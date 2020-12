Programación Martes 15 de Diciembre

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

Eli Yamin

Bop to normal

Katiana’s new start

Wicked Jazz Sounds Band

Mehmet’s vibes

Turnaround

Térez Montcalm

My baby just cares for me

I’ll be seeing you

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

3.30

Heitor Villa-Lobos

Mazurka-Chôro, de la Suite popular brasileña para guitarra (arreglo para metales de Roger Harvey)

London Brass

Robert Schumann

Piezas de fantasía para piano, op.12

Murray Perahia, piano

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano en mi menor, op.108

Shlomo Mintz, violín

Yefin Bronfman, piano

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

Richard Strauss

Llevo mi amor, op.32, Nº1

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Dmitri Kabalevsky

Sonatina para piano en Do mayor, op.13, Nº1

Murray MacLachlan, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Trío Beaux Arts

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols / Red Byrd

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Kronos

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Maria João Pires, piano

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

François-René Duchable, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, “Drum roll”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ernest Chausson

Pieza para chelo y piano, op.39

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

07.00

Y la mañana va

Heitor Villa Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº17

Cuarteto de Brasilia

Johannes Brahms

Dos canciones para contralto, con viola y piano, op.91: “Ansiedad calmada” y “Canción de cuna sagrada”

Gabriele Preiser, contralto

Ulrich Koch, viola

Sachito Nakamura, piano

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta N°1 en Re mayor, op.8

Lynn Harrell, chelo

Academia de St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Arnold Bax

Sonata para piano Nº4 en Sol mayor

Eric Parkin, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.35, Nº6, Gerard 514

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

09.00

Módulo Educativo

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón