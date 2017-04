Programación Martes 11 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Woody Shaw Sextet

There will never be another you

The Woody Woodpecker song

Monty Alexander

Sweet Georgia Brown

Freddie Freeloader

Helen Forrest

Nobody

The man I love

—————-

00.30

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Miami

01.00

Tiempos Modernos

Sergei Rachmaninoff

Concierto para piano y orquesta N°3 en re menor, op.30

Seong Jin Cho, piano

Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Petrenko

Concertgebow de Amsterdam, Holanda 14 de diciembre de 2016

Ludwig van Beethoven

Obertura Leonora N°1

Orquesta Sinfónica de Helsinki / Jukka-Pekka Saraste

Centro de música de Helsinky, Finlandia 27 de enero de 2017

02.00

La Trasnoche de la 96.7

Louis De Caix D’Hervelois

Lamento para viola da gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

John Frandsen

Crepúsculo para dos guitarras

Dúo de Guitarras de Escandinavia

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

George Frideric Handel

Gracias sean dadas a ti, Señor

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Francisco Tárrega

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Alexander Glazunov

Vals de Concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Francis Poulenc

Gloria

Katheleen Battl, soprano

Coro del Festival de Tanglewood

Orquesta Sinfónica de Boston/ Seiji Ozawa

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77, K.90 (arreglo para laúd clave)

Gergely Sárközy, clave-laúd

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter – Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Richard Wagner

El ocaso de los Dioses, WWV 86D. “Viaje de Sigfrido por el Rin” (transcripción para piano de Glenn Gould)

Glenn Gould, piano

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Carlos Chávez

Sarabanda para cuerdas

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1

Murray Perahia, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218

Arthur Grumiaux, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Polonesa

Orquesta de la Ópera del Estado Húngaro / János Sándor

Georg Philipp Telamann

Concierto para flauta travesera y flauta dulce en mi menor

Michael Schneider, flauta dulce

Wilbert Hazelet, flauta travessera

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebe

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hob.VII: h3

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00

Y la mañana va

Joseph Martin Kraus

Sinfonía de iglesia en Re mayor

Concerto Köln

Edvard Grieg

Tres danzas noruegas op.35

Orquesta Filarmónica Estatal Eslovaca / Richard Edlinger

Ludwig van Beethoven

6 variaciones en Fa mayor, op.34

Alfred Brendel, piano

Ottorino Respighi

Suite Nº3 de las Arias y danzas antiguas para laúd. Arreglo para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

08.00

Johann Christian Bach

Quinteto para piano, flauta, oboe, violín y chelo en Re mayor, op.22, Nº1

Camerata Köln

Alberto Ginastera

Sonata para guitarra, op.47

María Isabel Siewers, guitarra

Aaron Copland

Sinfonía de danzas

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

09.00

Joseph Haydn

Sonata para piano en Re mayor, Hob.16, Nº19

Ivo Pogorelich, piano

Frédéric Chopin

Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57

Maurizio Pollini, piano

Hugo Wolf

“Plegaria”, “Un nuevo amor”, “Retrato antiguo”, y “El niño Jesús durmiente”, sobre textos de Eduard Mörike

Olaf Baer, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Antonio Salieri

Sinfonía veneziana en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

10.00

El artista de la semana

Lynn Harrell

Sergei Prokofiev

Sonata para chelo y piano en Do mayor, op.119

Lynn Harrell, chelo

Vladimir Ashkenazy, piano

———————-

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Hansjörg Schellenberger, oboe

Miembros del Cuarteto Filarmonia de Berlín

Gabriel Fauré

Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19

Kathryn Stott, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

11.00

La gran aldea (Italia)

Ferrucio Busoni

La elección de la novia, op.45

Orquesta Filarmónica de la BBC / Neeme Järvi

Isabella Leonarda

Sonata para dos violines, viola y órgano, op.16, Nº2

Capella Instrumentale del Duomo di Novara

Muzio Clementi

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.12, Nº4

Pablo Lavandera, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ambroise Thomas

Selección de la ópera Mignon

Ruth Welting, soprano

Marilyn Horne, mezzosoprano

Alain Vanzo, tenor

Nicola Zaccaria, bajo

Orquesta Philarmonia / Antonio de Almeida

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.62

Martin Jones, piano

François-Adrien Boieldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Aram Jachaturian

Concierto para piano y orquesta en Re bemol mayor

Lev Oborin, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Evgueni Mravinski

Registro de 1946

——————–

Ignaz Pleyel

Cuarteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.2, Nº4

Cuarteto Enso

14.00

El compositor de la semana

Karol Szymanowski

Sinfonía Nº1 en fa menor

Orquesta Filarmónica del Estado Polaco de Katowice / Karol Stryja

———————-

Alberto Ginastera

Sonata para piano Nº1, op.22

Alexander Panizza, piano

Jean-Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.7, Nº3

Jaap Schröder, violín

Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Johann Friedrich Reichardt (1852-1814)

Monólogo de Juana, con texto de Juana de Orleans de Schiller

Regina Jackobi, mezzosoprano

Ulrich Eisenlohr, fortepiano

Manuel Canales (1747-1786)

Cuarteto en Do mayor, op.3, Nº6

Cuarteto Cambini de Munich

Giuseppe Maria Cambini (1746-1825)

Sinfonía N°1 en mi menor

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavalo

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde transfigurada (con Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Sextetos para cuerdas)

Antonín Dvořák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48 (1878)

Ensamble Raphael

———————

Claude Debussy

Juegos. Poema danzado

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

21.00

Música Nocturna

Józef Elsner

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, op.65

Zdzislaw Kordyjalik, Krzysztof Kur y Miroslawa Rezler, tenores

Marek Wawrzyniak, Jerzy Mahler Zbigniew Debko, Dariusz Machej y Leszek Swidzinski, bajos

Piotr Lykowski, contratenor

Michal Kanclerski, niño soprano

Agnieszka Kurowska, contralto

Coro y Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacel Kaspszyk

23:00

Industria Nacional

Julián Aguirre

Cinco tristes. Primer cuaderno de Aires nacionales argentinos, op.17

Alfredo Corral, piano

Julián Aguirre

Caminito, El nido ausente, Cueca, Ea y Las mañanitas, canciones

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Antonio y Pablo Agri

SP de Nada I

Antonio y Pablo Agri, violines

Orquesta Sinfónica de Letonia / Pedro Ignacio Calderón