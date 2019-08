Programación Martes 13 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Ambrose Akinmusire

Bubbles

Memo

Barry Harris

Is you is or is you ain’t my baby

Don’t blame

Karen Jones

Who can I turn to

All blues

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor

Siegfried Behrend, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

“Las Oceánides”, poema sinfónico op.73

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

Wilhelm Bernhard Molique

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

Louis Moreau Gottschalk

El bananero y Unión

Philip Martin, piano

Jean Baptiste Senaillé

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.2, Nº6

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Giacomo Meyerbeer

Suite del ballet “Los Patinadores”

National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge

Franz Berwald

Trío Nº3 en re menor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

William Walton

“Una canción para la mesa del alcalde”, ciclo de canciones

Jill Gómez, soprano

City of London Sinfonia / Richard Hickox

09.00

Edvard Grieg

Suite de la música incidental para “Sigurd Josalfar”, op.56

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto para vientos Nº1 en Si bemol mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en Fa mayor, K.377

Alina Ibragimova, violín

Cedric Tiberghien, piano

10.00

Niels Gade

Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58

Orquesta de Cámara de Aarhus / Ove Vedsten Larsen

George Frideric Handel

Sonata para oboe y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº5

Heinz Holliger, oboe

Christiane Jaccottet, clave

Thomas Demenga, chelo

Max Reger

Doce valses-capricho, op.9, para piano a cuatro manos

Dúo Tal & Groethuysen

11.00

La gran aldea (Brasil)

Amaral Vieira

Trilogía para piano, op.137

Paulo Gazzaneo, piano

Camargo Guarnieri

Concertino para piano y orquesta de cámara

Caio Pagano, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de la República Checa / Paul Freman

Alceo Bocchino

Suite miniatura para orquesta

Orquesta Sinfónica de Paraná / Roberto Duarte

Heitor Villa-Lobos

Nesta Rua

Gerald Garcia, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Maurizio Pollini, piano

13.00

La música del Fauno

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

Joseph Martin Kraus (1756-1792)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Edith Peinemann, violín

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Martin Sieghart

Edvard Grieg

Humorescas, op.6

Eva Knardahl, piano

14.00

Heitor Villa-Lobos

Concierto para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

Joaquín Turina

Sonata para violín y piano Nº1, op.51

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

Jean-Philippe Rameau

Suite del ballet Pigmalion

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Antoine Dauvergne (1713-1797)

Les Troqueurs (Los trocadores), intermedio en un acto y un ballet

Mary Saint-Palais, soprano y Sophie Marin-Degor, sopranos

Nicolas Rivenc, barítono

Jean-Marc Salzmann, bajo

Capella Coloniensis / William Christie

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia de Arteaga)

21:00

Música nocturna

Dmitri Shostakovich

Sonata para violín y piano, op.134

Shlomo Mintz, violín

Viktoria Postnikova, piano

Richard Strauss

Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op.28

Orquesta Filarmónica de Viena / Gustavo Dudamel

Anónimo

Vergine bella

Fabrizio Fillimarino

Canzon cromática

Anónimo

Gallarda prima

Andrew Lawrence King, arpa doble

Jacques Ibert

Tres piezas breves para quinteto de viento

Ensamble Erwartung

Giuseppe Martucci

Canción de los recuerdos

Mirella Freni, soprano

Orquesta Filarmónica de La Scala

Nicholas Charles Bochsa

Nocturno para oboe y arpa en Fa mayor

Hansjörg Schellemberger, oboe

Margit-Anna Süss, arpa

23:00

Industria Nacional

Tirso de Olazábal (1924-1960)

Sonatina

Alicia Lastra, piano

Antonín Dvořák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Christof Escher

Grabado en vivo en el Concertgebouw de Amsterdam el 13 de julio de 1992