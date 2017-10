Programación Martes 17 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Marian Mc Partland

What is this thing called love

Willow weep for me

Lullaby in rhythm

Mariano Massolo

Lady be good (G.Gershwin)

Aurora (Massolo)

Georgia on my mind (Ray Charles)

Julie Bond Rhyne

Green dolphin street

When I fall in love

00.30

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Eva Knardahl, piano

01.00

Tiempos Modernos

Antonin Dvorak

Sinfonía N°8 en Sol mayor, op.88

Orquesta del Concertgebow de Amsterdam / Thomas Herngelbrock

Concertgebow de Amsterdam, Holanda 12 de septiembre de 2017

Andre Jolivet (Francia, 1905-1974)

Concierto para trompeta, piano y cuerdas

Thomas Rolfs, trompeta

Vytas Aksys, piano

Orquesta Sinfonica de Boston / Ken-David Masur

Symphoy Hall de Boston, EEUU – 07 de enero de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Jean-Christophe Naudot (ca.1690-1762)

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Arthur Honegger

Pastoral de verano

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº4 en la menor, op.23

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Isaac Albéniz

Mallorca (transcripción Andrés Segovia)

Ernesto Bitetti, guitarra

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. “La leyenda del Rin”

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en Re mayor, R.392

Laszlo Barsony, viola d’ amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Michel Richard Delalande

Tercer capricho

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Frederick Delius

The Walk to Paradise Garden, de la ópera A Village Romeo and Juliet

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorak

Obertura Carnaval, op.92

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº3 en Do mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Franz Liszt

Reminiscencias de “Lucia de Lammermoor”, de Donizetti

Jorge Bolet, piano

Harald Saeverud (noruego, 1897-1992)

Tonadas y danzas de Siljustol, op.21

Quinteto de vientos de Bergen

08.00



Carl Maria von Weber

Romanza siciliana en sol menor para flauta y orquesta. Transcripción para trombón y piano.

Alain Trudel, trombón

Guy Few, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº5 en Si bemol mayor, D.485

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor

Dubravka Tomsic, piano



09.00



Ernest Bloch

“Baal Shem“, tres episodios de la vida Jasídica

Michael Guttman, violín

Orquesta Royal Philharmonic / José Serebrier

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob.15, Nº15

Auréle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Erik Satie

El pez soñador

Aldo Ciccolini, piano

10.00

El artista de la semana

Orquesta de Cámara Orpheus

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol mayor, “Dumbarton Oaks”

Orquesta de Cämara Orpheus

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Uto Ughi, violín

Maria Tipo, piano

Granville Bantock

El Pierrot del minuto, obertura de comedia

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

11.00

La gran aldea (Polonia)

Marcin Mielczewski

Tres canzonas

Musicae Antiquae Collegium Varsoviense / Liliana Stawarz

Károl Lipiñski

Concierto para violín y orquesta en Re bemol mayor, op.21, Nº2

Dominika Falger, violín

Orquesta Filarmónica Henryk Wieniawski / Piotr Wijatkowski

12.00

Clásicos a la carta

Floro Ugarte

Sonata para violín y piano, op.28

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Gustav Holst

Selección de Los planetas, op.32

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Giacomo Puccini

Coro ‘a bocca chiusa’, de la ópera Madama Butterfly

Coro y Orquesta de la Academia Santa Cecilia de Roma / Tullio Serafin

Robert Schumann

“Rêverie” de Escenas infantiles, op.15

Martha Argerich, piano

13.00

La música del fauno

Tiempos viejos

Claude Debussy

Danzas para arpa y orquesta de cuerdas

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

Franz Xaver Richter (1709-1789)

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Barthold Kuijken, flauta

Orquesta Tafelmusik / Jeanne Lamon

14.00

El compositor de la semana

Jean-Baptiste Lully



Miserere

Donna Brown, soprano

Guillemette Laurens, mezzosoprano

Howard Crook y Hervé Lamy, tenores

Peter Kooy, bajo

Coro y Orquesta de la Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Frédéric Chopin

Sonata para piano N°3 en si menor, op.58

Maria João Pires, piano

15.00

Música documental (El clasicismo)

Anselmo Viola

Concierto para fagot y orquesta

Josep Borrás, fagot

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajicek

Johann Friedrich Reichardt

Rondó para armónica de cristal, cuarteto y contrabajo en Si bemol mayor

Bruno Hoffmann, armónica de cristal

Herbert Anrath y Walter Albers, violines

Ersnt Nippes, viola

Hans Plumacher, chelo

Gert Nose, contrabajo

Johann Nikolas Eggert (1779-1813)

Música incidental para Svante Sture

Orquesta Sinfónica de Gávle / Gérard Korsten

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Sinfonías soviéticas)

Sergei Prokofiev

Sinfonía N°6 en mi bemol menor, op.111

Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo / Valery Gergiev

Carl Maria von Weber

Sonata para piano y flauta en Sol mayor, op.10, Nº2

Aurèle Nicolet, flauta

Bruno Canino, piano

21.00

Música Nocturna

Robert Schumann

Quinteto para piano y cuerdas en Mi bemol mayor, op.44

Trío Beaux Arts

Dolf Bettelheim, segundo violín

Samuel Rhodes, viola

Josip Štolcer-Slavenski

Balcanofonía, op.10

Orquesta Sinfónica de la Radio de Hanover / Moshe Atzmon

François Couperin

“La deslumbrante o la Bontems” y “La Zenobia”, de la Suite Nº11 para clave

Alan Cuckston, clave

Ferdinando Carulli

Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexandre Lagoya, guitarra

Aaron Copland

Dance Symphony

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Dario Castello

Sonata Nº7 a dos

Ensamble Convivium

Gerald Finzi

Traigamos guirnaldas, op.18, canciones con textos de William Shakespeare

Ian Bosteridge, tenor

Antonio Pappano, piano

23:00

Industria Nacional

Carlos López Buchardo

Seis canciones argentinas al estilo popular

Víctor Torres, piano

Jorge Ugartamendía, piano

Paul Hindemith

Cinco piezas para orquesta de cuerdas, op.44, Nº4

Camerana Bariloche / Fernando Hasaj

Diana Rud (1940)

Isara

Valentín Surif, piano

Daniel Binelli

Un bandoneón en París

Víctor Hugo Villena, bandoneón

Rolando Budini

Dancing fugue y Atemporal

Astor Piazzolla

Milonga Loca (arreglo de Pablo Mosteirin)

Cuarteto de Saxofones 4mil

Claude Delangle, saxofonista invitado

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 25 de octubre del año 2013