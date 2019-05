Programación Martes 14 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Gerry Mulligan

Festive minor

Tell me when

Erroll Garner

Lullaby of Birdland

Doris Day

I may be wrong

Love me or leave me

Just one of those things

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano en La mayor, op.9

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ludwig Van Beethoven

“Egmont”, obertura op.84

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Georg Philipp Telemann

Suite en Si bemol mayor, “Obertura de los pueblos”

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Dezso Ranki, piano

Ferdinand Herold

Pas de deux y final del Acto II del ballet “La fille mal gardée”

Orquesta del Royal Opera House de Londres / John Lanchbery

08.00

Joseph Haydn

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Maurice Murphy, trompeta

Ensamble “Consort of London” / Robert Haydon Clark

Ermanno Wolf-Ferrari

Suite de la ópera “Las joyas de la Virgen”

Academy of St.Martin in the Fields / Nevlle Marriner

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

09.00

Heitor Villa Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº17

Cuarteto de Brasilia

Johannes Brahms

Dos canciones para contralto, con viola y piano, op.91: “Ansiedad calmada” y “Canción de cuna sagrada”

Gabriele Preiser, contralto

Ulrich Koch, viola

Sachito Nakamura, piano

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

10.00

Victor Herbert

5 pìezas para chelo y cuerdas

Lynn Harrell, chelo

Academia de St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Arnold Bax

Sonata para piano Nº4 en Sol mayor

Eric Parkin, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en Si bemol mayor, op.35, Nº6, Gerard 514

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Niels Gade

Primer acto de Un cuento folklórico

Danish Radio Sinfonietta / Harry Damgard

Benna Moe

Estudios instructivos para piano, op.6 y op.9

Cathrine Penderup, piano

Johann Peter Emilius Hartmann

Obertura Hakon Jarl, op.40

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Thomas Dausgaard

12.00

Clásicos a la carta

Piotr Illich Chaikovsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Janine Jansen, violín

Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding

Félix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia, piano

Léo Delibes

“Viens, Mallika”, de la ópera Lakmé

Hei-Kyung Hong, soprano

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos

13.00

La música del Fauno

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, op.1, Nº3

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Pascal Monteilhet, tiorba

Rinaldo Alessandrini, clave

Malcolm Arnold

Sinfonía Nº2, op.40

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Charles Groves

14.00

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Fa menor

Ernst Ottensamer, clarinete

Orquesta Filarmónica Estatal de Eslovaquia / Johannes Wildner

Francis Poulenc

Quince improvisaciones para piano

Lucille Chung, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

François Devienne (1859-1803)

Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op 73, Nº1

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christopher Henkel, chelo

Ludwig van Beethoven

La gloriosa mirada, op.136, cantata para solsitas, coro y orquesta, con texto de Aloys Weissenbach, revisado por Joseph Carl Bernard (1814)

Claire Rutter, soprano

Matilde Wallevik, mezzosoprano

Peter Hoar, tenor

Stepehn Gadd, barítono

Coro de la Ciudad de Londres

Orquesta Filarmónica Real / Hilary Davan Wetton

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Lieder de Schumann)

Robert Schumann

Mirtos, op.25, ciclo de canciones

Intérpretes varios

21:00

Música nocturna

Olivier Messiaen

Sinfonía Turangalila (1948)

Paul Crossley, piano

Tristan Murail, ondas Martenot

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

George Frideric Handel

Passacaglia de la Suite en sol menor (transcripción para arpa)

Anna Elkes, arpa

Wilhelm Stenhammar

El príncipe Aladino de la lámpara, Adagio y Noche estrellada, canciones

Håkan Hagegård, barítono

Warren Jones, piano

Aaron Copland

Danzón cubano

Orquesta New Phiharmonia / Aaron Copland

Johann Friedrich Reichardt

Rondó

Thomas Rollig, armónica de cristal

Cuarteto Rosamonde

Marc Marder, contrabajo

23:00

Industria Nacional

Anónimo (s. XIII)

Danza inglesa, Ductia, Cauda y Hail Mary

John Dunstable

Puzzie Canon

Anónimo (s. XVI)

Consort XXI

Enrique VIII

Hélas Madame

Conjunto Pro Arte de Flautas Dulces

Héctor Iglesias Villoud

Nochebuena serrana, Canción de la niña colonial y “Villancico”, del ciclo Cantos indios

Jacqueline Livieri, soprano

Tomás Ballicora, piano

Alcides Lanza (1929)

Sensors V (1985)

Ensamble de Percusión McGill / Pierre Béluse

Sergio Assad

Despedida

Sofia Gubaidulina

Serenata

Atanas Orkusunov

Cuentos de los Balcanes

Esteban Colucci, guitarra

Juan Carlos Zorzi (1936-1999)

Primer Concierto para orquesta (1925)

Orquesta Sinfónica Nacional / Juan Carlos Zorzi

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano el 7 de mayo de 1980