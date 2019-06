Programación Martes 11 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Joe Newman

My blue heaven

Gee baby ain’t I good to you

East of the sun

Aaron Diehl

Blue nude

Brigitte Zarie

Call on love

See you again

Make room for me

——–

Arthur Sullivan

Suite del ballet Pineapple Poll

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

Escena de ballet

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo Nº161 en Sol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano, op.póstumo 137, Nº3, D.408

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº4 en La mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

08.00



César Franck

Preludio, coral y fuga. Orquestación de Gabriel Pierné

Real Orquesta Filarmónica de Flanders / Günter Neuhold

Carl Czerny

Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos, op.226

Yaara Tal y Andreas Groethuysen, piano

George Frideric Handel

Obertura de la ópera “Il pastor Fido”

The English Concert / Trevort Pinnock

09.00

Henry Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, viola

Havard Gimse, piano

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nº4 en Si bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, Hob.18, Nº11

Ingrid Haebler, pìano

Orquesta de Cámara de Holanda / Simón Goldberg

10.00

Josef Rheinberger

Sonata para piano en Re bemol mayor, op.99 Nº2

Horst Göbel, piano

Malcolm Arnold

Concierto para oboe y orquesta, op.39

Malcolm Messiter, oboe

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Leopold Mozart

“Boda campesina”, divertimento en Re mayor

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

11.00

La gran aldea (Rumania)

Tudor Ciortea

Suite para flauta y piano sobre temas populares de Bihor

Radu Cotutiu, flauta

Heidi Brunner-Gut, piano

Georges Enescu

Sinfonía concertante para chelo y orquesta, op.8

Marin Cazacu, chelo

Orquesta de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

Georges Enescu

Obertura sobre temas populares rumanos en La mayor, op.32

Orquesta de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

Livia Teodorescu Ciocanea

El empeño de las campanas

Tamara Smolyar, piano

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del Fauno

Giuseppe Torelli

Sinfonía en Do mayor

Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler

Arnold Bax

Sonata para piano Nº1

Eric Parkin, piano

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en fa menor, op.5

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

14.00

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Cuarteto Ludwig

Michael Levinas, piano

Dmitri Shostakovich

La edad de oro, suite op.22

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Mateo Albéniz (1755-1831)

Sonata en Re mayor para piano

Alicia De Larrocha, piano

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas Nº15 en Sol mayor, D.885 (1826)

Cuarteto Melos

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Lieder de Schumann)

Robert Schumann

El hidalgo, op.30, N°3, con texto de Emanuel Gebel

Hermann Prey, barítono

Karl Engel, piano

Robert Schumann

La novia del león, op.31, N°1, y La adivina, op.31, N°2, ambas con texto de Adalbert von Chamisso

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Robert Schumann y Clara Wieck

Nueve de las Doce canciones de “Primavera de amor”, op.37, con textos de Friedrich Rückert

Stella Douxfexis, mezzosoprano

Oliver Widmer, barítono

Graham Johnson, piano

———

Samuel Barber

Ensayo para orquesta Nº3, op.47

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

21:00

Música nocturna

Alessandro Stradella

San Juan Crisóstomo, oratorio en dos partes para cinco voces y bajo continuo

Arianna Venditelli, soprano

Luca Cervoni, tenor

Matteo Belloto, bajo

Filippo Mineccia, contratenor

Nora Tabbush, soprano

Ensamble Mare Nostrum / Andrea De Carlo

Frédéric Chopin

Polonesa en La bemol mayor, op.69, “Heroica”

Maurizio Pollini, piano

Mario Lavista

Clepsydra

Orquesta Filarmónica de las Américas / Alondra de la Parra

Franz Anton Hoffmeister

Dúo para flauta y viola en Fa mayor

Brigitte Buxtorf, flauta

Christine Sörensen, viola

23:00

Industria Nacional

Floro Ugarte

Sinfonía en La

Orquesta Sinfónica de Radio Nacional / Franz Paul Decker

Grabación en vivo de agosto de 1963

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano N°2 en Do mayor, op.2, N°3

Natalia González Figueroa, piano