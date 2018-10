Programación Martes 09 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

George Wallington

Serendipity

The ghostly lover

Up jumped the devil

Simon Phillips

You can’t but you can

Jimmy Whiterspoon

How long will it take to be a man

Trouble in mind

I’ll always be in love with you

Eric Coates

Suite orquestal del ballet “El bufón en la boda”

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Sueño en el Volga, obertura op.16

Orquesta Sinfónica Académica de la URSS / Yevgeny Svetlanov

Johann Christian Fischer

Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.7, Nº6

Alfred Brendel, piano

Karl Kohout

Sinfonía en fa menor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

08.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor

Cuarteto Purcell

Sergei Prokofiev

Suite Escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Franz Léhar

Selección de la opereta “El país de las sonrisas”

Anneliese Rothenberger, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Midori, violín

Nobuko imai, viola

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Alemana / Cristoph Eschenbach

Anton Reicha

Tres romances para dos flautas, op.21

Toke Christiansen y Ole Pedersen, flautas

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

10.00

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor

Ernesto Bitetti, guitarra

Los Solistas de Zagreb

Edward Elgar

Introducción y allegro para orquesta, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

Franz Liszt

5 estudios de ejecución trascendental, Searle 139

Evgeny Kissin, piano

11.00

La gran aldea (Rusia)

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº9 en re menor (completada por Gavril Yudin)

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Gennadi Yudin

Mijail Glinka

Gran sexteto para piano, cuarteto y contrabajo

Ensamble Capricorn

Dmitri Shostakovich

Selección de Poesía folklórica judía

Marina Shaguch, soprano

Larissa Diadkova, mezzosoprano

Konstantin Pluzhnikov, tenor

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / Gennady Rozhdestvensky

12.00

Clásicos a la carta

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIb:1

Jacquelin du Pré, chelo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

Giuseppe Verdi

Selección de arias y dúos de la ópera La traviata

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlo Rizzi

Luis de Milán

Fantasía para vihuela Nº26

Christopher Wilson, vihuela

13.00

La música del fauno

Giuseppe Torelli

Sinfonía en Do mayor

Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler

Arnold Bax

Sonata para piano Nº1

Eric Parkin, piano

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en fa menor, op.5

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

14.00

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Cuarteto Ludwig

Michael Levinas, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de la música para la película “Pirogov”, op. 76

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Bernhard Hagen (1720-1787)

Sonata para violín, chelo y laúd en La mayor, “Pastorella”

Elizabeth Blumenstock, violín

William Skeen, chelo

John Schneidermann, laud

Franz Xaver Dussek (1731-1799)

Sinfonía en Si bemol mayor

Orquesta Barroca de Helsinki / Aapo Hakkinen

Christoph Weyse (1774-1842)

Sonata para piano N°8 en sol menor

Thomas Trondhejm, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Tarde Transfigurada (Luis Gorelik)

20.00

Ciclos (Quintetos para piano)

Georgi Lvovich Catoire

Quinteto para piano y cuerdas en la menor, op.29

Christiaan Bor y Boris Tsoukkerman, violins

Ensamble “Room Music”.

Constantino Gaito

Quinteto de cámara, op.24

Agustina Herrera, piano

Cuarteto Sarastro

Louis Spohr

Variaciones para arpa sobre un tema de Méhul, op.36

Nicanor Zabaleta, arpa

21:00

Música nocturna

Henry Purcell

La reina de las hadas, semiópera (1692)

The Scholars Baroque Ensamble

23:00

Industria Nacional

Heitor Villa-Lobos

Ciranda das sete notas para fagot y orquesta

Ezequiel Fainguersch, fagot

Orquesta de Cámara de Bloomington / Tomasz Golka

Athos Palma (1891-1951)

Sonata para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Dora Castro, piano

Henryk Górecki

Totus Tuss

Randall Thompson

Escoge algo parecido a una estrella

Coro de Cámara de Adrogué / Marcelo Martínnez Rocca

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho el 11 de agosto de 2007