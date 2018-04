Programación Martes 10 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Nick Hempton

Fifth floor run up

The setup

7th and swing

All blues

Summertime

Dorretta Carter

What a friend

If we ever needed the Lord before

—————-

Camille Saint Saëns

Concierto para chelo y orquesta en la menor, Op.33

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta de Cámara Inglesa / Yan Pascal Tortelier

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

Andante festivo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Franz Liszt

Rapsodia española

Evgeny Kissin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº9 en Do mayor, K.73

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Alejandro García Caturla (compositor cubano, 1906-1940)

Tres danzas cubanas

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Robert Schumann

Cuentos de hadas, para clarinete, viola y piano, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

08.00



Frank Bridge

Cuatro canciones populares irlandesas

Cuarteto Delmé

George Enescu

Suite para piano Nº2 en Re mayor, op.10

Aurora ienei, piano

Isabella Leonarda

Sonata para dos violines, chelo y bajo continuo, op.16, Nº1

Capella Strumentale del Duomo di Novara

09.00



Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Wolfgang Sawallisch

Franz Krommer

Partita para vientos en Mi bemol mayor, op.45, Nº2

Ensamble Josef Triebensee

Federico Mompou

Preludio, Coral, Cuna y Recitavivo, de la Suite Compostelana

Andrés Segovia, guitarra

10.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Khatia Buniatishvili, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Paavo Järvi

Georg Philipp Telemann

Cuarteto para flauta, violín, oboe y bajo continuo en Sol mayor

Solistas Barrocos de Ámsterdam

11.00

La gran aldea (Alemania)

Friedrich Wilhelm Kalkbrenner

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.85

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Norbert Burgmüller

Dúo para clarinete y piano en Mi bemol mayor

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi

Concierto para piccolo y orquesta en Do mayor, RV.443

Ksenia Kuelyar, piccolo

Solistas de la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo / Yury Uschapovsky

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.19 (Libro Nº1)

Martin Jones, piano

13.00

La música del Fauno

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Ottorino Respighi

Quinteto para piano y cuerdas en fa menor

Aldo Orvieto, piano

Ensamble Ex Novo de Venecia

William Walton

Suite de la banda sonora de la película Escape me never (en arreglo de Christopher Palmer)

The Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

14.00

Edvard Grieg

Piezas para piano según canciones originales, vol.2 op.52

Eva Knardahl, piano

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.10, Nº4

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Joaquín Turina

Danzas fantásticas

Orquesta Filarmónica de Londres / Enrique Bátiz

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Domenico Cimarosa

Sonata para piano en Si bemol mayor

Sergio Sangiorno, piano

Carl Czerny

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor

Orquesta del Estado de Brandenburgo de Frankfurt / Nikos Athinäos

16.00

Las fantasías del caminante (con Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (El concerto grosso)

Johann Christoph Pepusch

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Si bemol mayor

The Harmonius Society of Tickle-Fiddle

Georg Friedrich Haas (1953)

Concerto grosso N°1 para cornos alpinos y orquesta

Cuarteto Moderno Hornroh de Corno Alpinos

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Mirga Gražinté-Tyla

Grabado en vivo en Walt Disney Hall el 1° de abril de 2017

————

Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

21:00

Música nocturna

Anton Bruckner

Sinfonía Nº8 en do menor (edición de Leopold Novak)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Zubin Mehta

Grabado en vivo el 2 de diciembre del año 2005

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos para piano a cuatro manos

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano

Costanzo Festa

Constantia ‘l vo’ pur dire, madrigal

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

György Ligeti

Hungarian Rock

Céline Frisch, clave

23:00

Industria Nacional

César Stiatessi (1881-1934)

Fragmentos de la ópera Blanca de Beaulieu

Patricia González, soprano

Eduardo Ayas, tenor

Alejandro Sewrjugin, barítono

Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda / Carlos Calleja

Grabado en vivo en el Teatro Roma de Avellaneda el 11 de octubre de 1996

Alberto Ginastera

Danza de la moza donosa

Luis Cluzeau Mortet

Tamboriles

Daniel Binelli, bandoneón

Polly Ferman, piano

Luis Zubillaga (1928-1995)

Direccionales, para cuarteto

Cuarteto Contemporáneo / Enrique Belloc

Laura Otero

In Nomine, para coro mixto a capella a cinco voces

Ensamble Vocal Contemporáneo