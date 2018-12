Programación Martes 11 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Hot Eight Brass Band

Ghost town

Bingo Bango

Mulgrew Miller

New wheels

When I get there

Anne Walsh

Cinnamon & clove

So in love

Bumblee bee

Edward Tubin

Concierto para contrabajo y orquesta

Hakan Ehrén, contrabajo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Gran paso, Variaciones y Gran coda, del acto II del ballet Raymonda, op.57

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Arcangelo Corelli

Trío sonata en do menor, op.2, Nº4

Miembros de The English Concert

Wolfgang Amadeus Mozart

Diez variaciones sobre un tema de Gluck, K.455

Ingrid Haebler, piano

Gabriel Fauré

Concierto para violín y orquesta, inconcluso

Rodolfo Bonucci, violín

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Enrique Bátiz

08.00



Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en La mayor, op.114

Alan Hacker, clarinete

Jennifer Ward Clark, chelo

Richard Burnett, piano

Mauro Giuliani

Sonata brillante para guitarra en Do mayor, op.15

Reinbert Evers, guitarra

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Orquesta de Cámara Orpheus

09.00



Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Jan Henrik Kaiser, piano

Albert Roussel

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53

Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit

Joseph Joachim

Variaciones para violín y piano en mi menor

Hagai Shaham, violín

Arnon Erez, piano

10.00



Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hob.16, Nº23

Emanuel Ax, piano

Karl Goldmark

Ballet del Acto III de la ópera “La reina de Saba”

Orquesta de la Ópera del Estado Húngaro / Adam Fischer

11.00

La gran aldea (Rusia)

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº7 en Fa mayor, op.77, “Pastoral”

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Bernd Glemser, piano

12.00

Clásicos a la carta

Jean Sibelius

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.39

Orquesta Sinfónica de Sidney / José Serebrier

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, “El trino del Diablo”

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

Frédéric Chopin

Estudio para piano en do menor, op.10, Nº12, “Revolucionario”

Vladimir Horowitz, piano

13.00

La música del fauno

Franz Hoffmeister (1754–1812)

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Joaquín Turina

Sonata española para violín y piano

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

Giulio Caccini

“Odi, Euterpe, il dolce canto”, de la colección Le nuove musiche

Girolamo Kapsberger

“Felici gl’animi”, del Cuarto libro de villanelle

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzl

14.00

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Nuevo Cuarteto de Budapest

Ottó Kertész, chelo

Alberto Ginastera

Doce preludios americanos para piano, op.12

Bárbara Nissman, piano

Edvard Grieg

En Otoño, op.11

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu

15.00

Música documental (El Clasicismo)

John Parry (c.1710-1782)

Sonata para arpa N°2

Judy Loman, arpa

Joseph Haydn

Primera parte del oratorio La creación (1795)

Krisztina Maki, soprano

Neil Mackie, tenor

Philippe Huttenlocher, barítono

Collegium Vocale

La Petite Bande/ Sigiswald Kuijken

Franz Schubert

Cuatro Ländler cómicos para dos violines en Re mayor, D.354 (1816)

Luis Mical y Marta Carfi, violín

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Obra de Heinrich Ignaz Franz von Biber)

Heinrich Ignaz von Biber

Missa Salisburgensis, a cincuenta y cuatro partes

Claudia Haberman y Carmit Natan, sopranos

Gabriel Díaz y Gabriel Jublin, contratenores

Víctor Sordo y David Hernández, tenores

Josep Ramón Olivé, bajo

Antonio Abete, bajo

La Capella Reial de Catalunya

Hespèrion XXI y Le Concert de Nations / Jordi Savall

Heinrich Ignaz von Biber

Cinco arias, a cuatro partes

La Follia Salzburg

21:00

Música nocturna

Gustav Mahler

Sinfonía Nº7, “Canto de la noche”

Orquesta Filarmónica de Viena / Simon Rattle

Grabado en vivo en el Concertgebouw de Amsterdam el 11 de mayo de

1995

Edwin Lemare

Andantino para órgano en Re bemol mayor

Harold Britton, órgano

Arcangelo Corelli

Sonata trío para dos violines y bajo continuo en La mayor, op 12; Nº3

Ensamble Aurora

Léo Delibes

Divertimento del tercer acto del ballet Sylvia

Sinfonía Razumovsky / Andrew Mogrelia

Paul Bowles

Baladas de Blue Mountain

Samuel Ramey, bajo

Warren Jones, piano

23:00

Industria Nacional

Eduardo Checchi

Peteí pó saká (Una mano clara)

Saúl Martín, flauta

Amalia del Giudice, clarinete

Daniel Tow, violín

Martín Devoto, chelo

Eva Lopsyc, piano y dirección

Samuel Barber

Reincarnations, op.16

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio

Grabado en vivo en la Auditorio de la Sociedad Filantrópica Suiza de Buenos Aires, en agosto de 1985

Claude Debussy

Reverie

Johann Sebastian Bach

Sinfonía Nº2 en do menor, BWV 788

Agustín Bardi

Nunca tuvo novio

Johannes Brahms

Danza húngara N°5 en mi menor

Miguel Varvello, bandoneón

Gabriel Ádamo (1955)

Variaciones para piano, op.5, “Después de las sombras”

Claudio Espector, piano