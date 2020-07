Programación Martes 14 de Julio

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en fa menor, op.4

Shlomó Mintz, violín

Paul Ostrovsky, piano

Ludwig van Beethoven

Obertura de la ópera Fidelio, op.72

Orquesta del Estado de Berlín / Daniel Barenboim

Gabriel Fauré

Fantasía para flauta y piano en Do mayor, op.79

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

George Gershwin

Blue Monday Lunes blue (arr para dos pianos de François Jeanneau)

Katia y Marielle Labèque, dúo de pianos

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre Para cantar sobre el agua de Schubert, S.558, Nº2

Yevgeny Kissin, piano

Arnold Bax

Cuarteto Nº1 en Sol mayor

English String Quartet

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Jean Sibelius

Vals triste para orquesta, op.44, Nº1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en sol menor, BWV 996 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Cecile Chaminade

Serenata para piano, op.29 y Tres romanzas sin palabras , op.76

Eric Parkin, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Charles Avison

Concerto grosso Nº3 en re menor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00

Y la mañana va

Franz Schubert

Seis momentos musicales, op.94

Daniel Barenboim, piano

Vincenzo Bellini

“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”

Marcelo Álvarez, tenor

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Antonin Dvorak

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de Dallas / Andrew Litton

09.00

Módulo Educativo

12.00

Panorama informativo

13.00

Ruta Nacional Clasica (Margarita Zelarayán)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón