Programación Lunes 9 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Daniel François Auber

Obertura de la ópera El caballo de bronce

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de choros para vientos

Grupo Instrumental de París

Ferdinand Ries (alemán, 1784-1838)

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

08.00

Gerald Finzi

El gran sacrificio final, para solistas vocales y órgano, op.26

Harry Bicket, órgano

The Finzi Singers / Paul Spicer

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor y organista danés, 1805-1900)

Sonata para piano en Fa mayor

Nina Gade, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor K.136

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

09.00

Georg Frideric Handel

Sonata para flauta y continuo en si menor, HWV 367b

Sharon Bezaly, flauta

Terence Charlston, clave

Charles Medlam, viola da gamba

Zdenek Fibich

Primavera, poema sinfónico, op.13

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / František Vajnar.

Leopold Godowsky

Danzas modernas para piano a cuatro manos

Joseph Banowetz y Alton Chan, piano

Christoph Willibald Gluck

Obertura de la ópera “Ifigenia en Áulide”

Orquesta de la Opera Alemana de Berlín / Artur Rother

10.00

Ludwig Van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº 3 en do menor, op.37

Martha Argerich, piano.

Orquesta de Cámara Mahler / Claudio Abbado.

Francisco Javier Moreno (español, 1748-1836)

Sinfonía en Mi bemol mayor

Concerto Köln

Charles-Valentin Alkan

El tambor suena en los campos, op.50

Ronald Smith, piano

11.00

La gran aldea (Noruega)

Christian Sinding

Sinfonía Nº4, op.129, “Invierno y Primavera”

Orquesta de la Radio de Noruega / Ari Rasilainen

Antonio Bibalo

Cuatro danzas balcánicas

Anders Brunsvik, piano

Helge Sunde

Charade

Ensamble Ernst / Rolf Gupta

12.00

Clásicos a la carta

Henry Litolff

Concierto sinfónico para piano y orquesta Nº4 en re menor

Gerald Robbins, piano

Orquesta de la Opera de Monte Carlo / Edouard Van Remoortel

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, “El trino del Diablo”

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

13.00

La música del fauno

Ferdinand David (1810-1873)

Concierto para violín y orquesta N°4 en Mi mayor, op.23

Hagai Shaham violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)

Sonata para flauta, violín y bajo continuo Nº4 en sol menor, op.41

Olivier Riehl, flauta

Amandine Solano, violín

Cyril Poulet, chelo

Paolo Corsi, clave

Igor Stravinsky

Tres movimientos de Petrushka

Yefim Bronfman, piano

14.00

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº1 en do menor, op.11

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Charles Ives

Tres canciones: “En los campos de Flandes”, “1,2,3” y “Tom navega lejos”

Anna Prohaska, soprano

Eric Schneider, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

15.00

Música documental (Música antigua)

Clement Jannequin

La guerra, chanson a cuatro voces (primera versión, 1528)

I Fagiolini / Robert Hollingworth

Nicholas Strogers (compositor activo hacia 1570)

Fantasía para teclado

Gustav Leonhardt, claviórgano

Giaccomo Carissimi

Fragmentos del oratorio Jonás, oratorio

Complesso Pro Musica Firenze / Gabriele Micheli

Jean-Philipp Rameau

“L’enarmonique” de las Nuevas suites de piezas para clave (1727)

Pieter-Jan Belder, clave

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor (1855)

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Jean Sibelius

Seis canciones para voz y piano, op.86

Monica Groop, mezzosoprano

Love Derwinger, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº52 en Mi bemol mayor, op.64, Nº6, Hob.III:64

Cuarteto Tátrai

Giuseppe Sammartini

Concierto para flauta dulce y orquesta en Fa mayor

Per Brochmann, flauta

Solistas de Trondheim / Bjarne Fiskum

Boris Blacher

Variaciones para orquesta sobre un tema de Paganini, op.26

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Alexander Glazunov

Tres estudios para piano, op.31

Tatjana Franová, piano

Fernando Sor

Selección de boleros

Ensamble La Rosa Púrpura del Plata

23:00

Industria Nacional

Celia Torrá

Sonata para piano en la menor

Olga Galperín, pìano

Diego Tedesco (1974)

Varietas (2014)

Ensamble Instrumental / James Baker

Johannes LeFebure

Veni Sanctae Spiritu, motete

Antoine de Bertrand

Esa sonrisa tan dulce, chanson

Tomás Luis de Victoria

O Quam gloriosum est regnum, motete

Conjunto vocal Música Quántica

Gustavo Alfieri

Obertura para orquesta juvenil argentina

Orquesta Sinfónica Juvenil de la Municipalidad de Hurlingham / Roberto Flores