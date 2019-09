Programación Martes 10 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Donald Harrison

One of a kind

Receipt please

Eri Yamamoto

Echo

Gloria Estefan

They can’t take that away from me

The way you look tonight

What a difference a day makes

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285b

William Bennett, flauta

Trío Grumiaux

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Franz Berwald

Obertura de la ópera “La reina de Golconda”

Orquesta Sinfónica de Gävle / Petri Sakari

Frederic Delius

Danza y Marcha de la Primavera, de los Bocetos del país del Norte

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Ferruccio Busoni

Sonatina sobre temas de “Carmen”, de Bizet

Geoffrey Douglas Madge, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Re mayor

Hermann Baumann, corno

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

08.00

Alexander Glazunov

Obertura solemne, op.73

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Gerald Finzi

Preludio para orquesta de cuerdas

Orquesta de cuerdas de Inglaterra / William Boughton

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor, op.105

Martin Jones, piano

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Martinú

09.00

Leopold Kozeluch

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Orquesta Filarmónica Real / Günther Herbig

Fredrik Pacius

Balada de Leonora, comienzo del Acto Ii de la ópera “La cacería del Rey Charles”

Pirkko Törnrvist, soprano

Orquesta de la Ópera Nacional de Finlandia / Ulf Söderblom

Johann Stamitz

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Nueva Zelanda / Donald Armstrong

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219

Vilde Frang, volín

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

Ludwig van Beethoven

Quinteto para oboe, tres cornos y fagot en Mi bemol mayor

Jirí Mihule, oboe

Zdenek Tylsar, Bedrich Tylsar y Rudolf Beránek, cornos

Frantisek Herman, fagot

Anónimo popular irlandés

“Danny Boy”

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Leonard Slatkin

11.00

La gran aldea (Brasil)

Heitor Villa-Lobos

Trío Nº1 en do menor

Trío Ahn

Cesar Guerra-Peixe

Museo de la conspiración

Orquesta Juvenil de Milwaukee / Manuel Prestamo

Tradicional

Acuarela do Brasil, Chega de saudade y Felicidade

Cuarteto de Brasilia

12.00

Clásicos a la carta

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Richard Wagner

“Muerte de amor” de Tristán e Isolda, WWV 90

Jessye Norman, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Agustín Barrios Mangoré

La Catedral

Pepe Romero, guitarra

13.00

La música del Fauno

Franz Hoffmeister (1754–1812)

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Joaquín Turina

Sonata española para violín y piano

Felix Ayo, violín

Bruno Canino, piano

Giulio Caccini

“Odi, Euterpe, il dolce canto”, de la colección Le nuove musiche

Girolamo Kapsberger

“Felici gl’animi”, del Cuarto libro de villanelle

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzl

14.00

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Nuevo Cuarteto de Budapest

Ottó Kertész, chelo

Alberto Ginastera

Doce preludios americanos para piano, op.12

Bárbara Nissman, piano

Edvard Grieg

En Otoño, op.11

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Thomas Arne

Sinfonía Nº4 en do menor (1764)

Cantilena / Adrian Shepherd

Ludwig van Beethoven

Trío N°2 en Sol mayor, op.1, N°2

Trío Beaux Arts

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia de Arteaga)

21:00

Música nocturna

Alberto Ginastera

Cuarteto Nº2, op.26 (1958)

Cuarteto Latinoamericano

Felix Mendelssohn

Obertura en Do mayor, op.101, “Obertura de las trompetas”

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Riccardo (shaí) Chailly

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y continuo en Sol mayor, op. 2, Nº10

Wilbert Hazelzet, flauta

Ton Koopman, clave

Richter van der Meer, cello barroco

Maurice Ravel

Dos melodías hebreas

Victoria de los Ángeles, soprano

Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París / Georges Prêtre

Johann Christian Bach

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

Arnold Bax

Bosques de noviembre, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Georg Philipp Telemann

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Mi bemol mayor,

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Peter Mennin

Concertato para orquesta (Moby Dick)

Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerard Schwarz

Domenico Scarlatti

Sonata para teclado en re menor, Kirkpatrick 64. Transcripción para guitarra de Narciso Yepes

Narciso Yepes, guitarra

23:00

Industria Nacional

Carlos Suffern

“La bauhinia” y “Nympheas”, de Leyenda de flores

Dora Castro, piano

Richard Wagner

Preludio y primera escena del segundo acto de Parsifal

Víctor de Narké, bajo

Régine Crespin

Orquesta Estable del Teatro Colón / Erich Leinsdorf

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 24 de octubre de 1969

Marcela Pavia (1957)

The Banshee’s Keen

Javier Bravo, guitarra

Mieczysław Weinberg

Concierto para chelo y orquesta

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica de la BBC / Dalia Stasevska