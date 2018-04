Programación Martes 17 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Charles Mingus

Better get hit in your soul

Goodbye pork pie hat

Myriam Alter

Moving somewhere

Waking up

Ruby Moon

It’s best you met somebody else

I want a little sugar in my bowl

—————–

Joseph Haydn

Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hoboken 16, Nº52

Alfred Brendel, piano



01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Obertura de la ópera Los hijos del Rey

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo Nº187 en si menor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en sol menor, op.137, Nº3

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en La mayor, catálogo 182, Nº4

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

08.00



Charles Villiers Stanford

Serenata en fa mayor op 95

Ensamble Capricorn

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, Hob.18, Nº5

Philippe Entremont, piano y dirección

Orquesta de Cámara de Viena

François Couperin

Suite para clave en re menor

Christopher Hogwood, clave



09.00



Louis Spohr

Sinfonía Nº6 en Sol mayor, op.116, “Histórica”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Karl Anton Rickenbacher

Gabriel Fauré

Tres nocturnos para piano, op.33

Pascal Rogé, piano

Joseph Lanner

“Los Publicistas”, vals op.103

Ensamble de Viena

10.00

Leos Janacek

Cuarteto para cuerdas Nº2, “Cartas íntimas”

Cuarteto Artemis

Pablo Sarasate

Balada para violín y piano en la menor, op.31

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo en re menor

Alice Pierot, violin

Marc Wolf, tiorba

Christine Payeux, viola da bamba

Freddy Eichelberger, clavecín

11.00

La gran aldea (Polonia)

Zygmunt Noskowski

Sinfonía N°2 en do menor, “Elegíaca”

Orquesta de la Radio Nacional de Polonia / Łukasz Borowicz

Alexandre Tansman

Variaciones para orquesta sobre un tema de Frescobaldi

Orquesta Filarmónica de Podlaise / Marcin Nałęcz Niesiołowski

Aleksander Tansman

Polonesa y Serenata de las Doce piezas fáciles para guitarra

Krzysztof Nieborak, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, K.478

Trío Beaux Arts junto con Bruno Giuranna en viola

Dmitri Shostakovich

Cuarto movimiento de la Sinfonía Nº11 en sol menor, op.103, “El año 1905”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y cuerdas en Fa mayor, op.9, Nº3

Pierre Perlot y Jacques Chambon, oboes

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

13.00

La música del Fauno

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Trío Beaux Arts

Heitor Villa-Lobos

Sinfonía Nº11

Orquesta Sinfónica de la radio de Stuttgart / Carl St. Clair

Franz Liszt

“Las fuentes de la Villa d’Este”, de Años de peregrinación

Zoltán Kocsis, piano

14.00

Gerald Finzi (1901 – 1956)

Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas en do menor

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Bryden Thomson

Gioachino Rossini

Escena 5 del segundo acto de Semiramide

Juan Diego Flórez, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi de Milán / Calo Rizzi

Georg Muffat

Concerto grosso Nº1 en Re mayor, de la colección Armonico Tributo

Ensemble 415 / Chiara Banchini

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Ignacio Jerusalem (1707-1769)

Dixit Dominus. Salmo CIX

Chanticleer

Chanticleer Sinfonia / Joseph Jennings

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor D 960 (1828)

Arthur Rubinstein, piano

—————

Zoltán Kodály

“Reloj musical vienés” de la suite de la ópera Háry János

Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda / Antal Dorati

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (El Concerto grosso)

Georg Muffat (1653-1704)

Cincerto grosso Nº2 en La mayor, “Cor vigilans” (Corazón vigilante)

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajíček

José María Castro

Preludio y fuga para cuarteto y orquesta de cuerdas

Cuarteto Gianneo

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Vladimir Verbitsky

Grabado en el Teatro Colón el 9 de noviembre del año pasado

Wolfgang Rihm

Trio concertó para violín, chelo y piano

Trío Jean Paul

Orquesta de la Radio del Oeste de Alemania, Colona / Jukka.Pekka Saraste

21:00

Música nocturna

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para cuerdas en Mi bemol mayor, K.563

Gidon Kremer, violín

Kim Kashkashian, viola

Yo-Yo Ma, chelo

Arias de las óperas Don Carlo de Verdi y Billy Budd de Britten

Peter Mattei, barítono

Orquesta Real de Estocolmo / Lawrence Renes

Francisco José de Castro

Sonata Nº6 en Do mayor

L’Academia d¡ Harmonia

Ernesto Nazareth

Escovado, Perigoso y Odeón

Estela Olevsky, piano

Gabriel Pierné

Impresiones del music hall

Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Bramwell Tovey

Leo Brouwer

Hika. In Memoriam Toru Takemitsu

John Williams, guitarra

23:00

Industria Nacional

Joaquín Turina

Tres danzas fantásticas

Olga Galperín, piano

Olivier Messiaen

Cinqs rechants

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio

Grabado en vivo en la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced en diciembre del año 2004

Guillermo Zalcman (1956)

Suite en estilo antiguo para cuarteto de maderas, op.73 (2014)

Ensamble Pampa del DAMus