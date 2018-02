Programación Martes 13 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

Art Blakey and the Jazz Messengers

Moanin’

Fulvio Sigurtá

Like a bird, like your cage

Atsuko Nishida

A night in Tunisia

East of the sun

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Obertura de la ópera Los hijos del Rey

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Ottorino Respighi

Suite Nº2 de las Arias y danzas antiguas para laúd

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

John Field

Sonata para piano Nº4 en Si mayor

John O’Conor, piano

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº3 en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, Ryom 413

Matislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zürich / Paul Sacher

Edward Elgar

Sonata para violín y piano en mi menor, op.82

Isabelle van Keulen, violín

Ronald Brautigam, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de la música incidental para la película “Pirogov”, de Grigori Kozintsev, op.76

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº2 en Sol mayor, op.18, Nº2

Cuarteto Alban Berg

Muzio Clementi

Sonata para piano en Fa mayor, op.1, Nº4

Aldo Antognazzi, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

10.00

Charles Ives

Trío para violín, chelo y piano

Trío Bekova

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Royal Orquesta de Cámara de Suecia / Mats Liljefors

Carl Reinecke

Obertura y Romanza de la ópera cómica “Rey Manfredo”, op.93

Orquesta Filarmónica Renana / Alfred Walter

11.00

La gran aldea (Rumania)

Sigismund Toduta

Sonata para flauta y piano Nº1

Radu Cotutiu, flauta

Heidi Brunner-Gut, piano

Georges Enescu

Poema rumano, suite sinfónica op.1

Orquesta Filarmónica George Enescu de Budapest / Cristian Mandeal

Mihail Jora

Pequeña suite para violín y piano, op.3

Vlad Stanculeasa, violín

Thomas Hoppe, piano

12.00

Clásicos a la carta

Alban Berg

Suite lírica

Cuarteto Alban Berg

Aram Khachaturian

“Suite Nº1” del ballet Espartaco

Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo / André Anichanov

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (El Clasicismo)

François Devienne (1859-1803)

Cuarteto para fagot y cuerdas en sol menor, op 73, Nº2

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christopher Henkel, chelo

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.36

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Charles Mackerras

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Nicolo Paganini

Maestosa sonata sentimentale para violín y orquesta

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Jean Sibelius

Andante festivo para orquesta

Orquesta Sinfónica de Gottenburgo /Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para flauta y cuerdas en Sol mayor, K.285a

Carol Wincenc, flauta

Cuarteto Emerson

Karol Szymanovski

Cinco canciones sobre textos de Julian Tuwin, op.46

Rosemary Hardy, soprano

Ensamble Schoenberg / Reinbert de Leeuw

19.00

Camille Saint Saëns

La rueca de Omphale

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº 2, op36

Nelson Goerner, piano

Francois Boieldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor

Catherine Michel, arpa

Orquesta Nacional de la Opera de Montecarlo / Antonio de Almeida.

20.00

Ciclos (El concerto grosso)

George Frideric Handel

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.4, N°7

The English Concert / Trevor Pinnock

Arnold Schönberg

Concierto para cuarteto y orquesta (basado en el Concerto grosso en Si bemol mayor, op.6, N°7)

Cuarteto Fred Sherry

Ensamble Clásicos del Siglo XX / Robert Craft

Les Luthiers

Concerto grosso alla rustica

Jean-Pierre Duport

Sonata para dos chelos y fortepiano

Anner Bylsma y Kenneth Slowik, chello

Stanley Hoogland, fortepiano

21:00

Música nocturna

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición

Yefim Bronfman, piano

Jacques Ibert

Puertos de escala

Orquesta Nacional de la Radio y Televisión Francesa / Jean Martinon

Carl Philipp Emmanuel Bach

Sonata para oboe y continuo en Si bemol mayor

Heinz Holliger, oboe

Christianne Jaccottet, clave

Thomas Demenga, chelo

Johannes Brahms

Cuatro cantos, op.17, para coro femenino, arpa y dos cornos

Ferenc Tarjány y Lászlo Kiss, cornos

Hedy Lubik, arpa

Coro Femenino Zoltán Kodály de Budapest / Ilona Andor

Bohuslav Martinů

Concierto-Rapsodia para viola y orquesta

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Malmö / James de Preist

Niccolò Paganini

Centone di sonata, op.64, N°1

Itzhak Perlman, violín

John Williams, guitarra

Granville Bantock

Los buceadores del mar. Segundo poema marítimo de las Hébridas

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

23:00

Industria Nacional

Frédéric Chopin

Balada para piano N°4 en fa menor, op.52

Nélida Sánchez, piano

Carlos López Buchardo

Escenas argentinas

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna

Astor Piazzolla

Tango ballet

Cuarteto de Cuerdas Almenares

Natalia Gaviola (1969)

Solo andar, para conjunto de cámara de 14 instrumentistas (1997)

Ensamble Contemporáneo de la Universidad de Mc Gill de Canadá / Dennos Bouliane