Programación Martes 1 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Red Garland

Soul burnin’

Back slidin’

Denis Colin

Jungoso (de Sonny Rollins)

Beverly Kelly

You and the night and the music

But not for me

Lover come back to me

——–

Alexander Scriabin

El Poema del Éxtasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Edvard Grieg

Aire matinal, de la Suite Nº1 op.46 de Peer Gynt

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para chelo y cuerdas en La mayor

Nicolas Alstaedt, chelo

Ensamble “Arcangelo” / Jonathan Cohen

Joseph Haydn

Variaciones en fa menor, Hoboken 17, Nº6

Jean-Efflam Bavouzet, piano

John Ireland

Una obertura de comedia

London Collegiate Brass / James Stobart

08.00

Franz Liszt

Sueños de amor, tres nocturnos para piano

Daniel Barenboim, piano

Johan Svendsen

Sinfonía N°1 en Re mayor, op.4

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

09.00

Agustín Barrios Mangoré

Un sueño en la Floresta

John Williams, guitarra

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor

Paul Badura Skoda, piano

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ignaz Pleyel

Octeto para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble Consortium Classicum

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Maxim Vengerov, violín

Itamar Golan, piano

Antón Webern

Seis piezas para gran orquesta, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº11 en La mayor, op.6, Nº11

I Musici

11.00

La gran aldea (Hungría)

Franz Lehár

Obertura de la opereta Amor gitano

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sandor

Erno Dohnanyi

Cuarteto Nº1 en La mayor, op.7

Cuarteto Kódaly

Paul Abraham

Selección de la opereta La flor de Hawai

Margit Schramm y Liselotte Ebnet, sopranos

Rudolf Schock y Ferry Gruber, tenores

Coro y Orquesta Sinfónica de Berlin / Werner Schmidt Boelcke

12.00

Clásicos a la carta

Reinhold Glière

Concierto para arpa y orquesta en Mi bemol mayor, op.74

Osian Ellis, arpa

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Bornynge

Antonin Dvorák

Quinteto con piano Nº1 en La mayor, op.5

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

13.00

La música del Fauno

Sergei Prokofiev

El Teniente Kije, suite sinfónica op.60

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Louise Farrenc (1804-1875)

Trío para flauta, chelo y piano en mi menor, op.45

Helen Kreen, flauta

Naomi Butterworth, chelo

Diana Ambache, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor, op.9, N°7, R.359, de la colección La Cetra

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

14.00

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

The London Classical Players / Roger Norrington

Juan José Castro

Sonata para piano N°2

Gabriel Löfvall, piano

Edward Elgar

Seis promenades para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto N°21 en Do mayor, K.575 (1790)

Cuarteto Alban Berg

Gioacchino Rossini

La muerte de Dido, cantata (1811)

Marcella Devia, soprano

Coro Filarmónico de La Scala

Orquesta Filarmónica de La Scala/ Riccardo Chailly

Johann Gottlieb Naumann (1741-1801)

Sonata Nº2 para armónica de cristal

Thomas Bloch, armónica de cristal

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Cuadros de una Exposición (Alicia de Arteaga)

21:00

Música nocturna

Ludwig van Beethoven

Sonata Nº9 para violín y piano en Re mayor para violín y piano, op.47, “Kreutzer”

Leonidas Kavakos, violín

Evgeni Kissin, piano

Grabado en vivo en el Festival de Verbié, Suiza, en julio de este año

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

The Philharmonia / Neeme Järvi

Nicolò Porpora

In caelo stelle clare, cantata

Julia Lezheva, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Darius Milhaud

Cuarteto Nº6, op.77

Cuarteto Arcana

Enrique Granados

Intermedio de la ópera “Goyescas”

Orquesta New Philharmonia / Rafael Frübeck de Burgos

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave obligato en La mayor, BWV 1032

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Dimitri Shostakovich

“Contradanza”, “Interludio” y “Galop” de la música para la película El tábano

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Bélgica / José Serebrier

23.00

Industria Nacional

Aníbal Troilo y Homero Manzi

Sur

Juan Carlos Cobián

Los mareados

Julio de Caro

Boedo

Jorge Morel, guitarra

José María Castro

Concierto para violín y dieciocho instrumentos

Ljerko Spiller, violín

Orquesta de la Radio de Hamburgo / Walter Martin

Grabación de la Radio de Hamburgo de febrero de 1960

Gonzalo Biffarella (1961)

Mestizaje, obra electroacústica

Juan de Araujo

Villancico a tres voces

Tomás Torrejón y Araujo

Cuatro plumajes airosos

Cantoría de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro / Jesús Gabriel Segade