Programación Martes 16 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Dan Nimmer

Ray

Jambangle

Didier Lockwood

Automatic man

Cynthia Sayer

The gift

Shakin’ the blues away

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hoboken 16, Nº50

Rudolf Serkin, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Giuseppe Verdi

El otoño, del ballet Las cuatro estaciones

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Riccardo Chailly

Louis Spohr

Potpurrí para clarinete y orquesta en Fa mayor, op.80

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Johannes Wildner

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Mi mayor, K.542

Trio Beaux Arts

Robert Schumann

Manfredo, obertura op.115

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

08.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor

Martin Haselböck, clave

Richard Fuller, fortepiano

Academia de Viena / Martin Haselböck

Joseph Haydn

Sinfonía Nº104 en Re mayor, Hob.1, Nº104, “Londres”

Orquesta Estatal de Hungría / Hikmet Simsek

Bedrich Smetana

Recuerdo de Bohemia en forma de polca, op.13, Nº2

Antonín Kubalek, piano



09.00

Jacques Offenbach

Tres arias de la opereta La perichole

Renata Scotto, soprano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Charles Rosekrans

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor

Andreas Staier, piano

Concerto Köln

Sergei Prokofiev

Sinfonietta, op.5

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

10.00

Max Reger

Quinteto con clarinete en La mayor, op.146

Sabine Meyer, clarinete

Erich Höbarth y Peter Matzka, violines

Thomas Riebl, viola

Rudolf Leopold, chelo

Joseph Joachim Raff

“Romeo y Julieta”, obertura sobre temas de Shakespeare

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Urs Schneider

11.00

La gran aldea (Holanda)

Richard Hol

Sinfonía Nº1 en do menor

Orquesta Residente de La Haya / Matthias Bamert

Cornelis Thymanszoon Padbrué

El calvario

Camerata Trajectina

Johann Wilhelm Wilms

Primer movimiento de la Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.29

Werner von Schnitzler, violín

Cosmin Boeru, piano

12.00

Clásicos a la carta

Joseph Haydn

Cuarteto Nº53 en Re mayor, op.64, Nº5, “La alondra”

Cuarteto Tátrai

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

13.00

La música del fauno

Granville Bantock (1868-1946)

El Pierrot del minuto, obertura de comedia

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Vladimir Horowitz, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor

Andrew Manz, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

14.00

Alexander Scriabin

Concierto para piano y orquesta en fa sostenido menor, op.20

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Lorin Maazel

Giuseppe Verdi

“Come in quest’ora bruna”, de la ópera Simon Boccanegra

Sonya Yoncheva, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Massimo Zanetti

Franz Krommer

Partita para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble Josef Triebensee

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Ludwig van Beethoven

A la amada lejana, op.98, ciclo de canciones de Aloys Jeitteles. (1816)

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Jörg Demus, piano

Friedrich Fesca (1789-1826)

Sinfonía N°2 en Re mayor, op.10

Orquesta Philharmonia de la Radio del Norte de Alemania / Frank Beerman

Robert Nicholas Charles Bochsa

Fantasía sobre I Capuleti e Montecchi

Claudia Antonelli, arpa



16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Lieder de Schumann)

Robert Schumann

Canciones, op.90, sobre textos de Nikolaus Lenau y anónimo

Bernarda Fink, mezzosoprano

Roger Vignoles, piano

Robert Schumann

“El ministril”, “De puerta a puerta yo robo”, “Quien nunca comió su pan en lágrimas” y “Quien se abandona a la soledad”, de “Canciones y cantos de Wilhelm Meister” de Goethe, op.98a

Hermann Prey, barítono

Karl Engel, piano

Nicolò Paganini

Cuarteto con guitarra en Do mayor, op.4, Nº2

Sonja Prunnbauer, guitarra

Rainer Kussmaul, violín

Ulrich Koch, viola

Marcal Cervera, chelo

21.00

Música nocturna

Luigi Boccherini

Quinteto para dos violines, dos violas y chelo en Do mayor, op.62, Nº1

Ensamble 415

Arias de las óperas Louise de Charpentier, Carmen y Los pescadores de perlas de Bizet

Pilar Lorengar, soprano

Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Giuseppe Patané

Juan Carlos Moreno González (compositor paraguayo, 1911-1983)

Tres piezas para piano (“Scherzo sobre la sonrisa de un niño”, “El canto del artista” y “Nocturno de primavera”)

Chiara DÓdorico, piano

Christian Gottfried Telonius

Concierto para tromba marina, timbal y cuerdas Nº13 en Re mayor

Thilo Hirsch, tromba marina

Ensamble Arcimbaldo

John Thomas

Cambria

Dúo de Arpas Lipman

Georges Enescu

Rapsodia rumana en La mayor, op.11, Nº1

Orquesta Filarmónica de BBC / Gennadi Roshdestvensky

Carolus Hacquart

Suite para viola da gamba y continuo en mi menor, op.3, Nª8

Guido Balestracci, viola da gamba

Nicola Dal Maso, violone

Rafael Bonavita, archilaúd

Massimiliano Raschietti, clave

Dmitri Kabalevsky

Obertura de la ópera Colas Breugnon, op.40

Orquesta Nacional de Rusia / Mijail Pletnev

23.00

Industria Nacional

Autora anónima

Vals en Si bemol mayor

José Luis Juri, fortepiano

György Ligeti

Diez piezas para quinteto de vientos

Quinteto de Vientos Argos

Heitor Villa-Lobos

Preludio en La

Federico Moreno Torroba

Arada y Fandanguillo

Jorge Cappa, guitarra

Richard Strauss

Don Juan, op.20, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Salta / Jorge Lhez

Grabado en vivo en el Teatro Provincial de Salta el 14 de octubre de 2016

Marcelo Rodríguez (1975)

Ser y estar, para viola d’amore

John Anthony Calabrese, viola d’amore

Grabado en vivo en ocasión del estreno en Lucerna el 9 de mayo de 2003