Rondin, chelo

Orquesta de Cámara de Finlandia / Okko Kamu

23:00

Industria Nacional

Enrique Mario Casella

Chasca, ópera en un acto y seis cuadros, con libreto del compositor

Soledad de la Rosa, soprano

Enrique Folger, tenor

Alejandro Meerapfel, bajo barítono

Víctor Torres, barítono

Leonardo Pastore, tenor

Sebastián Sorrarain, barítono

Leonardo Menna, bajo

Coro Lírico Argentino

Ensamble de Percusión del Conservatorio “Astor Piazzolla” de Buenos Aires

Orquesta Filarmónica Latinoamericana / Lucio Bruno Videla