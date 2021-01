Programación Martes 12 de Enero

00.00

Después del Concierto (Boris)

01.00

Trasnoche Jazz

The Allyn Robinson Project

Amelia

Bread puddin’

Anne Drummond

Harold land

Rustic room

Elvira Nikolaisen

Come rain or come shine

I concentrate on you

I’ll be seeing you

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

03.30

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061

András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Maurice Ravel

Shéhérazade, tres poemas para voz y orquesta

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta de la Opera Nacional de Bélgica / John Pritchard

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153

Cuarteto Miami

Francisco Tárrega

Tres mazurcas para guitarra

Tom Kerstens, guitarra

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105 (1924)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Radu Lupu, piano

Béla Bartók

Dos retratos, op.5 Sz 37

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abado

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5, op.53

Vladimir Horowitz, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre “Ich bin der Schneider Kakadu” de Wenzel Müller, op.21ª

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, “Pequeña Rusia”

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Monsieur de Sainte-Colombe

El hijo. Preludio en mi menor para viola de gamba

Jordi Savall, viola da gamba

07.00

Y la mañana va

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava en La bemol mayor, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Erik Satie

Seis gnossiennes para piano,

Fazil Say, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en do menor, op.1, Nº11

Orquesta de Cámara de Colonia / Jan Corazolla

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº1, op.5

André Previn y Vladimir Ashkenazy, pianos

Rodolfo Halffter (compositor español nacionalizado mexicano, 1900-1987)

Suite del ballet “Don Lindo de Almería”

Orquesta de la Comunidad de Madrid / José Ramón Encinar

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuerdas

Nancy Allen, arpa

Ransom Wilson, flauta

David Schifrin, clarinete

Cuarteto de cuerdas de Tokio

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”

Daniel Barenboim, piano

Sergei Prokofiev

“Desde que nos conocimos”, vals de La guerra y la paz

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Johann Nepomuk Hummel

Introducción, tema y variaciones para trombón y orquesta, op.102

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Frédéric Chopin

Tres nocturnos: op.55 Nº2 en Mi bemol mayor, op.62 Nº1 en Si mayor y op.62 Nº2 en Mi mayor

María Joao Pires, piano

Giacomo Puccini

“Vogliatemi bene”, del Acto I de Madama Butterfly (arreglo para orquesta)

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y orquesta, op.24

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Yan Pascal Tortelier

Louis Spohr

Cuarteto para cuerdas Nº5 en Re mayor, op.15, Nº2

Nuevo Cuarteto de Budapest

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violin

Bengt Forsberg, piano

11.00

Latinoamericana Académica (Sergio Campero)

12.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

13.00

Ruta Nacional Clásica (Margarita Zelarayán)

15.00

Sumando Voces (Eva Lopszyc & Nelly Gómez)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Lito Vitale entre Nosotros (Lito Vitale)

22.00

Grandes Noches del Teatro Colón