Programación Martes 16 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Gene Krupa y Buddy Rich

Flying home

Idaho

Galactic

Go go

Funky bird

LaGaylia Frazier

When we say goodbye

Walkin’ after midnight (a dúo con su padre, el cantante Hal Frazier)

————

00.30

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825

María Tipo, piano

01.00

Tiempos Modernos

Roberto Sierra (compositor de Puerto Rico nacido en 1954)*

Sinfonía Nº3 “salsa”

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico / Masimiano Valdes

Grabación editada el 8 de enero de 2016 por el sello Naxos

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Michael Rusinek, clarinete

Orquesta Sinfónica de Boston / Manfred Honeck

EEUU, 27 de noviembre de 2015

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Ludwig van Beethoven

Trío para dos oboes y corno inglés en Do mayor, op.87

Péter Pongrácz y Lájos Tóth, oboes

Mihály Eisenbacher, corno inglés

Hector Berlioz

“Marcha húngara” de La condenación del Fausto

Orquesta Estatal Húngara / Adam Fischer

Luca Marenzio

Dos madrigales: Cruda amarilli y Care mie selve

Ensamble Clement Janequin

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº1, op.5

Martha Argerich, piano

Alexandre Rabinovitch, piano

Leo Delibes

Tema eslavo con variaciones del acto I del ballet “Copelia”

Orquesta Filarmónica de Rótterdam / David Zinman

Marc-Antoine Charpentier

A reír y cantar, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Hubert Parry

Sinfonía Nº14 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

Alexander Borodin

Sonata para chelo y piano en si menor

Otto Kérstesz, chelo

Ilona Prunyi, piano

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

Igor Stravinsky

La consagración de la primavera

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Anton Reicha

Variaciones para dos flautas en Re mayor, op.20

Miembros del Cuarteto Kuhlau

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Miklós Szenthelyi, violín

András Schiff, piano

Heinrich Schütz

Tres números de Los salmos de David

Coro Monteverdi y Ensamble “Amigos del Coro Monteverdi” / John Eliot Gardiner

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Eckart Heiligers, piano

Alban Berg

Cuatro piezas para clarinete y piano, op.5

Sabine Meyer, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

Franz Schubert

Rosamunda, D.797: “Entreacto” y “Contradanza”

Philharmonia Slavonica / Henry Adolph

François Couperin

Piezas para clave del rococó francés

Blandine Verlet, clave

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Obertura y galopa, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Conradin Kreutzer

Variaciones para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

John Ireland

Sonatina para piano

John Lenehan, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº75 en Re mayor

The Hanover Band / Roy Goodman

08.00

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta, op.9 Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Pierre Amoyal, violin

Mijail Rudy, piano

Aaron Copland

Musica para teatro, suite en 5 movimientos

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

09.00

Carl Philip Emanuel Bach

Trío sonata en do menor

Cuarteto Purcell

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno

Orquesta Sinfónica de Boston / Michael Tilson Thomas

Johannes Brahms

Tema y variaciones, sobre el segundo movimento del Sexteto para cuerdas, op.18

Alfred Brendel, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick

10.00

El artista de la semana

Leila Josefowicz

Edvard Grieg

Sonata para violin y piano Nº3 en do menor, op.45

Leila Josefowicz, violín

John Novacek, piano

—————-

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº14 en La mayor, op.21, Nº6, Gerard 498

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Robert Schumann

Introducción y allegro concertante para piano y orquesta en re menor, op.134

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

11.00

La gran aldea (Polonia)

Ignacy Jan Paderewski

Sonata para violín y piano en la menor, op.13

Konstanty Andrzej Kulka, violín

Waldemar Malicki, piano

Karol Szymanowski

Harnasie, ballet-pantomima op.43

Henryk Grychnik, tenor

Coro y Orquesta Filarmónica de Polonia / Karol Stryja

12.00

Clásicos a la carta

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº4 en mi menor

René Clemencic, flauta dulce

Alexandra Bachtiar, chelo

Christiane Jaccottet, clave

Manuel de Falla

“Andaluza” de Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Giacomo Puccini

“Vissi d’arte”, de la ópera Tosca

Giuseppe Verdi

“D’amor sull’ali rose”, de la ópera Il trovatore

Claudia Muzio, soprano

Registro de 1917

——————–

Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826)

Sinfonía para gran orquesta

Orquesta Il Fondamento / Paul Dombrecht

Igor Stravinsky

Tres movimientos de Petrouchka

Maurizio Pollini, piano

14.00

El compositor de la semana

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

————-

Georg Philipp Telemann

Cuarteto en re menor, de la colección Tafelmusik

Musica Antiqua Köln

Bedřich Smetana

Furiant, de la ópera La novia vendida

Orquesta del Teatro Nacional de Praga / Zdenek Chalabala

15.00

Música documental (El clasicismo)

Fernando Sor (1778-1830)

La candeur

Jeffrey Macfadden, guitarra

Justin Heinrich Knecht (1752-1817)

El retrato musical de la naturaleza o Gran sinfonía

Hofkapelle Stuttgart / Frieder Bernius

Niccolò Zingarelli (1752-1837)

Canto trigésimo tercero del Infierno de Dante

Ernesto Palacio, tenor

Samuele Pala, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Sextetos para cuerdas)

Bohuslav Martinů

Sexteto para cuerdas

Ensamble de Cámara de la Academy of St Martin in the Fields

————–

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta N°2 en do menor, op.18

Krystian Zimmerman, piano

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

21.00

Música Nocturna

Giovanni Batttista Pergolesi

La serva padrona, ópera bufa

Maddalena Bonifacio, soprano

Sigmund Nimsgern, bajo

Collegium Aureum

César Franck

Fantasía para órgano en Do mayor, op.16

Jean Guillou, órgano

Aaron Copland

Concierto para piano y orquesta

Garrick Ohlson, piano

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Michael Tilson Thomas

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas, op.73, Nº3

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christopher Henkel, chelo

Agustín Barrios Mangoré

Maxixe y Un sueño en la floresta

ANtigoni Goni, guitarra

Kurt Weill

Fragmentos de la suite de La ópera de los tres centavos

The London Sinfonietta / David Atherton

23:00

Industria Nacional

Adolfo Luna

El loro y la catita y Preludio y fuga

Sergio Moldavsky, guitarra

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Nicolás Chumachenco, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Mariano Chichiarini