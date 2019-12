Programación Martes 10 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Joe Gordon

A song for Richard

Mariana

Ralph Towner

Father time

Duende

Dakota Staton

Broadway

Trust in me

The late, late show

———–

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Trío Beaux Arts

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Alexander Glazunov

Marcha nupcial, op.21

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Johann Sebastián Bach

Aria y diez variaciones en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Dmitri Shostakovich

Fragmentos de la música incidental de “El Rey Lear”, op.58ª

Nina Romanova, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna

08.00



Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55. Arreglo para piano.

Eva Knardahl, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en do menor, op.3, Nº3

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

Ernst John Moeran

Serenata en Sol mayor

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

09.00



Robert Fuchs

Seis piezas para violín y piano, op.74

Arnold Steinhardt, violín

Victor Steinhardt, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº9, op.380

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Leopold Godowsky

Danzas antiguas para piano a cuatro manos

Joseph Banowetz y Alton Chan, piano

10.00

Sergei Prokofiev

Sinfonía concertante para chelo y orquesta en mi menor, op.125

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Seiji Ozawa

John Ireland

“Piezas de Londres”, para piano

John Lenehan, piano

11.00

La gran aldea (México)

Blas Galindo

Sinfonía Nº1, “Sinfonía Breve”

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional Autónoma de México / Eduardo Mata

Carlos Chávez

Concierto para piano y orquesta

Jorge Federico Osorio, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de México / Carlos Miguel Prieto

12.00

Clásicos a la carta

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

Ludwig van Beethoven

Rey Esteban, música incidental op.117

Ambrosian Singers

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

13.00

La música del Fauno

Alberto Williams

Suite “En la sierra”, op.32

Valentín Surif, piano

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas Nº5 en Re mayor

Ensamble 415

John Ireland (compositor inglés, 1879 – 1962)

Leyenda para piano y orquesta

Jane Coop, piano

Orquesta de la Radio de la CBC / Mario Bernardi

14.00

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº7

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Pascal Monteilhet, tiorba

Rinaldo Alessandrini, clave

Francis Poulenc

Tema variado

Boris Berman, piano

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Muzio Clementi

Sonata para piano en Si bemol mayor, op.24, Nº2

Jos van Immerseel, piano

Pedro Étienne Solère

Concierto español para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

Dieter Klöcker, clarinete

Orquesta Sinfónica de Praga / Milan Lajčik

Anton Diabelli

Trío para guitarras en Fa mayor, op.82

Trío Concentus

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Tríos de Schubert)

Franz Schubert

Movimiento de sonata para trío en Si bemol mayor, D.28

Trío Beaux Arts

Franz Schubert

Trío N°2 en Mi bemol mayor, D.929

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

21.00

Música nocturna

Manuel de Falla

La Atlántida (edición de Ernesto Halffter). Cantata escénica en un prólogo y tres partes basada en el poema homónimo de Jacint Verdaguer en adaptación del compositor

Enriqueta Tarrés, Paloma Pérez Íñigo, Young-Hee Kim Lee y Julia Casamayor, sopranos

Ana Ricci, Maravillas Losada y María del Carmen Torrico, mezzosopranos

María Luisa Castellanos, Terry Anne Hughs y Evelia Marcote, contraltos

Vicente Sardinero, barítono

Eduardo Giménez, Gregorio Armendáriz y José Gabriel Vivas Sayas, tenores

Jesús Sanz Remiro, bajo

Coro de Niños de Nuestra Señora del Recuerdo

Coro y Orquesta Nacional de España / Rafael Frübeck de Burgos

Franz Liszt

El ruiseñor

Chantal Matthieu, arpa

23.00

Industria Nacional

Felix Mendelssohn

Seis Lieder, op.41

Coro de Cámara de Adrogué / Marcelo Ortiz Rocca

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 11 de agosto de 2007

Alberto Ginastera

Concierto para piano y orquesta Nº1, op.28

Luis Ascot, piano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Enrique Arturo Diemecke

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 1º de octubre del año 2001

Isidro Buenaventura Maiztegui (1905-1996)

Sonata para arpa

Marcela Méndez, arpa

————

Johann Strauss I

Marcha Radetzky, op.228 (1848)

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz