Programación Martes 17 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Takuya Kuroda

Wind machine

Half and half

Doug Raney

Blue and white

Kermit Ruffins

Exactly like you

When it’s sleepy time down south

When the saints go marching in

Florent Schmitt

Piezas románticas para piano, op.42

Pascal Le Corre, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Obertura de la ópera Mascarada

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín, cuerdas y continuo Nº9 en sol menor

Iona Brown, violín y dirección

Academy of St.Martin in the Fields

Józef Elsner

Sonata para violín y piano en Re mayor, op.10, Nº2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

Modest Mussorgsky

Una noche en el Monte Calvo

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

Georg Friedrich Handel

Concerto Grosso en Fa mayor, op.3, Nº2

Orquesta Filarmónica del Norte Alemán / Hans Zanotelli

08.00



Camille Saint Saëns

Cuarteto con piano en Mi mayor, op.póstumo

Musica Camerata de Montreal

John Marsh (compositor inglés, 1752-1828)

Sinfonía Nº6 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Girolamo Frescobaldi

Partita para clave sobre el aria de la Romanesca

Scott Ross, clave

09.00

Aram Kachaturian

Rapsodia de concierto para violín y orquesta

Mihaela Martin, violín

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

Giuseppe Verdi

“Era piú calmo?…”, del Acto IV de la ópera Otello

Renée Fleming, soprano.

Larissa Diadkova, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Josef Suk

Cuatro canciones de cuna, op.33

Margaret Fingerhut, piano

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498, “Kegelstatt”

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

John Field

Nocturno Nº16 en Fa mayor

Mícéal O’Rourke, piano

11.00

La gran aldea (Uruguay)

Eduardo Fabini

Campo

Orquesta Filarmónica de Montevideo / Federico García Vigil

Luis Cluzeau Mortet

Suite de valses para piano Nº2

Polly Ferman, piano

José Serebrier

Poema elegíaco

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Luis Sambucetti

Burlesque y Reverie

Elías Gurevich, violín

Haydeé Schvartz, piano

Grabado en vivo, en el Auditorio de Radio Nacional, dentro del ciclo Manos a las obras

Jaurés Lamarque Pons

“Reyes”, tercer movimiento de la Suite de ballet según Figari

Orquesta Filarmónica de Montevideo / Federico García Vigil

12.00

Clásicos a la carta

Giuseppe Verdi

Primer acto de La traviata

Eteri Gvazava, soprano

José Cura, tenor

Raphaëlle Farman, soprano

Alain Gabriel, tenor

Víctor García Sierra, bajo-barítono

Solisti Cantori

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Zubin Mehta

Camille Saint-Saëns

El carnaval de los animales

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Gidon Kremer e Isabelle van Keulen, violines

Tabea Zimmermann, viola

Mischa Maisky, chelo

Georg Hörtnagel, contrabajo

Irena Grafenauer, flauta

Eduard Brunner, clarinete

Markus Steckeler, xilofón

Edith Salmen-Weber, glockenspiel

13.00

La música del Fauno

Karl Goldmark

Obertura “Prometeo encadenado”, op.38

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.41

Tanya Bannister, piano

Darius Milhaud

Cuarteto para cuerdas Nº14

Cuarteto Arcana

14.00

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Zurich / Edmond de Stoutz

Arnold Bax

Noneto para flauta, oboe, clarinete, cuarteto, contrabajo y arpa

Miembros de The Nash Ensemble

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Håvard Gimse, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Wolfgang Amadeus Mozart

Una broma musical, K. 522 (1787)

Vera Beths, violín

Jürgen Kussmaul, viola

Anner Bylsma, chelo

Anthony Woodrow, contrabajo

Ab Koster y Knut Hasslemnn, corno

Christoph Weyse (1774-1842)

Sinfonía Nº7 en Mi bemol mayor

Concerto Copenhagen / Lars Ulrik Mortensen

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Poemas sinfónicos de Liadov)

Anatol Liadov

Baba Yaga, op.56

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

Anatol Liadov

El lago encantado, op.62

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeny Svetlanov

Anatol Liadov

Kikimora, op 63, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

Anatoli Liadov

Del Apocalipsis, op.66, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeny Svetlanov

Ignaz Pleyel

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

21.00

Música nocturna

Bohuslav Martinů

Concierto para doble orquesta de cuerdas, piano y timbales

Jaroslav Šaroum, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Jiři Bélohlávek

Felice Giardini

Sonata para dos violines en La mayor, op.3, Nº1

Luis Michal y Martha Carfi, violín

Gustav Bengtsson

Vettern, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Gävle / Mats Liljfors

Francisco Guerau

Dieciocho diferencias de Mariona

Hopkinson Smith, guitarra barroca

Gaetano Donizetti

Arias de las óperas El elixir de amor y La hija del regimiento

William Mateuzzi, tenor

Orquesta Filarmónica de Minsk / Alain Guingal

Marcel Grandjany

Fantasía sobre un tema de Haydn, op.31

Willy Postma, arpa

Georg Philipp Telemann

Concierto en Fa mayor

Concerto Köln / Reinhard Goebel

Jean Sibelius

Escenas históricas, op.66

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Carl Czerny (compositor austríaco, 1791-1957)

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, op.226

Yaara Tal y Andreas Groethuysen, piano a cuatro manos

Dimitri Shostakovich

“Fiesta popular”, “Vals de organillo” y “Galop” de la música incidental del film El tábano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

23.00

Industria Nacional

David Pettersen

Sonata para violín y continuo en mi menor, op.2, N°1

Manfredo Kraemer, violín

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

Béla Bartók

Concierto para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania de Baden-Baden y Friburgo / Michael Gielen