Programación Martes 15 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Grover Mitchell All Star Big Band

Magic

Almost Basie

Charles Mingus y Spaulding Givens

What is this thing called love

Body and soul

Lani Hall y Herb Alpert

There will be another you

Something cool

Blackbird

——–

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Zurich / Edmond de Stoutz

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Dos marchas en Re mayor, K.335

Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Hans Graf

Francis Poulenc

Sonata para oboe y piano, op.185

Nicholas Daniel, oboe

Julius Drake, piano

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave en Re mayor, Nº3 de “El arte de tocar la guitarra”

Lászlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

János Sebestyén, clave

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

08.00



Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Gaetano Donizetti

“Ô mon Fernand” de la ópera La favorita

Elina Garanča, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunale de Bolonia / Yves Abel

Antonin Dvorák

Mazurka para violín y orquesta en mi menor, op.49

Ruggiero Ricci, violín

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

Martha Argerich, piano

09.00



Karl Goldmark

Sakuntala, obertura, op.13

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Albert Ketelbey

Cinco piezas para piano: En el bosque, Impromptu, Pensamiento fantástico, Reflexiones y Danza del espejo

Rosemary Tuck, piano

Jacques-Martin Hotteterre

Suite para dos flautas y bajo continuo Nº2, op.4

Jean-François Bouges, flauta

Philippe Pierlot, viola da gamba

Yasuko Uyama-Bouvard, clave

10.00

George Enescu

Decteto para vientos en Re mayor, op.14

Nuevo Ensamble de vientos de Rumania / Constantin Silvestri

Joseph Haydn

Trío en La bemol mayor, Hob.15, Nº:14

Trío Wanderer

Paolo Tosti

Non t’amo piú

Sumi Jo, soprano

Vincenzo Scalera, piano

11.00

La gran aldea (Austria)

Franz von Suppé

Obertura de la opereta La bella Galatea

Orquesta Sinfónica de la Radio de París / Loic Bertrand

Joseph Ignace Pleyel

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum

Joseph Marx

Selección de canciones

Matilda Paulsson, mezzosoprano

Bengt-Åke Lundin, piano

Johann Kaspar Mertz

Fantasía húngara, op.65, Nº1

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Robert Schumann

Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73

Sol Gabetta, chelo

Hélène Grimaud, piano

Giuseppe Verdi

“Va pensiero” de la ópera Nabucco

Coro y Orquesta de la Deutsche Oper de Berlín / Giuseppe Sinopoli

13.00

La música del Fauno

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor

Ensamble Ars Rediviva

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

14.00

Arnold Bax

Sonata para piano Nº1

Eric Parkin, piano

Antonín Dvořák

Serenata para vientos, op.44

Miembros de la Orquesta de Cámara Orpheus

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso Nº3 en Fa mayor

Europa Galante / Fabio Biondi

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Franz Schubert

Primera parte del drama religioso Lázaro o La festividad de la Resurrección, con libreto de Augusta Hermann Niemeyer, D.689

Susan Bickley, Judith Howarth y Catryn Wyn-Davies sopranos

Paul Agnew y Mark Padmore, tenores

BBC Singers

The Hanover Band / Jane Glover

Grabado en vivo el Royal College of Music, Londres, el 2 de febrero de 1997

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia de Arteaga)

21:00

Música nocturna

Arvo Pärt

Pasión según San Juan

Jorma Hynninen, barítono

Topi Lehtipu, tenor

Tuuli Lindeberg, soprano

Teppo Lampela, contratenor

Jukka Vaari, contratenor

Hannu Holma, contratenor

Kari Jussila, órgano

Jukka Rantamäki, violín

Marja Talka, oboe

Bridget Allaire-Mäki, fagot

Janne Aalto, chelo

Coro Candomino

Tauno Saatomaa, director

Franz Liszt

Fantasía húngara para piano y orquesta

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Agustín Barrios Mangoré

La catedral

Pepe Romero, guitarra

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas en Sol mayor, op.45, Nº1

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Allegri

Aram Jachaturian

“Danza de Ayesha, “Danza de las muchachas rosadas” y “Lezghinka”, del ballet Gayaneh

Orquesta Filarmónica Real & Yuri Tmirkanov

23.00

Industria Nacional

José Gil (1886-1947)

Cuatro danzas argentinas

Haydée Giordano, piano

Orquesta de Cámara del Estado / Bruno Bandini

Registro documental

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga en la menor para órgano, BWV 543

Luis Caparra, órgano

Grabado en vivo en la Basílica de Nuestra Señora de La Merced el 12 de julio del año 2003

Augusto Rattenbach (1927-2015)

Tríada, para flauta, oboe, fagot, violín y clave

Grupo Telemann

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta Nº4 en Mi bemol mayor, K.495

Nury Guarnaschelli, corno

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Pinchas Steinberg