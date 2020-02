Programación Martes 11 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Rapsodia Húngara Nº4 en re menor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº4 en Re mayor

Laszlo Horvath, clarinete

Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó

Maurice Ravel

Gaspar de la nuit, tres poemas para piano

Boris Berezovsky, piano

Johann Svendsen

Romanza para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

08.00

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº2 en Si bemol mayor, op.5, Nº2

Ensamble Convivium

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

John Ireland

Sonata para piano en mi menor

Eric Parkin, piano

09.00

Antonio Vivaldi

Stabat Mater, Ryom 621

Marion Newman, contralto

Ensamble Aradia / Kevin Mallon

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Geir Henning Braaten, piano

Georges Auric

Selección de la música para la película “La Bella y la Bestia”, del año 1946

Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano

10.00

Robert Volkmann

Concierto para chelo y orquesta la menor, op.33

Jörg Baumann, chelo

Radio-Symphony-Orchester Berlin / Miltiades Caridis

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor, op.póstumo

Trío Bekova

Antonio Salieri

Variaciones sobre “La Folia de España”

London Mozart Players / Matthias Bamert

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Per Nørgård

“El trueno repetido”, primer número de I ching

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Dinamarca / Jorma Panula

Carl Nielsen

Cuarteto en Sol mayor

Cuarteto de la Academy of St. Martin in the Fields

Emil Hartmann

Serenata en Si bemol mayor, op.43

Orquesta de Cámara de Randers / David Ridell

12.00

Clásicos a la carta

Franz Liszt

Rapsodia húngara para dos pianos Nº1 en fa menor

Monika Egri, piano

Attila Pertis, piano

Johann Sebastian Bach

Selección de La Pasión según San Juan, BWV 245

Julia Hamari, contralto

Jozsef Reti, tenor

Bruce Abel, bajo

Coro de Cámara Budapest

Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Camille Saint-Saëns

Introducción y rondó caprichoso, op.28

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

13.00

La música del Fauno

Giuseppe Torelli

Sinfonía en Do mayor

Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler

Arnold Bax

Sonata para piano Nº1

Eric Parkin, piano

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en fa menor, op.5

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Gabriel Fauré

Trío con piano en re menor, op.120

Kathryn Stott, piano

Priya Mitchell, violín

Christian Poltéra, chelo

George Frideric Handel

“Fury with red sparkling eyes”, del oratorio Alexander Balus

Marie Nicole Lemieux, contralto

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Kurt Weill

Sinfonía Nº1

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Marin Alsop

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Ferdinando Bertoni

Fragmentos de la ópera Orfeo (1776)

Delores Ziegler, contralto

Cecilia Gasdia, soprano

Bruce Ford, tenor

Coro Ambrosiano de Ópera

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

20.00

Ciclos (Música para piano de Gilardo Gilardi)

Gilardo Gilardi

Preludio, toccata y fuga (1939)

Patricia Espert, piano

Gilardo Gilardi

Cantares de mi cantar (1947)

Alicia Lastra, piano

Gilardo Gilardi

Cuatro preludios unitonales o unitónicos (1954)

Patricia Espert, piano

Gilardo Gilardi

Poema: El viento agita el cardal (1960)

Patricia Espert, piano

Felix Mendelssohn

Obertura “Mar calmo y próspero viaje”, op.27

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

21.00

Música nocturna

Michelangelo Falvetti

El diluvio universal, oratorio en tres partes (1682)

Fernando Guimarães, tenor

Mariana Flores, soprano

Matteo Bellotto, bajo

Fabián Schoffrin, contratenor

Evelyn Ramírez, mezzosoprano

Caroline Weynants, soprano

Arnault Stanzak, soprano

Coro de Cámara de Namur

Capella Mediterranea / Leonardo Alarcón

Grabado en vivo en el Concertgebow de Amsterdam el 24 de enero de 2015

Gabriel Fauré

Balada para piano en Fa sostenido mayor, op.19

Jean-Philipp Collard, piano

Enrique Iturriaga

Sinfonía “Junín y Ayacucho: 1824”

Orquesta Sinfónica de West Worth / Miguel Harth Bedoya

Mijail Glinka

Variaciones sobre un tema de ‘Don Giovanni’ de Mozart

Chantal Mathieu, arpa

23.00

Industria Nacional

Helena Boero de Valverde

Cantata de Navidad, para soprano, barítono, coro de niños, campanas tubulares y órgano (1989)

María Goso, soprano

Mirko Tomas, barítono

Coro Nacional de Niños / María Isabel Sanz

María Cristina Deanna, órgano

Heitor Villa-Lobos

Uirapurú

Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Carlos Cuesta

Roque de Pedro (1935-2019)

Los celos del Fantasmatango

Los Violoncellistas de Buenos Aires

Diogenio Bigaglia

Sonata en sol menor

Ensamble Phil d’Or