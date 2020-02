Programación Martes 04 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gustav Holst

Marcha, de la Suite de Moorside

Ensamble London Brass Virtuosi / David Honeyball

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales

Bertrand Chamayou, piano

George Gershwin

Canción de cuna, para cuarteto de cuerdas

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Moscú

Carl Maria Von Weber

Obertura y marcha, de la música incidental para Turandot, de Friedrich Schiller

Orquesta Filarmónica de Queensland / John Georgiadis

Johann Strauss

Historias de los bosques de Viena, vals op.325

Orquesta de Conciertos de la BBC / Willi Boskovsky

08.00



Frederic Chopin

Balada Nº1 en sol menor, op.23

Balada Nº2 en Fa mayor, op.38

Vladimir Ashkenazy, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnanyi

Frank Martin

Balada para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

09.00

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Charles Ives

Cuarteto para cuerdas Nº1, “del Ejército de Salvación”

Cuarteto de Cuerdas Blair

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº5 en fa menor, BWV 1056

Ivor Bolton, clave y dirección

St.James Baroque Players

10.00

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto Nº3 en Fa mayor, op.18

Cuarteto Gotland

Heitor Villa-Lobos

Suite floral

Alfred Heller, piano

William Herschel (compositor alemán, 1738-1822)

Sinfonía Nº14 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

11.00

La gran aldea (Australia)

Moneta Eagles

Sonatina para piano

Katie Zukhov, piano

Ross Edwards

Coral y danza estática

Cuarteto de Cuerdas Elektra

Miriam Hyde

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi bemol menor

Miriam Hyde, piano

Orquesta Sinfónica del Oeste de Australia / Geoffrey Simon

12.00

Clásicos a la carta

Jean Sibelius

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.39

Orquesta Sinfónica de Sidney / José Serebrier

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, “El trino del Diablo”

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

Carl Orff

“O Fortuna” de Carmina Burana

Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Mehta

13.00

La música del Fauno

Henri Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Heinrich Schiff, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Aaron Copland

Sonata para clarinete y piano

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Domenico Scarlatti

Tinte a note di sangue, cantata de cámara

Patrizia Ciofi, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

14.00

Darius Milhaud

Sinfonía Nº8 en Re mayor, op.362, “Del Ródano”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Nikolai Rimsky Korsakov

Quinteto para piano, flauta, clarinete, corno y fagot en Si bemol mayor

Ensamble Capricorn

15.00

Música documental (El Clasicismo)

Joseph Haydn

Sinfonía N°83 en sol menor, “La gallina”

Il Pomo d’oro / Riccardo Minasi

Giussepe Maria Cambini (1746-1825)

Quinteto para vientos Nº1 en Si mayor

Quinteto de Vientos Avalon

António Leal Moreira (1758-1819)

“Misera me…Ah, cangiar non può d’affeto”, recitativo y aria de Ismene de la ópera Los héroes espartanos

Miriam Abad, soprano

Ensamble Barroco Amazonas / Márcio Páscoa

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

20.00

Ciclos (Música para piano de Gilardi)

Gilardo Gilardi

Esdrújulas

Dora de Marinis, piano

Gilardo Gilardi

“Sitibundas por tierras sedientas”, de la suite El caminante descaminado

Dora de Marinis, piano

Gilardo Gilardi

Tríptico

Diana Lopszyc, piano

Grabado en vivo en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, el 11 de julio del año 2014

Gilardo Gilardi

Tango

Patricia Espert, piano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Il Signor Bruschino

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

21.00

Música nocturna

César Franck

Psyché, poema sinfónico

Coro de la BBC de Gales

Orquesta Nacional de la BBC de Gales /Tadaaki Otaka

George Crumb

Sonata para chelo solo

Truls Mørk, chelo

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para clave, fortepiano y orquesta en Mi bemol mayor

Léon Berben, clave

Robert Hill, fortepiano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Georges Enescu

Pieza de concierto para viola y piano

Yuri Bashmet, viola

Mijail Muntián, piano

François Couperin

El parnaso o La apoteosis de Lully

Ensamble Musica Ad Rhehum

Paolo Tosti

Mattinata, No, ya no te amo y Quisiera

Carlo Bergonzi, tenor

Orquesta de Cámara de Roma / Edoardo Mueller

23.00

Industria Nacional

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto en re menor, K.421

Cuarteto Petrus

Grabado en vivo en el Museo de Arte Decorativo el 30 de agosto del año 2010

Ottorino Respighi

Fiestas romanas, poema sinfónico

Orquesta Estable del Teatro Colón / Mario Perusso

Grabado en diciembre de 1988