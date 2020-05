Programación Martes 12 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Gabriel Fauré

Guitarre y Après un rêve (transcripción para violín y piano)

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Béla Bartók

Música para cuerdas, percusión y celesta, Sz 115

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

John Dowland

Tres canciones del Primer libro de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº1, op.12

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austro, piano

Roland de Lassus

Hodie completi sunt y Timor et tremor (dos motetes)

The Tallis Scholars / Peter Phillips

Georg Abraham Schneider (alemán, 1770-1839)

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Werner Grobholz, violín

Jürgen Kussmaul, viola

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Johannes Brahms

Cuarteto Nº2 en la menor, op.51, Nº2

Cuarteto Melos

Francesco Corbetta

Suite para guitarra en la menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Henri Duparc

En el país donde se hace la guerra

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / Sir John Pritchard

Josef Suk

Primavera, op.22a

Margaret Fingerhut, piano

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Orpheus Chamber Orchestra

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op. 1, Nº 8

Trío Locatelli

Wolfgang Amadeus Mozart

Minués para orquesta, K.599

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Julián Aguirre

De la colección Aires Nacionales Argentinos, “Cinco tristes” y “Huella”

Polly Ferman, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

07.00

Y la mañana va

Karl Goldmark

Sakuntala, obertura, op.13

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Albert Ketelbey

Seis piezas para piano: En el bosque, Impromptu, Pensamiento fantástico, Reflexiones, Danza del espejo y Canción del verano

Rosemary Tuck, piano

Jacques-Martin Hotteterre

Suite para dos flautas y bajo continuo Nº1, op.4

Philippe Allain Dupré, flauta traversa

Jean-François Bouges, flauta

Philippe Pierlot, viola da gamba

Yasuko Uyama-Bouvard, clave

Ferruccio Busoni

Vals de danzas, op.53

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte Alemán / Werner Andreas Albert

George Enescu

Decteto para vientos en Re mayor, op.14

Nuevo Ensamble de vientos de Rumania / Constantin Silvestri

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en Fa mayor, K.547

Isabelle van Keulen, violín

Ronald Brautigan, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres cornos de caza y cuerdas en Re mayor

Ensamble Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Máximo Pujol (argentino, 1957)

Elegía para guitarra

María Isabel Siewers, guitarra

Béla Bartók

Concierto para viola y orquesta

Karen Elaine, viola

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

Franz Liszt

“A los cipreses de la Villa del Este 1 y 2”, del Tercer año del ciclo “Años de peregrinaje”

Zóltan Kocsis, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº6 en Si bemol mayor, op.18, Nº6

Cuarteto Bartók

Pietro Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Erik Satie

Embriones disecados y Jack-in-the-Box

Angela Brownridge, piano

11.00

La gran aldea (España)

Salvador Bacarisse

Concertino para guitarra y orquesta en la menor, op.72

Narciso Yepes, guitarra

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de España / Odón Alonso

Antonio Sarrier

Sinfonía en Re mayor

Sinfonietta Rias de Berlín / Jorge Velazco

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3

Albert Guinovart, piano

Alfonso El Sabio

Selección de cantigas

Camerata Mediterránea / Joel Cohen

12.00

Clásicos a la carta

Joseph Haydn

Cuarteto Nº53 en Re mayor, op.64, Nº5, “La alondra”

Cuarteto Tátrai

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Pablo de Sarasate

Jota navarra, op.22, N°2

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Complemento musical

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Louis Spohr

Nocturno para vientos en Do mayor, op.34

Consortium Classicum / Dieter Klöcker

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Complemento musical

23.00

Después del Concierto (Sergio Feferovic)