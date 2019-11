Programación Martes 12 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Jasper Somsen

Mia Nefertiti

Sardegna

Darcy James Argue’s Secret Society

The neighborhood

Sheila Jordan

Falling in love with love

If you could see me now

Let’s face the music and dance

——-

Franz Berwald

Trío Nº3 en re menor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

François Borne

Fantasía brillante sobre temas de Carmen de Bizet

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Royal Philharmonic / Plácido Domingo

Jean Sibelius

Ocho pequeñas piezas para piano, op.99

Erik Tawaststjerna, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº1 en Sol mayor, op.6, Nº1

I Musici

Frederic Cowen (pianista, director y compositor inglés, 1852 – 1935)

Rapsodia india

Orquesta Filarmónica de Checoslovaquia / Adrian Leaper

08.00



Darius Milhaud

Cuarteto Nº14

Cuarteto Arcana

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº48 en Do mayor, Hoboken 16, Nº35

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Gabriel Faure

Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster



09.00

Matyas Seiber

Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano Nº2, op.35

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Ralph Vaughan Williams

En el país de los pantanos, impresión sinfónica

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson



10.00



Karol Szymanowski

Concierto para violín y orquesta Nº2, op.61

Chantal Juillet, violín

Orquesta Sinfónica de Montréal / Charles Dutoit

Alexander Scriabin

Seis mazurcas para piano, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Carl Philipp Emmanuel Bach

Sonata para oboe y continuo en sol menor

Heinz Holliger, oboe

Christiane Jaccottet, fortepiano

Thomas Demenga, chelo

11.00

La gran aldea (Suiza)

Ernest Bloch

Sinfonía en Mi bemol

Royal Philarmonic Orchestra / Dalia Atlas

Franz Tischhauser

Concierto del mendigo para clarinete y orquesta de cuerdas

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara de Lausanne /Armin Jordan

Stefan Feingold

Smelltalk

Stefan Feingold, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Antonín Dvorák

Cuarteto para cuerdas Nº12 en Fa mayor, op.96, “Americano”

Cuarteto Cleveland

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Yuja Wang, piano

Orquesta del Festival de Verbier / Kurt Masur

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

13.00

La música del Fauno

George Enescu

Suite castellana para orquesta

Orquesta de la Radio y Televisión de Rumania / Remus Georgescu

Jan Ladislav Dussek (1760-1812)

Sonata para piano en Mi bemol mayor, “La despedida”

Ian Hobson, piano

Johann Joseph Fux

“Rondó a siete” de la colección Concentus musico-instrumentalis

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

14.00

Mili Balakirev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.póstumo

Malcolm Binns, piano

The English Northern Philharmonia / David Lloyd-Jones

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

“Già si desta la tempesta”, de la ópera Dido abandonada

Anna Prohaska, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Darius Milhaud

La creación del mundo

Ensamble Schönberg / Reinbert de Leeuw

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Justin Heinrich Knecht (1752-1817)

El retrato musical de la naturaleza o Gran sinfonía

Hofkapelle Stuttgart / Frieder Bernius

Antoine L’Hoyer (1768-1852)

Trío concertante en re mayor para tres guitarras op 29

Trio Concentus

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia de Arteaga)

21.00

Música nocturna

Michael Tippett

Un hijo de nuestro tiempo, oratorio

Jessye Norman, soprano

Janet Baker, mezzosoprano

Richard Cassilly, tenor

John Shirley Quirk, bajo

BBC Singers

BBC Choral Society

Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Christian Sinding

Marcha grotesca, op.32, Nº1, El rumor de la primavera, op.32, Nº3, Serenata, op.33, Nº4 y Scherzo, op.33, Nº6

Kjell Baekkelund, piano

Leopold Mozart

Concierto para trombón y orquesta en Re mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Antonio Lauro

Cuatro valses venezolanos

Pepe Romero, guitarra

Antoine Dauvergne

Música de ballet del intermedio Los trocadores

Capella Coloniensis / William Christie

23.00

Industria Nacional

Guillermo Graetzer

Melodía (Una balada amarilla) y Mariposas del aire

Olivier Messiaen

O sacrum convivium

Coral Contemporáneo / Jorge Armesto

Grabado en vivo en el Colegio de Escribanos de Buenos Aires el 21 de agosto de 1973

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D. 959

Carmen Piazzini, piano